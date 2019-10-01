Радники переконували Трампа відступити від теорії змови демократів з Україною - екс-посадовець Білого дому

Президента Трампа неодноразово попереджали представники адміністрації, що українська теорія змови, яку довго розглядав президент та його адвокат, була повністю розвінчана. Це було "задовго до того, як президент Трамп натиснув на Україну влітку, аби розслідувати його суперників”, – цитує колишнього американського високопосадовця Томаса Боссерта The New York Times.

Українська теорія змови, яку довго розглядав президент та його адвокат, була повністю розвінчана задовго до того, як президент Трамп натиснув на Україну влітку

Боссерт працював радником Трампа з питань внутрішньої безпеки. За його словами, він розповів президенту Трампу, що немає підстав вважати, що саме Україна, а не Росія, начебто втручалася у американські вибори 2016 року, і буцімто Київ робив це на прохання демократів.

Палата представників США продовжує розслідування, чи зловживав Трамп владою заради політичної вигоди.

Інші колишні помічники президента США розповідають, що він відмовлявся брати до уваги їхні думки щодо України, незалежно від того, скільки разів йому це пояснювали, пише The New York Times.

В ефірі телеканалу АВС Боссерт звинуватив Руді Джуліані в тому, що саме він "наповнив голову президента дезінформацією".

"Я глибоко збентежений тим, що він (Джуліані) і його команда роблять, і повторюють цю розвінчану теорію президенту. Це залишається у пам’яті, коли він чує це знову і знову. І Джордже, дозвольте мені ще раз повторити, що вона не є дісною”.

Боссерт додав, що можливий тиск на президента України Зеленського викликав занепокоєння, проте зауважив, що й досі немає доказів того, що Трамп робив щось, щоб зловживати владою та затримати допомогу задля власних цілей.

У неділю він додав у Twitter, що "не бачить доказів правопорушення для імпічменту".

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