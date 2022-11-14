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- Голос Америки
Європейські, азійські компанії - під санкціями США за допомогу Росії
США запровадили нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній в Європі та Азії, які працювали над закупівлею військових технологій для війни Росії в Україні, а також проти компаній та осіб пов'язаних із з наближеними до Путіна Сулейманом Керімовим та Андрієм Гурієвим, йдеться в повідомленнях Держдепу США та Міністерства фінансів США.
Серед компаній, які потрапили під санкції є компанії зареєстровані в Швейцарії, Вірменії, Франції, ОАЕ, тощо.
"Сполучені Штати продовжують виявляти і руйнувати канали військових поставок Кремля і закривати доступ Росії до обладнання та технологій, необхідних, щоб вести незаконну війну проти України", - йдеться в заяві міністра фінансів США Дженет Єллен, розміщеній на офіційному сайті Міністерства США.
Під санкції потрапив російський розробник мікроелектроніки Milandr, який брав участь у російських військових виставках, а також компанії, які, за інформацією американського відомства, пов'язані з Milandr, включаючи вірменську Milur Electronics, тайську Sharp Edge Engineering Inc. та швейцарську Milur SA, а також посадові особи цих компаній.
Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти родини Сулеймана Керімова, представника російської еліти, який вже перебуває під американськими санкціями а також пов'язаного з Керімовим Нарімана Гаджиєва та його компанії в ОАЕ, інформує мінфін США.
Під санкції потрапили чотири французькі компанії нерухомості, якими, як заявляє американський уряд, володіє дружина Керімова та президент цих компаній швейцарець Лорін Кац і пов'язані з ним компанії а також авіаційна компанія Emperor Aviation Ltd, розташована на Мальті та в Росії, яка "організовувала відпочинок родини Керімова, навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України", як і вісім компаній пов'язаних з фінансовою діяльністю Керімова, що розташовані в п'яти європейських країнах, йдеться в офіційному повідомленні відомства.
Також санкції запроваджено проти компаній в Швейцарії, пов'язаних з наближеним до Путіна Андрієм Гурієвим, мовиться в повідомленні.
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Головного підозрюваного у вибуху бомби в Туреччині заарештовано, міністр країни покладає частину провини на США
Туреччина заявляє про прорив у розслідуванні недільного вибуху, який призвів до жертв: сили безпеки затримали жінку, підозрювану в закладенні бомби, яка забрала життя шістьох людей і поранила понад 50. Анкара звинувачує бойовиків сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати, у наданні нападу.
Вранці в понеділок у Стамбулі турецькі сили безпеки заарештували жінку, підозрювану в підготовці теракту, що стався в неділю. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу оголосив про те, що влада назвала проривом.
Сойлу сказав: «Нещодавно особу, яка вчинила інцидент, яка залишила бомбу, затримала поліція Стамбула, затримано ще 21 людину».
Арешти тривають, понад 50 осіб перебувають під вартою станом на початок понеділка.
Невдовзі після нападу було оприлюднено відеозапис на якому видно, як жінка залишає сумку на місці вибуху, а потім тікає.
Турецькі сили безпеки назвали підозрюваною громадянку Сирії Ахламу Альбаширу. Вони стверджують, що вона зізналася, що її тренувала Робітнича партія Курдистану, РПК. РПК у своїй заяві в понеділок заперечує причетність до вибуху, заявивши, що вона не нападає на цивільних.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
РПК бореться з турецькою державою за розширення прав курдів більше 40 років. Угруповання було пов’язане з вибухом на стамбульському футбольному матчі в 2016 році, у результаті якого загинуло понад 40 людей.
Але Сойлу, міністр внутрішніх справ Туреччини, стверджує, що недільний напад було організовано в Кобані, сирійському місті, контрольованому YPG, сирійським курдським ополченням, яке, за словами Анкари, пов’язане з РПК, звинувачення вона заперечує. Сполучені Штати підтримують YPG у війні проти Ісламської держави. Сойлу, у виступі на місці теракту в Стамбулі, каже, що Туреччина повинна переглянути зв’язки з американським союзником після нападу.
Сойлу сказав, що Туреччина відкидає співчуття американського посольства. Туреччина, за його словами, не приймає цього. Турецький чиновник сказав, що альянс із державою, яка надсилає гроші Сенату цим групам, живлячи терористичні зони в Кобані, що має на меті порушити мир Туреччини, — за його словами — перебуває у суперечливій ситуації. Це відкрито і зрозуміло, сказав Сойлу.
Підтримка Вашингтоном YPG та її політичного філії, PYD, отруює відносини з його турецьким союзником, каже професор міжнародних відносин Сенем Айдін-Дузгіт зі Стамбульського університету Сабанчі.
Є американський союз із курдами, з PYD, зокрема на півночі Сирії. Отже, існує уявлення, що Америка є начебто альянсом із РПК і курдським націоналістичним рухом. І це теж породжує певну ворожість.
Загострення дипломатичної суперечки між Туреччиною та Сполученими Штатами відбувається в той час, як власники крамниць розчищають завали, спричинені нападом, пояснює власник магазину Локман Калкан.
Він сказав: «Це була катастрофа, розумієте. Це все, що сталося. Люди боролися за свої життя. Ми нічого не можемо зробити», — сказав він.
Наразі оприлюднюються дані про загиблих у недільній атаці. Мати з сином, батько з дочкою та подружня пара. Найстаршій жертві було 40.
- Голос Америки
Канада надасть Україні додаткові півмільярда доларів військової допомоги
Канада надасть Україні ще 500 мільйонів доларів військової допомоги та запровадить санкції проти ще понад двох десятків росіян, заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо в понеділок під час саміту G20.
Канада надала Києву вже 3 мільярда 400 мільйонів доларів для захисту від вторгнення Росії, і допоможе фінансувати поставки військового обладнання, обладнання для спостереження та зв’язку, палива та медичних товарів, йдеться у заяві Трюдо.
Санкції, запроваджені в понеділок, стосуються 23 росіян, «причетних до грубих і систематичних порушень прав людини проти лідерів російської опозиції», включаючи офіцерів поліції, прокурорів, суддів і працівників пенітенціарних установ, повідомили в офісі Трюдо.
Раніше, 28 жовтня, Канада додала до санкційного списку ще 35 фізичних осіб – керівників підприємств енергетичного сектору, які вже перебувають під санкціями, та ще 6 енергетичних підприємств.
Росія вже повідомила, що у відповідь на введення Оттавою додаткових санкцій заборонить в'їзд понад 100 громадянам Канади, у тому числі американському актору канадського походження Джиму Керрі.
- Голос Америки
Маск планує поділились доходами з користувачами, які створюють контент у Twitter
Непросто бути Ілоном Маском - таким було послання нового власника Twitter, мільярдера, керівника Tesla і SpaceX до молодих людей, які прагнуть повторити його підприємницький успіх.
«Будьте обережні, чого бажаєте», — сказав Маск на бізнес-форумі на Балі в понеділок, коли його запитали, на чому повинен зосередитися потенційний «Ілон Маск зі Сходу».
«Я не впевнений, скільки людей насправді хотіли б бути мною. Вони хотіли б бути тим, ким вони мене уявляють, але це не те саме, – продовжив він. - Я маю на увазі, так, як я себе мучу - це наступний рівень, чесно».
Маск виступив на бізнес-форумі Б-20 напередодні саміту провідних економік світу G20, який проходить на індонезійському курортному острові Балі. Він приєднався до конференції за допомогою відеозв’язку.
Очікувалося, що він буде присутній на заході особисто, але міністр індонезійського уряду Лухут Бінсар Панджайтан, який відповідає за координацію підготовки до саміту, сказав, що Маск не може бути присутнім, оскільки він готується до судових слухань пізніше цього тижня. Так, звертаючись до аудиторії з величезного екрану, сам Маск нарікнув, що останнім часом його робоче навантаження значно зросло.
Маск був одним із найбільш очікуваних доповідачів на бізнес-форумі. Виконавчий директор Tesla сказав, що виробник електромобілів розгляне можливість створення набагато дешевшої моделі, коли його запитають про дешевші варіанти для країн, що розвиваються, таких як Індія та Індонезія, що приймає G20. «Ми вважаємо, що створення набагато доступнішого транспортного засобу мало б сенс, і ми повинні щось зробити», — сказав він.
Маск також підтвердив бажання значно збільшити кількість і тривалість відео в Twitter і поділитися доходом з людьми, які створюють контент, хоча він не надав конкретних подробиць.
Минулого місяця він купив Twitter за 44 мільярди доларів і швидко відправив у відставку раду директорів і топ-менеджерів компанії. 4 листопада він звільнив значну частину решти штатних працівників компанії електронною поштою, а зараз звільняє аутсорсингових підрядників, які займаються боротьбою з дезінформацією та іншим шкідливим контентом.
Маск пообіцяв послабити обмеження на те, що користувачі можуть говорити на платформі. Після чого він отримав купу скарг — багато в самому Twitter — і намагався запевнити компанії, які розміщують рекламу на платформі, та інші, що це не зашкодить їхнім брендам, асоціюючи їх із шкідливим вмістом. У своєму виступі в понеділок Маск визнав критику. «Немає способу зробити всіх щасливими, це точно», — сказав він.
Голова Мінцифри України Михайло Федоров повідомив, що поки в деокупованому Херсоні нема світла, базові станції мобільного зв’язку працюють на генераторах та терміналах за допомогою Starlink
Раніше мільярдер зазнав значної критики і за оголошення наміру припинити безкоштовно обслуговувати термінали його мережі Starlink в Україні. За його словами, щомісяця він втрачає в Україні 20 мільйонів доларів безкоштовних послуг. Після невдалої спроби отримати ці кошти від Пентагону, Маск вирішив таки продовжувати надавати послуги Starlink в Україні безкоштовно.
Мережа Starlink стала критично важливим елементом інфраструктури для українців під час війни.
Так, голова Мінцифри України Михайло Федоров повідомив, що поки в деокупованому Херсоні нема світла, базові станції мобільного зв’язку працюють на генераторах та терміналах за допомогою Starlink.
«Наша команда одразу ж передає термінали в деокуповані населені пункти. Старлінки допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель», - написав він у своєму Телеграм каналі.
- Голос Америки
Директор ЦРУ Бернз не говоритиме із Наришкіним про можливість перемир'я в Україні - посадовці Білого дому
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернз зустрінеться із директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним в Анкарі.
Мета зустрічі - повідомити Кремлю про те, якими можуть бути наслідки у разі використання Росією будь-якої ядерної зброї. "Він (Бернз - ред.) не веде жодних переговорів. Він не обговорює перемир'я в Україні", - заявили високопосадовці Білого дому для Reuters на умовах анонімності.
В адміністрації президента США підкреслили, що під час зустрічі йтиметься саме про ядерне стримування: "Ми дуже відкрито говорили про те, що у нас є канали для спілкування з Росією щодо управління ризиками, особливо ядерними ризиками та ризиками для стратегічної стабільності".
Минулого тижня прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс оголосив, що США та Росія домовилися про переговори щодо відновлення інспекцій ядерних об'єктів відповідно до підписаного у 2011 році договору New START. Такі дискусії відбудуться вперше від початку російської війни в Україні 24 лютого.
Раніше агенція Reuters повідомляла про конфіденційні переговори радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана з російськими високопосадовцями, спрямовані на зниження ризику масштабнішої війни через повномасштабне російське вторгнення в Україну.
Окрім того, в Анкарі на зустрічі із Наришкіним Бернз обговорить долю затриманих у Росїі американців. Як раніше повідомляв Голос Америки, у Держдепі заявили, що "невпинно працюють" над звільненням американської баскетболістки Бріттні Ґрайнер із російської в’язниці, яку засудили до дев'яти років за гратами за перевезення наркотиків.
У статті використано матеріали Reuters
Дивіться також: Що стоїть за ядерною стратегією Кремля
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