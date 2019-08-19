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Держдеп США : Україна не відповідає мінімальним критеріям фіскальної прозорості

  • Голос Америки

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Україна не відповідає критеріям мінімальної прозорості бюджету, йдеться у Звіті фіскальної прозорості, опублікованому Державним департаментом США 15 серпня.

Хоча у звіті і відзначається прогрес у забезпеченні доступу до інформації про управління державним боргом, а також те, що основні бюджетні документи наявні в публічному доступі, а дані незалежного аудиту бюджету публікуються без значних затримок, автори звіту не внесли Україну до переліку країн, що досягли значного прогресу на шляху підвищення прозорості бюджету.

Зокрема, критика торкнулась недостатньої прозорості в сфері управління надходженнями державних підприємств та звітності фондів соціального страхування.

Автори звіту надали чотири рекомендації Україні з підвищення прозорості управління бюджетними коштами:

  • Надання публічної детальної інформації в документах бюджету про надходження від та до державних підприємств.
  • Забезпечення належного аудиту на нагляду за всіма позабюджетними фондами.
  • Запровадження міжнародних стандартів обліку.
  • Забезпечення виконання правил укладання контрактів та виділення ліцензій в сфері видобутку природних ресурсів.

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