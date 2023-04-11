Мінфін США: Коштів донорів вистачить Україні до кінця року

Коштів, які надають ЄС, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця року. Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні у вівторок.

За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме 115 мільярдів доларів. Однак, якщо війна триватиме до кінця 2025 року - потреба зросте до 140 мільярдів доларів, сказав журналістам посадовець МВФ Гевін Грей перед засіданням.

Якщо війна триватиме далі, заявила Єллен, США співпрацюватимуть з партнерами, щоб надати те, чого потребує Україна. "Я переконана, що існує потужна двопартійна підтримка. Це стосується і наших партнерів", - каже вона.

Довгострокову допомогу Україні донори координуватимуть через окрему платформу, каже Єллен. "На додаток до цього, ми надали кошти на нагальну відбудову, на пріоритетні потреби України, наприклад енергомережу", - додала вона. Вартість повоєнної відбудови України Світовий банк оцінює на рівні 411 мільярдів доларів.

Єллен запевнила: "Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно". Посадовиця привітала схвалення програми МВФ, яка стала"важливим сигналом про широку міжнародну готовність підтримувати Україну".

Тиждень тому МВФ затвердив безпрецедентний для країни у війні пакет допомоги Україні обсягом 15,6 мільярда доларів, з яких 2,7 мільярда - вже в Україні. Кошти допомогли стримати економічну стабільність та фінансувати основні бюджетні витрати, заявили в Міністерстві фінансів України.

Однак існують "надзвичайні ризики" для програми, кажуть в МВФ. Програма передбачає щоквартальні перегляди, а також 19 різних заходів зі стабілізації економіки з боку України вже до кінця року, включаючи заходи зі збільшення податкових надходжень, стабільності валютного курсу, протидії корупції та стабільності центробанку.