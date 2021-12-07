До переходу до електричних авто готові не всі американці - керівник Ford

До переходу на повністю електричні автомобілі готові не всі американські споживачі, - заявив керівник автоконцерну Ford Джим Фарлі, пише Fox News.

"У нас у Ford є чимало споживачів із сільської місцевості, яких не мають багато інших брендів. У нас є споживачі, які використовують авто Super Duty для перевезення великих вантажів: причепів для перевезення коней, великих вантажів на дуже великі відстані в галузі енергетики. Мені важко уявити, щоб всі ці споживачі пересіли на електричні авто у наступні 10 років", - сказав Фарлі.

Він додав, що не має на увазі, що такі американці не зацікавлені у розвитку технологій, як і решта водіїв, але сценарії використання машин для них не дозволять їм перейти на електрокари у найближчому майбутньому.

Водночас, у наступному році Ford запустить електричну версію свого авто-бестселера F-150 Lightning, що може тягнути вантажі до 4,5 тон й проїхати на одному заряді до 480 кілометрів.

Із сімдесятих років автомобілі Ford серії F залишаються незмінним лідером продажів у США серед пікапів, із 80-х це - найпопулярніше авто у США загалом. Також протягом останніх 50 років це бестселер у Канаді.

Ця лінійка авто була вперше представлена на початку минулого століття й пережила півтора десятки етапів модифікацій і вдосконалення. За підрахунками, щороку серія F приносить Ford понад 40 мільярдів доларів прибутків.

На відміну від Ford, інший провідний американський автовиробник GM оголосив про повний перехід на електричні авто до 2035 року.

У матеріалі використано джерела: Fox News, CNBC, Car and driver

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