16 фінансових переваг, які отримує президент США

Видання The Business Insider перерахувало 16 основних переваг, які передбачені для президента США за посадою.

Крім того, що це найпрестижніша посада у США, президенти отримують переваги, які допомагають їм полегшити фінансовий тягар, зазначає видання.

Висока заробітна плата

За законом США, президент повинен отримувати зарплату під час перебування на посаді. Встановлена нормативними актами заробітна плата під час перебування на посаді – 400 000 доларів. Для президента Трампа, який є мільярдером, – це менше його звичного доходу, наголошує Forbes.

Хоча президенти та колишні президенти мають деякі переваги, які зберігаються за ними навіть після того, як вони полишають посаду, такі як особиста охорона, чи медичне страхування, кошти на одяг не передбачені. Президенти та їх сім’ї, зазвичай, не отримують і не приймають одяг в якості «подарунка» від дизайнерів. Якщо одяг було подаровано, то, після того, як його вдягнули, він одразу спрямовується до Національного архіву.

Житло і декор

Білий дім є резиденцією президентів США з 1792 року. Маєток має шість поверхів і 132 кімнати, які включають спорт-зал, тенісний корт та басейн.

На зміну внутрішнього оздоблення Білого дому передбачено 100 000 доларів. Президент Обама, однак, використав свої кошти для зміни декору Білого дому.

Свіжі овочі та фрукти

Мішель Обама створила город біля Білого дому під час президентства свого чоловіка. Меланія Трамп продовжила традицію вирощування овочів.

Кухар та прибиральниця

В Білому домі також проживає біля 100 мешканців, включаючи прибиральниць, кухарів, флориста, сантехніка, та інших. Послуги персоналу, за оцінками, коштують близько 4 мільйонів доларів. Президент сплачує певну частину цих витрат із власної кишені. Так, колишня перша леді Лора Буш говорила, що президент, серед іншого, кожного місяця отримує рахунки за послуги офіціантів та прибиральниць задіяних для проведення різних приватних подій.

Домашній кінотеатр

Франклін Рузвельт переобладнав одну з кімнат Білого дому на кінотеатр на 51 місць. Меланія Трамп вказала відкрити кінотеатр для екскурсій в 2017 році.

Заміська резиденція

Президент може використовувати резиденцію Кемп Девід, що розташована в гірській місцевості в штаті Меріленд. Кемп Девід є заміською резиденцією президентів з 1930-х років.

Персональний літак

Літак Boeing 747-200B, зарезервований за президентом пристосовано до виконання багатьох завдань. На борту літака розташована медична кімната, приватні кімнати та кухня, що може одночасно нагодувати 100 осіб. За повідомленнями CNN, одна година роботи цього літака коштує 200 000 доларів.

Гелікоптер

Гелікоптер морської піхоти слідує за президентом всюди. Він може виконувати місії порятунку і летіти на швидкості 150 миль на годину, навіть, якщо один з двигунів відмовить.

Повсякчасний захист

Таємна служба завжди супроводжує президента, однак, захист не припиняється і після того, як президент лишає Білий дім. Президент на пенсії знаходиться під охороною, охорона також надається дітям президента до 16 років.

Броньовані автомобілі

Автомобіль на якому пересувається президент обладнано для захисту від прицільної атаки.

Будиночок для гостей

Почесні гості президента США проживають у так званому будиночку Блера. Маєток включає чотири котеджі на 120 кімнат.

Подорожі після відставки

Після відставки президент отримує кошти на подорожі та ділові видатки. Конгрес намагався обмежити ці видатки 200 000 доларами на рік, однак, Обама наклав вето на це рішення в 2016 році.

Медичне страхування

Під час перебування на посаді президента, лікар Білого дому завжди готовий надати йому медичні послуги, а медичний персонал перебуває з президентом весь час.

Якщо президент має досвід федеральної служби більше 5 років, частина його медичних видатків може покриватись за рахунок платників податків і після його відставки.

Пенсія

Закон про колишніх президентів визначає компенсацію, яку президенти отримують після відставки. В 2017 році Обама отримав 207 800 доларів, повідомляє GoBankingRates.

Витрати на переїзд

Адміністрація президента отримує відшкодування за переїзд протягом шести місяців після вступу на посаду.

Державне поховання

Президент та його сім’я є частиною американської історії і пам’ять про них зберігається і після смерті. Державне поховання може тривати від 7 до 10 днів і передбачає всі військові почесті.

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