Вперше Facebook, Twitter усунули прозахідну операцію впливу

Згідно з новим звітом, цього літа Facebook і Twitter вперше видалили мережу підроблених облікових записів користувачів, які пропагували прозахідну політичну позицію іноземній аудиторії та критикували Росію, Китай та Іран.

Облікові записи, які порушували умови роботи соцмереж, «використовували оманливу тактику для просування прозахідних наративів на Близькому Сході та в Центральній Азії» і, ймовірно, являли собою серію таємних кампаній, що охоплювала п’ять років, згідно з звітом Стенфордського університету та Graphika, аналітичної компанії соціальних мереж.

Twitter і Facebook, які поділилися своїми даними про облікові записи з дослідниками, публічно не вказали, хто стоїть за кампаніями. Згідно зі звітом, Twitter назвав США та Велику Британію «імовірними країнами походження» кампаній, а Meta, материнська компанія Facebook і Instagram, назвала США країною походження.

Останніми роками інтернет-компанії усували операції впливу пов'язані з авторитарними режимами у Китаї, Росії та Ірані. Виявлення проамериканської операції впливу в Інтернеті з використанням багатьох подібних методів, таких як фальшиві акаунти та фальшиві послідовники для просування наративу, викликає питання про те, хто стоїть за цими зусиллями, їхні цілі та ефективність операції.

Відповідаючи у четвер на запитання Голосу Америки, чи американські військові створили підроблені облікові записи, бригадний генерал ВПС Пет Райдер, прес-секретар Пентагону, сказав, що чиновникам потрібно буде переглянути дані, надані Facebook або Twitter. Він сказав, що армія США дійсно проводить «операції військової інформаційної підтримки по всьому світу».

«Звичайно, я не збираюся говорити про поточні операції або конкретну тактику, техніку та процедури, окрім того, що я скажу, що ми працюємо в рамках встановленої політики», — сказав він.

Посилання на ЗМІ, інші сайти

Дослідники відзначили, що фейкові облікові записи в соціальних мережах часто публікували посилання на фіктивні медіа-сайти, а також на «джерела, пов’язані з американськими військовими», як-от веб-сайти в Центральній Азії, які називають Центральне командування США своїм спонсором.

Крім того, ці неавтентичні облікові записи мали посилання на статті Голосу Америки, міжнародної телерадіокомпанії, що фінансується з федерального бюджету США, та подібної організації «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода», йдеться у звіті. Фальшиві медіа-сайти копіювали історії з BBC Russia, Голосу Америки та інших джерел.

Кілька призупинених облікових записів у соціальних мережах були пов’язані з фіктивними медіа-акаунтами, що працюють перською мовою, як-от Dariche News, які вважали себе незалежним ЗМІ та мали певний оригінальний вміст. Але, як додається у звіті, «багато їхніх статей були відвертими репостами з фінансованих США перськомовних ЗМІ, включно з Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Радіо Фарда та Голосу Америки на фарсі».

USAGM відповідає

У четвер Агентство США з глобальних медіа, яке контролює Голос Америки та Радіо Свобода, заявило, що не має інформації про ці облікові записи.

"USAGM підтримує лише власні офіційні облікові записи в соціальних мережах і веб-сайти, використовуючи найвищі стандарти, щоб гарантувати, що офіційні облікові записи засновані на фактах, доступні та підлягають перевірці", - сказала Леслі Джексон, речниця, в електронному листі.

Джексон підтвердила, що USAGM не співпрацює з іншими урядовими установами США чи іншими групами для просування новинного контенту через підроблені акаунти в соціальних мережах.

«Зі своєю місією інформувати, залучати та об’єднувати людей у всьому світі на підтримку свободи та демократії, USAGM завжди сприятиме вільному потоку достовірної інформації для тих, хто її потребує, і протистоятиме дезінформації, дезінформації та цензурі», — сказала Джексон.

Тактика

Тактика онлайн-кампаній впливу була схожа на тактику інших подібних кампаній і включала підробку фотографій для створення підроблених облікових записів і використання хештегів і петицій, щоб спробувати отримати підтримку.

Одна група звітів у Центральній Азії була зосереджена на військовій діяльності Росії на Близькому Сході та в Африці, але в лютому перейшла на війну в Україні, «представляючи конфлікт як загрозу для людей у Центральній Азії», йдеться у звіті.

Акаунти, пов’язані з петицією, авторство якої невідоме, «закликає уряд Казахстану заборонити російські телеканали», йдеться у звіті.

Дослідники сказали, що тактика неавтентичних облікових записів насправді не спрацювала для залучення. Більшість публікацій і твітів отримали лише кілька лайків або ретвітів. Більшість облікових записів мали менше 1000 підписників.

До роботи над статтею долучилась кореспондентка ГА в Пентагоні Карла Бабб.