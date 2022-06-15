США переконуватимуть інші країни допомогти фінансувати відбудову України - посол США в ОБСЄ Карпентер 

США звернуться до країн, які не надають Україні значної військової допомоги, із запитом підтримати Україну фінансово для відбудови країни. Про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер в ексклюзивному інтерв'ю виданню The Daily Beast.

“Є хвилювання, і воно доцільне, щодо розподілу тягаря. Ми намагаємося переконати союзників і партнерів активізуватися, - сказав посол США в ОБСЄ, - особливо, коли йдеться про реконструкцію, деякі з країн, які, можливо, не надали стільки військової (допомоги - ред.), ми, безумовно, будемо звертатися до них, щоб вони допомогли Україні у відбудові, надали макрофінансову допомогу та інші форми підтримки”, - заявив посол Карпентер.

За даними Інституту світової економіки Kiel, незалежної організації, що фінансується урядом Німеччини, найбільшим донором України від початку повномасштабного вторгнення за всіма категоріями - фінансової, гуманітарної та економічної - є Сполучені Штати.

Майкл Карпентер додав, що Білий дім має намір продовжувати допомагати Україні, адже війна, за його словами, може затягнутися надовго.

“Ця війна може тривати досить довгий час. Саме тому президент Байден відданий тому, щоб надати Україні зброю та обладнання, щоб вони могли себе захистити”, - зазначив дипломат.

За оцінкою США, заявив Карпентер, Путін досі не відмовився від своїх планів захопити всю Україну.

“Наша оцінка, з точки зору США, полягає в тому, що Путін не відмовився від своїх планів контролювати Україну, - розповідає Карпентер в інтерв'ю The Daily Beast. - Хоча зараз він зосереджений на південно-східній частині країни, я не думаю, що хтось вважає, що Путін не почне рухатися в інші частини України в якийсь момент у майбутньому”.

За його словами, Білорусь хоча і не приєдналась до війни проти України, втім також відіграє свою роль у підігріванні загрози з півночі для України. Макйл Карпентер переконаний: це саме те, чого хоче Москва.

"Це відповідає військовій стратегії Росії, щоб Білорусь загрожувала Україні. В інтересах Росії, щоб деякі українські сили були скуті на півночі, щоб стежити за білоруськими військами, щоб Росія могла продовжувати просування на Донбасі та на південному сході України”, - розповідає Карпентер.

Напередодні, у вівторок 15 липня, заступник міністра оборони США Колін Каль також заявив, що Путін продовжує сподіватись захопити всю Україну. Втім, як вважають у Пентагоні, Росії не вдасться досягти цих цілей.

У статті використані матеріали видання The Daily Beast.