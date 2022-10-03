Фінляндія і Польща викликали російських послів через псевдореферендуми на окупованих територіях України

Фінляндія і Польща заявляють, що викликали послів Росії у своїх країнах, щоб засудити спробу Москви незаконно анексувати ще чотири українські регіони шляхом так званих референдумів, які Україна і світ називають фіктивними.

Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило у твітері 3 жовтня, що воно викликало російського посла, «щоб висловити рішуче засудження фіктивних референдумів і оголошення незаконної анексії окупованих українських регіонів Росією, що є кричущим порушенням суверенітету України, територіальної цілісності та Статуту ООН».

У Варшаві заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач 3 жовтня повідомив TVN24, що російського посла викликали на зустріч об 12:00 за київським часом «через дії Росії минулого тижня».

Урядовець додав, що, ймовірно, будуть проведені подальші зустрічі по всій Європі, щоб «висловити цю позицію», хоча він поки не очікує оголошення російського посла персоною нон ґрата.

«Сьогодні я такого оголошення робити не буду», – сказав він.

«Ми обговорюємо такі рішення з нашими союзниками по ЄС і НАТО. І якщо ми спільно з усіма [нашими] європейськими і євроатлантичними союзниками прийдемо до висновку, що такі кроки будуть потрібні і вигідні, то ми їх зробимо», – додав Пшидач.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

Наступного дня після підписання договорів у Кремлі Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

Наступного дня після підписання договорів у Кремлі Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ.

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