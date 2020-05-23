Американець сказав, що хворий на COVID-19 і плюнув на поліцейських. Тепер йому загрожують обвинувачення у тероризмі

31-річний Джеймс Джамал Каррі постане перед звинуваченнями у тероризмі за те, що, заявивши, що хворий на коронавірус, кашляв і плював на офіцерів поліції у місті Сейнт Петерсбург у штаті Флорида. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

27 березня поліція відповіла на дзвінок про домашнє насилля і приїхала арештовувати Каррі. Під час затримання він заявив, що заражений, і покашляв на руку офіцера.

Наступного дня його випустили під заставу, і того ж дня поліцію знову викликали за тою ж адресою, де його затримали напередодні. Під час другого арешту він кілька разів плював на офіцерів. У цей час він повторював, що хворий на коронавірус і сміявся.

Зрештою, поліція отримала дозвіл на тестування Каррі і виявила, що він не заражений.

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