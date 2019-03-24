Чому користувачі соцмереж шукають, що ще міг утнути «мешканець Флориди»?

Останнім часом у США набув популярності жарт, коли користувачі соціальних мереж задають пошук у Google «мешканець Флориди» (Florida man) і власний день народження, а потім розміщують результат в соцмережах.

Результат пошуку – заголовки новин, що стосуються мешканів штату Флорида, які потрапили в незвичні ситуації, або опинились під арештом. Пошук може давати як комічні, так і трагічні результати, але багато результатів викликають справжній подив користувачів і привертають увагу.

Сам жарт народився в 2013 році, повідомляє сайт Know Your Meme і стосується «дивних побутових пригод, що стосуються осіб чоловічої статі, які проживають у Флориді».

Ось декілька прикладів таких новинних заголовків:

«Мешканець Флориди розгромив магазин алкогольних напоїв і звинуватив у всьому гусінь».

«Мешканець Флориди звинуватив собаку в тому, що той вистрелив в ногу його дівчині»

«Мешканець Флориди бігтме марафон в костюмі-трійці, щоб поставити світовий рекорд»

«Мешканець Флориди втік від алігатора, вдарив алігатора в обличчя, коли чоловік шукав м’ячики для гольфа».

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