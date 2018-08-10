Чи загрожує Україні фінансова криза, якщо МВФ не дасть грошей до листопада? – Atlantic Council опитав експертів

Експерти б'ють на сполох в Києві. Баланс на Єдиному казначейському рахунку - найнижчий за чотири роки. Курс гривні швидко падає, втративши біля 4 відсотків за останніх три тижні. Продаж єврооблігацій та іноземна допомога можуть полегшити проблему з надходженням коштів, однак, наступний транш МВФ вже більше року відкладається через зволікання з реформами. В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова вказує, що угоду буде досягнуто в найближчому майбутньому, однак, все ще необхідно врегулювати розбіжності перед тим як МВФ надасть новий транш на 1,9 мільярда доларів.

Atlantic Council запитав у експертів та друзів: Чи загрожує Україні серйозна фінансова криза, якщо вона не отримає грошей МВФ до листопада?

Тімоті Еш, головний стратег з ринків, що розвиваються, компанії з управління активами Bluebay:

Можна уявити, що Україна переживе вибори, однак це буде дуже ризикована стратегія і, я вважаю, такий ризик не варто брати на себе. Баланс Єдиного казначейського рахунку досяг найнижчого рівня з часів до Євромайдану. Вони працюють "з коліс". Тепер вони залежать від надходжень грошей до бюджету та відкритості ринків.

Перед ними тягар обслуговування боргу і без грошей МВФ а також, якщо ринки залишаться зачиненими, це призведе до тиску на міжнародні резерви. Міжнародні резерви НБУ менші за 18 мільярдів доларів, що здається значною сумою, однак, сезонність діє проти гривні, а українці завжди скуповують долари перед виборами. Навіщо йти на ризик? Чому ризикувати виплатою пенсій не піднімаючи ціни на газ, в той час, як 6,5 мільйона домогосподарств захищено субсидіями?

Андерс Аслунд експерт аналітичного центру Atlantic Council і викладач університету Georgetown:

Так, ймовірність серйозної фінансової кризи велика. Перший недолік в тому, що запас коштів Міністерства фінансів майже вичерпався. Міністерство розумно робить, що продає короткострокові внутрішні доларові облігації з доходністю менше 6 відсотків, однак, обсяги можуть бути недостатніми. Альтернативою є секвестр, що є звичним для України.

Ще один ризик – падіння гривні. Вона вже втратила 4% за тиждень, а турецька ліра втратила 30% за чотири місяці. Ризик в тому, що українські гривня піде слідом за турецькою лірою. Третє і основне занепокоєння в тому, що міжнародні валютні резерви України надто сильно знизяться. Вони становлять 17,7 мільярда доларів, що відповідає 3,2 місяця імпорту. Три місяці імпорту, як правило, вважають мінімальними і Україна мусить багато сплатити за міжнародним боргом.

Уряд України може вийти з цієї ситуації піднявши ціни на газ у відповідності до вимоги МВФ. Тоді Україна через місяць отримає 1.9 мільярда доларів від МВФ і зможе залучити ще 3 мільярди з інших джерел, зміцнивши міжнародну фінансову позицію України.

Сергій Фурса, Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital:

Україна, ймовірно, зіткнеться зі значними викликами для економіки, якщо не отримає транш цієї осені. Ми вже бачили затримку з пенсійними виплатами в липні, які виявили проблеми з ліквідністю в уряді України. Проблема виникла через неспроможність українського уряду втілити план запозичень за нормальних економічних умов на внутрішніх та міжнародних ринках. В обох випадках, проблеми стались через те, що Україна не досягла компромісу з МВФ.

В результаті, Україна може отримати проблеми з виконанням бюджету та валютну кризу цієї осені. Останнє, через недостатні державні кошти для обслуговування та виплати зовнішнього боргу. Ці кошти потрібно рефінансувати. Водночас, міжнародні ринки залишаються зачиненими до того часу, як Україна досягне угоди з МВФ. Уряд не може продавати євробонди. Також, немає можливості отримувати гроші від офіційних позичальників, таких як Світовий банк, або ЄС, адже вони також пов'язані з траншем МВФ.

Що станеться? Буде девальвація гривні. Уряд не зможе отримати долари і звернеться до внутрішнього ринку, закуповуючи долари у експортерів, або використовуючи резерви Центрального банку. Це значно вплине на обмінний курс і призведе до значних проблем для бюджету. Звичайно, уряд буде намагатись не чіпати пенсії, але інвестиційна діяльність знизиться до нуля, що може зашкодити зростанню ВВП та робочих місць. Це призведе до девальвації, інфляції та соціальних проблем.

Оксана Бедратенко, аналітик з Вашингтона, колишніх головний місцевий економіст Посольства США в Україні:

Зволікання з наданням коштів МВФ створює ризики для макроекономічної стабільності в Україні. З липня курс гривні перебуває під тиском, що спонукає Національний банк витрачати резерви на підтримку курсу. Валютні ризики ще посиляться восени, коли потрібно буде збільшити закупівлю енергоносіїв і фінансувати боргові виплати.

МВФ має діяти, щоб допомогти Україні зменшити тиск на міжнародні резерви. Якщо транш не надійде на початку осені, перегляд програми МВФ може ще затягнутись через початок бюджетного процесу на 2019 рік в Україні і тоді наступний транш може затриматись аж до кінця року. Початок дискусій стосовно бюджету на 2019 рік означатиме, що МВФ муситиме зважати на ризики, які ймовірно, з'являться в бюджеті через зростання популізму перед виборами.

Надання траншу стане визнанням прогресу України в сфері боротьби з корупцією, але має включати підтвердження зобов"язання уряду реформувати ціни на газ. Після важкої перемоги і прийняття законодавства зі створення Антикорупційного суду, виділення траншу затрималось через проблему, яку багато хто вважав технічною – остаточне приведення газових цін до ринкового рівня. Це висвітлило важливість прийняття нового підходу до реформи ціноутворення на газ з врахуванням реформи ринку газу та монетизації субсидій.

Дмитро Боярчук, голова CASE, Україна:

Якщо Україна не отримає грошей МВФ, виникне період нервозності і нестабільності на валютному ринку. Однак, катастрофи не буде. Фундаментальні показники – потужні. Експорт почувається добре. Монетарна політика буде стримувати. Таким чином, ми не бачимо намірів послаблювати фіскальну політику. Курс гривні буде коливатись, але це не дивно. Гривня знизиться до 1 USD/30 UAH, відповідно до очікувань.

Ціни на експорт і надходження з-за кордону більш важливі для виживання України, ніж МВФ

Іншими словами, ціни на експорт і надходження з-за кордону більш важливі для виживання України, ніж МВФ. Якщо матимемо фінансування МВФ, однак ціна на світових ринках впадуть, ми впадемо. Якщо ціни будуть високими, а експорт потужним, ми виживемо без МВФ до 2020 року, коли нова програма стане невідворотною.

Томаш Фіала, керівник Dragon Capital:

Це дуже чутлива тема. Хоча обсяг резервів НБУ є достатнім, Міністерство фінансів має лише 900 мільйонів доларів у валюті, але мусить профінансувати біля 1 мільярда доларів до кінця вересня на обслуговування боргу. Міністерство фінансів могло б легко позичити 2 мільярди доларів на ринку єврооблігацій в першому кварталі 2018 року, однак, через попередні зобов'язанні перед інвесторами, вони хотіли б вийти на ринки лише після отримання наступного траншу МВФ.

Цю стратегію сприймають ті, хто розуміє який потужний тиск знадобився, щоб парламент прийняв закон про антикорупційний суд, щоб суд був ефективним в переслідуванні корупціонерів – високопосадовців. На жаль, процес зайняв багато часу. Тим часом, ліквідність для на ринків, що розвиваються, зменшилась і доступ України до ринків закрився. Без МВФ він залишиться закритим, як і позика на 800 мільйонів доларів від Світового банку та 1 мільярд Євро від ЄС.

Час важливий і без швидкого узгодження питання роздрібних цін а газ і приїзду місії МВФ в вересні, макроекономічна стабільність, прискорення зростання ВВП, зменшення інфляції та боргового навантаження, ці та інші позитиви зіткнуться з ризиками.

Перед Україною постане не лише фінансова, але і політична криза

Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської Академії та Львівської бізнес школи:

Перед Україною постане не лише фінансова, але і політична криза, українці дуже чутливо сприймають коливання курсу валюти і серйозне падіння курсу сприйматиметься як серйозний політичний провал, не кажучи вже про затримки з виплатами пенсій та зарплат в державному секторі. Це може поховати сподівання на збереження політичної стабільності, довіру до ліберальної економічної політики та Євроатлантичний політичний вибір, посилити вплив проросійських популістів, що матиме далекосяжні наслідки.

Гліб Вишлинський, Директор Центру економічної стратегії:

Уряд України має проблеми з ліквідністю і вони зростають. На валютних рахунках лише 0,8 мільярда доларів, що достатньо лише до середини листопада. Крім того, ситуація з внутрішньою ліквідністю не краща. Вперше за роки були затримки з виплатою державних пенсій, а на перше серпня залишок на Єдиному казначейському рахунку був найнижчим за чотири роки.

Уряд має вжити швидких дій, щоб виконати зобов'язання з підвищення цін на газ для населення. Він має всі повноваження це зробити. Це вивільнить фінансування від МВФ, запобігаючи кризі, яка може стати непередбачуваною.

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