Хто винуватий в можливому обвалі фондових ринків? - 10 пунктів від Business Insider

Середній рівень промислового індексу Доу Джонс впав на 831 пункт у середу, втративши 3,2 відсотки у цей день. Індекс Nasdaq та S&P 500 втратили 4 відсотки та 3,3 відсотки, відповідно.

Президент США Дональд Трамп пов'язав падіння з політикою Федерального резерву США.

"Проблема, як на мене, в (казначейських облігаціях) та Федеральному резерві", - сказав Трамп в коментарі Fox News. "Федеральний резерв з'їхав з глузду, не має причин для них це робити і я не щасливий з цього".

Падіння фондових ринків спостерігається також і на фондових ринках у світі. В Китаї Шанхайський індекс знизився на 5,2 відсотка. Практично всі європейські індекси втратили більше 1,5 відсотка в четвер. Британський індекс FTSE 100 втратив 1,6 відсотка у четвер.

Певна корекція ринків була очікуваною, адже період економічного зростання був достатньо тривалим. Економічне зростання тривало 10 років з часів кризи 2008 року. Однак, це не просто ефект маятника і корекція може перерости в тривале падіння.

Ось кого можна звинувачувати, якщо ця корекція призведе до спаду, за версією Business insider.

Президента Трампа за роздмухування світової торговельної війни.

Створення перепон для надходжень товарів з-за кордону і запровадження податки на послуги з інших країн може бути добрим в короткостроковій перспективі. Хто є не хоче захистити робочі місця в країні? Однак, в довгостроковій перспективі, внутрішнє виробництво стає дорожчим, імпорт стає більш дорогим, інфляція зростає і інвестори погіршують очікування в майбутньому.

Уряд Китаю та його схильність до крадіжки.

Торговельна війна розпочалась через те, що роками Китай дозволяв своїм компаніям красти західні технології, що становлять інтелектуальну власність. Роками Захід нічого не робив. Зрештою, адміністрація Трампа розпочала протистояння з Китаєм за його відкидання міжнародних норм. Тепер ми переживаємо наслідки, наголошує видання.

Уряд Китаю та його схильність до боргів.

Загальний борг Китаю сягає майже 320 відсотків ВВП країни, цитує Business Insider видання дані Pantheon Macroeconomics. В той же час, зростання ВВП сповільнилось. Роками уряд Китаю дозволяв урядовим установам та визначеним промисловим галузям накопичувати борги. З часом, зростання отримане в наслідок накопичення боргів сповільнилось. Тепер країна зіткнулась зі сповільненням економічного зростання та більшими боргами ніж 10 років тому. Інвесторам це не подобається і в результаті страждають фондові ринки Азії.

Венчурний капітал. Приватні оцінки створили непрозорий неліквідний ринок.

Збільшуються інвестиції до молодих компаній - "старт-апів". Проблема в тому, що такі інвестиції залучаються на приватних непрозорих ринках. Для зовнішніх інвесторів важко отримати інформацію про такі компанії. Прикладом такої компанії є Tesla. Це добре працює на зростаючому ринку. Однак, коли ринок падає, такі цінні папери важко продати.

Приватний капітал: кредити надаються компаніям, які вже мають значну заборгованість, що може призвести до повторення кризи "сміттєвий облігацій" 1990-х.

У світі видано на 2,5 трильйона доларів таких кредитів і це непокоїть Банк міжнародних розрахунків, Банк Англії. Credit Suisse також нещодавно написав своїм клієнтам, пояснивши чому він інвестує до цих боргових інструментів.

Торговці цінними паперами.

Багато людей в США та Британії мають пенсійні плани і вкладають частину своїх пенсійних заощаджень у цінні папери, зміни оцінки яких відповідають зміни оцінки руху популярних ринкових індексів, таких, наприклад, як S&P 500. Коли ринок починає падати, приватні інвестори можуть починати розпродавати ці цінні папери, що стимулює спадання на ринку.

Італію за нереформовану політику стосовно банків.

Італія є третьою за величиною економікою в Європі і 9-тою у світі. Однак, її банківська система має неякісні боргові портфелі, уряд Італії має суперечки з ЄС стосовно бюджету і країна може скоро зіткнутись з кризою.

Британію: через Брекзит 5-та економіка за величиною в світі залишилась без плану.

Ринки, що розвиваються (До цієї категорії належить також і Україна)

Ринки, що розвиваються мають зростаючу заборгованість, деноміновану в доларах і використали ці гроші для внутрішніх інвестицій. З посиланням долара, ці борги стають надто дорогими.

Ціна на нафту піднімається до 100 доларів за барель.

Кожен зайвий долар, який витрачений на спалення нафти, це долар не витрачений на щось найкраще деінде. Зростання нафти додає до інфляції.

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