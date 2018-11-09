Флорида та Джорджія перераховують голоси з проміжних виборів

Маленька різниця в результатах різних кандидатів та суперечки щодо виборчих бюлетенів нагадують багатьом президентські вибори 2000 року.

Непевними залишаються результати виборів губернатора у двох штатах та вибори в Сенат у Флориді, що, вочевидь, створює стрес і для політиків, і для виборців.​

Непевними залишаються результати виборів губернатора у двох штатах та вибори в Сенат у Флориді, що, вочевидь, створює стрес і для політиків, і для виборців.

Досі підраховуються відкріплені, закордонні бюлетені та бюлетені передчасного голосування. Також залишається відкритим питанням, чи зможуть ці голоси все ж таки змінити результат виборів. Це незрозуміло навіть у виборчій гонці між кандидатами в губернатори Роном ДеСентісом і Ендрю Гіллумом в ситуації, коли в ніч після виборів здавалось, що ДеСентіс перемагає.

У Джорджії, де республіканець Браян Кемп оголосив перемогу на виборах губернатора штату, представники кампанії демократки Стейсі Абрамс пообіцяли звернутись до суду, щоб переконатись, що всі голоси виборців буде підраховано.

110 мільйонів американців – це найвища явка виборців із часу проміжних виборів у 1966 році, коли 49% населення прийшло на дільниці.​

У Флориді на виборах в Сенат, республіканський губернатор Рік Скотт, після зменшення переваги у голосах над його противником від демократичної партії Білом Нілсоном, подав позов проти членів виборчих комісій у двох округах. Рік Скотт звинуватив виборчі комісії у невиконанні закону про вибори. Представник Нілсона, Ден Маклафлін, заявив, що судові позови були політично мотивовані та "є результатом відчаю".

Нагадаємо, що майже половина – понад 47 відсотків – американського населення, яке має право голосувати, прийшло на дільниці у вівторок, щоб віддати свій голос на проміжних виборах. Ця цифра вражає, якщо порівнювати з попередніми роками: 36,7% у 2014 і 41% у 2010, повідомляє NPR.

110 мільйонів американців – це найвища явка виборців із часу проміжних виборів у 1966 році, коли 49% населення прийшло на дільниці.

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