США заборонили отримання політичного притулку іноземцям, засудженим за певні злочини: участь у бандах, нетверезе водіння та ін.

Міністерство юстиції та Міністерство національної безпеки США у вівторок оприлюднили нові правила покликані завадити отриманню політичного притулку у США іноземцями, які скоїли злочини. Зміни набувають чинності через 30 днів після офіційногої публікації, яка запланована на 21 жовтня.

Повідолення на сайті Міністерства юстиції США відзначає, що "політичний притулок є вибірковою імміграційною перевагою, якої загалом можуть прагнути іноземці, які відповідають вимогам, фізично присутні у США. або прибувають до країни незалежно від їхнього статусу". При цьому відзначається, що Конгрес заборонив певним категоріям іноземцям отримувати політичний притулок та надав міністру юстиції та міністру національної безпеки право запроваджувати додаткові обмеження.

Заява уряду відзначає, що згідно зі змінами, отримання політичного притулку забороняється іноземцям, які засуджені за: тяжкі злочини на федеральному рівні, або рівні штатів; незаконне перевезення до країни, переховування незадокументованих іммігрантів; незаконне повернення до країни після депортації; здійснення злочинів пов'язаних із участю у вуличних бандформуваннях; певні злочини пов'язанні із кермуванням у нетверезому стані; домашнє насильство; використання підробних посвідчень особи, незаконне отримання соціального забезпечення. Також відзначається, що отримання політичного притулку у США буде заборонено "іноземцям, які скоїли певні правпорушення у сфері домашнього насильства, навіть якщо їх не засуджено за це".

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