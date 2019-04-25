Де у США вже можна користуватися мережею 5G?

У світі, де панує 5G, машини управляють самі собою, а на офісні зустрічі приходять голограми. Аби це стало реальністю вже завтра, треба зробити багато роботи сьогодні. З цією метою, у Нью-Йорку започаткували COSMOS - експериментальну систему мережі 5G.

За словами Гіла Засмена, професора електротехніки Колумбійського університету, - це спільний проект Університету Рутгерса, Колумбійського університету і Університету Нью-Йорка разом із кількома іншими партнерами: мерією Нью-Йорка, "Silicon Harlem", Університетом Аризони, City College та IBM.

COSMOS – лабораторія розробки не лише 5G, а й інших інноваційних технологій.

"Ідея в тому, що дослідники з промислового сектору і з науки можуть "залогінитися" дистанційно і проводити свої експерименти. Тобто, якщо у них є ідеї, які не стосуються 5G, які підходять для 6G або будь-якого іншого G, вони можуть випробувати їх", – додає Гіл Засмен.

Що ж робить COSMOS унікальним? Хоча б те, що його встановлюють у реальному міському середовищі. Півтора квадратні кілометри Західного Гарлему перетворять на лабораторію під відкритим небом з радіовузлами і точками доступу.

"Головний виклик 5G – мережа починає працювати ще до того, як ми дізналися про всі варіанти її використання. COSMOS дає нам можливість почати розробляти ці варіанти для подальшого збільшення цінності 5G та для того, щоб дізнатись, чи зможемо ми задовольнити потреби усіх жителів Нью-Йорка", – пояснює Джошуа Брайтбарт, заступник головного технолога міста Нью-Йорк.

Команда розробників COSMOS, створила план для перших користувачів ультрашвидкої мережі: для місцевих студентів та викладачів.

Школяр також може прийти з ідеєю, її можна протестувати. В результаті, старшокласник та компанія ІВМ можуть в прямому сенсі працювати пліч-о-пліч.

"Школяр також може прийти з ідеєю, її можна протестувати. В результаті, старшокласник та компанія ІВМ можуть в прямому сенсі працювати пліч-о-пліч. Такого ми ніколи ще не робили", – каже Клейтон Бенкс, генеральний директор “Silicon Harlem”, технологічної компанії-учасниці проекту.

Брюс Лінкольн, головний технолог компанії “Silicon Harlem” додає: "Зненацька, у вас з’являться вчителі, які можуть зрозуміти форму хвилі і розповсюдження сигналу. Ми бачимо, як це допоможе їм стати кращими викладачами математики та природничих наук".

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