Форд згідна озвучити в Сенаті звинувачення проти кандидата у верховні судді США

Жінка, яка висунула звинувачення у сексуальних домаганнях проти кандидата на посаду верховного судді США Бретта Кевано, попередньо погодилась свідчити в Сенаті в четвер, повідомляють ЗМІ.

Домовленість про свідчення професора з Каліфорнії Крістін Блейзі Форд буде остаточно погоджена в неділю, коли її юристи ще раз зустрінуться з посадовцями Сенату.

Голова Юридичного Комітету Сенату Чак Ґресслі раніше оголосив, що Форд мала до суботи вирішити чи виступатиме вона зі свідченнями.

«Проф. Форд приймає запит Комітету надати її свідчення про поведінку Кевано наступного тижня, - йдеться в заяві адвокатів Форд, - сподіваємось узгодити деталі угоди».

В Білому домі заявили, що адвокати Форд намагаються затягнути переговори. «Ми розглядаємо цю заяву як тактику затягування, - сказав посадовець. - Білий дім не вважає це згодою».

Суддя Бретт Кевано є чудовою людиною з бездоганною репутацією, на якого нападають радикальні ліві політики, які не хочуть відповідей, а хочуть зруйнувати та вікласти

Трамп та Білий дім намагались утримуватись від негативних коментарів по відношенню до Форд до п’ятниці, коли президент Трамп виступив з рядом твітів: «Не сумніваюсь, що якби напад на проф. Форд був таким жахливим, як вона говорить, звинувачення було б висунуто негайно до місцевих правоохоронних органів нею, або люблячими батьками, - напсав Трамп. – Я закликаю її оголосити, щоб ми знали дату, місце та час!»

«Суддя Бретт Кевано є чудовою людиною з бездоганною репутацією, на якого нападають радикальні ліві політики, які не хочуть відповідей, а хочуть зруйнувати та вікласти», - написав Трамп.

Серед демократів ці твіти викликали обурення, адже, як заявляють політики, жертви сексуальних злочинів часто не повідомляють про їх скоєння.

Звинувачення в сексуальних домаганнях можуть зруйнувати затвердження кандидатури Бретта Кевано на посаду судді Верховного суду США.

Голосування сенатського комітету за призначення Кевано на посаду, яке мало відбутись в минулий четвер, тепер офіційно скасоване.

Професор з Каліфорнії Блейзі Форд заявляє, що Кевано, в стані алкогольного сп'яніння, фізично та сексуально нападав на неї, коли вони навчались в старшій школі. Кевано заперечує звинувачення.

Для того, щоб підкріпити свої звинуваченя Блейзі Форд раніше вимагала, щоб ФБР розслідувало цей випадок. Про це йдеться у листі юриста пані Форд до Юридичного комітету Сенату США, який проводить слухання.

"Повноцінне розслідування правоохоронними органами забезпечить позапартійну оцінку основних фактів та даних свідків цієї справи і те, що комітет повністю поінформований перед проведенням слухань, або прийняттям рішення", - написали юристи.

Голова юридичного комітету Сенату США республіканець Чак Ґресслі виступив проти перенесення слухань. "Свідчення проф. Форд стосуватимуться її знання і спогадів про події. Дії ФБР, або іншого слідчого не матимуть впливу на те, що проф. Форд повідомить Комітету, тому причин для зволікань немає", - заявив сенатор.

Перед висуненням цих звинувачень, аналітики не передбачали проблем в затвердженні консерватора Кевано на посаду судді, повідомляє Reuters. Суддя Верховного суду США обіймає посаду пожиттєво.

Форд навела свої звинувачення в листі надісланому до сенатора від Демократичної партії Даяни Файнстайн. Файнстайн закликала Комітет відкласти слухання. "Відповідне розслідування має бути завершене, свідки допитані, докази вивчені і всі сторони заслухані. Лише тоді Голова має призначити слухання", - йдеться в заяві Файнстайн.

Ліза Бенкс, адвокат Форд, заявила CNN, що її клієнт отримує "листи ненависті, потерпає від залякувань та погроз її життю".

Один сенатор Демократичної партії Річард Блументаль сказав, що Кевано має зняти свою кандидатуру. "Я вірю проф. Форд. У цьому випадку, я вірю, тому хто пережив це, - заявив Блументаль. – Вона виявила хоробрість та мужність, знаючи, що може стати об'єктом недружньої перевірки", - наголосив він.

Дивіться також: Скандал навколо судді Кевено: прецедент з історії США