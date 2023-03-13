Байден намагається заспокоїти американців та ринки, після падіння банку Кремнієвої долини

"Американці можуть бути певні, що банківська система в безпеці... Ваші депозити будуть наявні, коли вони будуть вам потрібні". З такими словами звернувся до американців президент США Джо Байден в Білому домі в понеділок.

Байден наголосив, що платники податків "не зазнають збитків", а повернення депозитів фінансуватиме Федеральна корпорація зі страхування депозитів США, за рахунок внесків банків-учасників.

Минулого тижня один із 20 найбільших банків США Silicon Valley Bank, активи якого на кінець 2022 року перевищували 200 млрд дол, зіткнувся з масштабним відтоком депозитів і перейшов під управління Федеральної корпорації із страхування депозитів. Це найбільше падіння банку з часів кризи 2008 року.

Діяльність банку SVB здебільшого зосереджувалась в Каліфорнії, а серед клієнтів було багато високотехнологічних компаній, стартапів, компаній з венчурним капіталом.

У вихідні влада штату Нью-Йорк оголосила, що перебирає управління Signature Bank of New York, який, згідно з висновком влади, являє собою ризик для банківської системи.

Вони свідомо взяли на себе ризик і, коли ризик себе не виправдав, інвестори втрачають кошти. Так працює капіталізм

Керівництво банків буде звільнено, а інвестори не отримають бюджетної компенсації. "Вони свідомо взяли на себе ризик і, коли ризик себе не виправдав, інвестори втрачають кошти. Так працює капіталізм", - додав Байден.

В понеділок, фондові індекси впали, через падіння акцій банків. Так акції JPMorgan Chase впали на 2%, Citigroup - на 3.4%, повідомляє CNN. Регіональні банки зафіксували ще більше падіння акцій.

В Великій Британії вживають кроків, щоб запобігти поширенню нестабільності. Для того, щоб запобігти поширенню впливу кризи, дочірній банк SVB у Великій Британії придбав місцевий HSBC, повідомив канцлер Казначейства Великої Британії Джеремі Гант у Twitter.

Банк було придбано за 1 фунт за допомогою Банку Англії, повідомляє BQ. Депозити SVB у Великій Британії перевищували 8 млрд дол, згідно з інформацією центробанку країни.

В Європейському центробанку вважають, що падіння банків SVB та Signature не матиме прямого впливу на банківську систему в Європі, адже банки єврозони мають добре фінансування, однак якщо криза пошириться на великі банки, ризики зростуть, пише Reuters з посиланням на джерела в центробанку ЄС.

В статті використано матеріал Reuters.