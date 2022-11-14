Європейські, азійські компанії - під санкціями США за допомогу Росії

США запровадили нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній в Європі та Азії, які працювали над закупівлею військових технологій для війни Росії в Україні, а також проти компаній та осіб пов'язаних із з наближеними до Путіна Сулейманом Керімовим та Андрієм Гурієвим, йдеться в повідомленнях Держдепу США та Міністерства фінансів США.

Серед компаній, які потрапили під санкції є компанії зареєстровані в Швейцарії, Вірменії, Франції, ОАЕ, тощо.

"Сполучені Штати продовжують виявляти і руйнувати канали військових поставок Кремля і закривати доступ Росії до обладнання та технологій, необхідних, щоб вести незаконну війну проти України", - йдеться в заяві міністра фінансів США Дженет Єллен, розміщеній на офіційному сайті Міністерства США.

Під санкції потрапив російський розробник мікроелектроніки Milandr, який брав участь у російських військових виставках, а також компанії, які, за інформацією американського відомства, пов'язані з Milandr, включаючи вірменську Milur Electronics, тайську Sharp Edge Engineering Inc. та швейцарську Milur SA, а також посадові особи цих компаній.

Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти родини Сулеймана Керімова, представника російської еліти, який вже перебуває під американськими санкціями а також пов'язаного з Керімовим Нарімана Гаджиєва та його компанії в ОАЕ, інформує мінфін США.

Під санкції потрапили чотири французькі компанії нерухомості, якими, як заявляє американський уряд, володіє дружина Керімова та президент цих компаній швейцарець Лорін Кац і пов'язані з ним компанії а також авіаційна компанія Emperor Aviation Ltd, розташована на Мальті та в Росії, яка "організовувала відпочинок родини Керімова, навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України", як і вісім компаній пов'язаних з фінансовою діяльністю Керімова, що розташовані в п'яти європейських країнах, йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Також санкції запроваджено проти компаній в Швейцарії, пов'язаних з наближеним до Путіна Андрієм Гурієвим, мовиться в повідомленні.