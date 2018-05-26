Фінал Ліги Чемпіонів – як вболівальники добирались на матч

"Ночують на канапі у місцевих, ризикують власним медовим місяцем, їдуть через Скандинавію – шлях до Києва став більш складним для фанатів ніж вони очікували", - пише ВВС.

Агентство опитало фанатів "Ліверпуля" про їх шлях до Києва. Ось деякі з відповідей:

Том Уйатхед, 22 з Ланкаширу: я їду на восьми потягах, щоб дістатись з Ланкастера до Києва – через Париж, Франкфурт, Дрезден, Вроцлав, Краків та Львів. Я купував квитки окремо. Вартість склала 400 фунтів і час в подорожі займе чотири дні.

Стівен Томпсон, 33 Хорлі, Ланкашир: я одружуюсь за день до фіналу. Я заплатив 1 500 фунтів за дорогу туди і назад і повернусь біля 5:30 ранку в неділю (сподіваюсь), потім ми відправляємось у весільну подорож в 9 ранку. Моя наречена каже, що її це не турбує, але, думаю, її роздратує, якщо я пропущу свій переліт додому зранку в неділю. Моя весльна подорож – в Австралії, тому мій запасний план – сісти на інший літак і зустріти її там.

Переночую у українського хлопця

Ніл О’Флінн, 44 з Лінкольна: я живу в Лінкольні, але їду до Лондона, щоб сісти на літак до Катовіце, потім на автобусі до Кракова, де я переночую. Зранку в п’ятницю я потягом їду до Львова, де буду ночувати також. Потім – потягом до Києва і переночую у українського хлопця, який нас розмістить у себе на ніч фіналу. Ми про це дізнались через сторінку у Facebook створену для фанів, які не можуть знайти готель. Зранку в неділю я сідаю на 11-годинний потяг до Кракова, а потім повертаюсь додому. Це коштує 350 фунтів з кожного – ми їдемо вчотирьох.

Луї Гульєн, 26, Гарден Гроув, Каліфорнія: я лечу з Каліфорнії до Німеччини, потім з Німеччини до Києва. Я витратив 1 200 доларів на переліт і 2 600 доларів на квиток на матч. Я орендую кімнату в Києві на п'ять ночей за 200 доларів, то це найдорожча подорож для мене, але, сподіваюсь, що вона того варта.

Іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" зустрічаються у фіналі Ліги чемпіонів у Києві 26 травня, однак, через складнощі з якими зіткнулись вболівальники дорогою на матч, трибуни можуть бути не повністю заповненими.

24,268 вболівальників «Реал» Мадрид підтвердили, що будуть присутніми на грі за даними на початок травня – це набагато менше, ніж цифри попередніх фіналів. В 2014 - 73 314 фанатів звернулись за квитками на фінал в Лісабоні, в 2016 - 56 046 приїхало до Мілану, а в 2017 - 44 755 фанатів хотіли відвідати фінал в Кардіфі.

"Реал" Мадрид заявляє, що зменшення відбулось не лише через той факт, що команда грає у фіналі вже третій рік поспіль і четвертий за п’ять років, але і тому що доїхати до Києва виявилось дуже складно, пише ElPais.

У "Ліверпуля" така ж проблема, лише 25 578 фанатів планують прибути. Тоні Барретт, керівник штабу уболівальників команди вибачився перед ними за складнощі з дорогою до Києва у Twitter.

З Мадрида до Києва є лише два рейси на день, а з Ліверпуля – жодного. Квитки з іспанської столиці піднялись в ціні до 600 євро після того, як стало відомо, що "Реал" Мадрид гратиме у фіналі.

Викликом стало і завдання знайти доступний готель. Після того, як бізнес почав завищувати ціни, кияни запропонували допомогу.

Кияни тепер пропонують безкоштовне проживання для фанатів у групі “Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18.” Група має близько 8 000 членів і 2 200 постів.

Це – справжній жест солідарності фанатів футболу, які подолали важкий шлях.

Дивіться також: Час-Тайм. Палата представників схвалила військову допомогу Україні