Фінальний раунд президентських дебатів у США: Україна знову в центрі уваги

Другий і фінальний раунд президентських дебатів значно відрізнявся від попереднього. Напередодні дебатів організатори оголосили про зміни в правилах. Протягом перших двох хвилин відповіді кандидата мікрофон його опонента було вимкнено. Під час обговорення обидва мікрофони були включені. Таким чином організаторам вдалось стримати кандидатів від перебивання один одного.

Якості дебатів додало їх професійне модерування тележурналісткою каналу NBC News Крістен Велкер. У результаті виборці мали можливість краще оцінити платформи кандидатів. Своєю чергою, Дональд Трамп і Джо Байден мали більше змоги висловитись та пояснити свої позиції щодо внутрішньої та зовнішньої політики, кліматичних змін, економіки. Не оминули кандидати в дискусії також Україну та протидію Росії. Дебати затягнулись і тривали трохи довше запланованих 90 хвилин.

Україна та Росія

Протягом дебатів кандидати неодноразово згадували про Україну та протидію Росії.

Джо Байден звинуватив Дональда Трампа в бездіяльності щодо втручання в американські вибори: “Будь-яка країна, що спробує втрутитись в американські вибори, заплатить ціну. В ці вибори були залучені Росія, Китай, і тепер ми дізнались, що Іран також. Вони заплатять ціну, якщо мене оберуть. Вони втручаються в американський суверенітет. І наскільки мені відомо, президент не сказав ні слова Путіну про це. І я не знаю, чому”.

Своєю чергою, Дональд Трамп сказав, що він є жорстким до Росії. І наголосив, що його адміністрація, на відміну від адміністрації Обами, надала летальну військову допомогу Україні.

“Ніхто не був жорсткішим до Росії, ніж я. В плані санкцій, у плані всього, що я зробив з НАТО. Коли Байден продавав Україні подушки і покривала, я продав протитанкові ракети. Протягом президентства Обами Росія забрала велику частину, яка мала б бути Україною. Ви віддали це їм. Але ви отримували багато грошей від Росії”, - звернувся Дональд Трамп до свого опонента.

Президент США звинуватив Джо Байдена в корупції, нагадавши про історію, пов’язану з його сином Гантером Байденом та його участю в раді директорів української газовидобувної компанії Burisma.

“Я в своєму житті ніколи не взяв ні копійки від іноземної країни”, - відповів Джо Байден. “Але друга Трампа Руді Джуліані використовують як російського пішака. Його годують російською неправдивою інформацією. І що після цього? Нічого. І потім ви дізнаєтесь, що все, що відбувається тут, - це те, що Росія, робить все щоб переконатись, щоб мене не обрали наступним президентом. Бо вони знають, що я їх знаю, і вони знають мене”.

Боротьба з коронавірусом

Багато часу на дебатах приділили темі пандемії. Кандидати сперечались щодо заходів подолання розповсюдження вірусу та подолання хвороби. Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена в тому, що той хотів закрити країну на карантин - що, за словами Трампа, призвело б до великих економічних збитків та втрати робочих місць. “Ми не можемо закрити нашу країну, інакше в нас не буде країни”, - сказав Дональд Трамп.

“Я казав, що я придушу вірус, не країну”, - відповів Джо Байден, і звинуватив президента в тому, що він не взяв на себе повної відповідальності за подолання пандемії. “Що сталось, коли вірус прийшов сюди? Президент сказав: не хвилюйтесь, він зникне до Великодня”.

Інші питання та перемога модераторки

Серед інших тем, які модераторка Крістен Велкер підняла в ході дискусії - національна безпека, охорона здоров’я, стан економіки, імміграційна політика, расові питання та зміни клімату. Врешті, завершальне питання Крістен Велкер звучало так: “Уявіть, що це ваш день інавгурації. Що ви скажете американцям, які не голосували за вас?”

Оглядачі звернули увагу на хорошу роботу модераторки - на відміну від перших дебатів. Тоді модератора Кріса Воллеса критикували за неспроможність контролювати хід дискусії.

“В дебатах перемогла Крістен Велкер”, - пише в твіттері директор центру політики Вірджинського університету Ларрі Сабато.

“Переможниця дебатів: Крістен Велкер, яка тримала контроль від початку і до кінця - врівноважено, по суті, та авторитетно. Браво!”, - пише старша кореспондентка NBC Андреа Мітчелл.

Втім, перед теледебатами експерти зауважували: перемога у фінальному раунді дебатів матиме менше ваги, ніж зазвичай. Значною мірою через те, що десятки мільйонів американців уже проголосували. Станом на вечір дебатів достроково проголосували майже 50 мільйонів американців.

“В попередні роки в нас не було так багато людей, хто з’явився на ранньому голосуванні. Це майже третина очікуваної явки”, - зауважив Даррелл Вест, старший дослідник інституту Брукінгза.

Згідно з опитуваннями, у виборчих перегонах поки що лідирує Джо Байден. Втім, вибори 2016 року засвідчили: прогнози можуть бути хибними, тож інтрига зберігатиметься до оприлюднення офіційних результатів.

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