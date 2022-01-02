Фінляндія вступить у НАТО, якщо Росія проведе нове вторгнення в Україну? - експерти обговорюють новорічну промову фінського президента

Питання європейської безпеки та загроз, які становлять спроби Росії змінити міжнародний порядок, стали центральною темою новорічної промови фінського президента Саулі Нііністо.

В своїй промові 1 січня Нііністо допустив членство Фінляндії в НАТО на тлі збільшення безпекових ризиків. "Можливість для маневру та свободи вибору Фінляндії також включають можливість військових альянсів і подання заявки на вступ у НАТО, якщо ми так вирішимо", - заявив Нііністо.

"Конфлікт на кордонах України - на межі поглиблення", - зазначив посадовець. Він наголосив - напруга щодо європейської безпеки зростає, а ситуація швидко змінюється.

Нііністо закликав Європу активніше долучатись до міжнародного спілкування, особливо після того, як Кремль оприлюднив проекти угод із Заходом, а Путін наголосив на неприпустимості розширення НАТО на схід.

"Ультиматуми, які Росія поставила перед США та НАТО в грудні непокоять Європу, - заявив Нііністо. - Вони суперечать безпековому порядку в Європі. Сферам інтересів не місце в 2020-х. Рівність суверенітету всіх держав є основним принципом, який всі мають поважати".

Цього місяця заплановано низку дипломатичних подій за участю Росії. 9-10 січня відбудуться зустрічі дипломатів США та Росії в рамках Діалогу стратегічної стабільності. На 12 січня заплановані переговори між Росією та НАТО, а 13-го - засідання ОБСЄ.

Діалог, що розпочнеться в другій половині січня, вважає Нііністо, може стати перевіркою фрази Генрі Кіссінджера про те, що "коли запобігання війні є основною метою групи сил, міжнародну систему віддають на поталу найбільш безжальному її членові".

Промова Нііністо викликала бурхливу реакцію експертів в соцмережах.

Фінляндія - обережна і серйозна країна в геополітиці, а її президент - не є "гарячою головою", зауважує в соцмережах експерт Міжнародного центру стратегічних досліджень Франсуа Гейсбург. Саме тому, вказує експерт, заява Нііністо викликала таку увагу.

"Промова фінського президента коротко: Якщо Росія вторгнеться до України, ми вступимо в НАТО". Так підсумував промову Джон Сайфер, колишній експерт ЦРУ, а тепер дослідник аналітичного центру США "Атлантична рада", в дописі у Twitter .

Як і у випадку з Україною, політика Росії штовхає Фінляндію від Росії до НАТО, вважає колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Він саркастично зауважив в соцмережах: "Європейська політика Кремля досягає одного успіху за іншим".

Історик Моллі Маккью відзначила, що промова Нііністо з іншої (більш чіткої точки зору) кидає виклик ідеї, що розширення НАТО є "провокацією" для Москви.

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