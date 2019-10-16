Захист Фірташа допоміг Джуліані атакувати Байдена, – Time

Захист українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа, який зараз очікує на екстрадицію із Австрії до США, передав адвокатові президента Трампа Руді Джуліані документи, які містять суперечливі обвинувачення на адресу колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера, повідомляє Time.

Видання посилається на п’ятьох людей, причетних до цього питання, і ще двох, знайомих із ним.

За даними Time, Джуліані, зокрема, передали матеріали зі свідченнями колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, який стверджував, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден, син колишнього віце-президента Джо Байдена, під тиском з боку США. Шокін також заявляв, що був звільнений із посади через тиск із боку Америки.

Як пише видання, Джуліані згодом показував ці документи телеканалу FoxNews, але при цьому не згадував, де він їх узяв.

Крім того, як пише Time, адвокату Трампа також передали документи, які свідчили про пропозицію одного із ключових заступників спецпрокурора Мюллера, який проводив розслідування щодо російського втручання у вибори в США 2016 року, зняти звинувачення з Фірташа в 2017 році в обмін на свідчення, які могли б нашкодити президентові Трампу. За даними Time, йдеться про Ендрю Вайсмана, якого Мюллер називав "одним із найталановитіших прокурорів" у своїй команді.

Видання пише, що Вайсман не відповів на електронного листа з проханням про коментар.

Джуліані на запитання про свої зв’язки із командою Фірташа написав, що "не представляє пана Фірташа і ніколи з ним не зустрічався".

Адвокати Фірташа також від вересня не відповіли на численні запитання щодо їхніх зв’язків із Джуліані, пише Time.

У вересні Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту Трампу.

Демократи вважають, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена, а також інформацію про причетність до втручання в американські вибори українців.

На думку критиків Трампа, спроби залучити іноземну допомогу в боротьбі зі своїм потенційним суперником на майбутніх президентських виборах можуть стати підставою для оголошення імпічменту президенту.

Трамп усі закиди на свою адресу відкидає і називає розслідування "полюванням на відьом".

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