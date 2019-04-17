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Світ

Розвідка Росії використовує Угорщину, як логістичну базу - колишній високопосадовець розвідки країни

Площа Адама Кларка у Будапешті

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Угорщина використовується Росією, як база для розвідувальної діяльності спрямованої на країни Заходу. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів Ференц Катреін (Ferenc Katrein), колишній посадовець Служби захисту конституції Угорщини, розвідслужби цієї країни.

"Угорщина використовується у якості логістичної бази для запуску операцій в інших країна ЄС. Вони можуть організовувати операції та місії в Угорщині без значних турбот", - розповів Катреін.

За словами екс-посадовця, чимало угорських розвідників у світлі такої ситуації вимушені задаватись питанням, хто насправді є партнером Угорщини, як країни-члена НАТО, власне Альянс, чи Росія?

За словами Катреіна, російська шпигунська діяльність становить загрозу для Європи.

"Їх не можна недооцінювати", - розповів екс-чиновник.

Катреін також висловив занепокоєння з приводу того, що перенесення до Угорщини ООО "Міжнародний інвестиційний банк" (дану установу підозрюють у зв'язках з російською розвідкою) сприятиме діяльності російської розвідки в Європі.

"Росіяни використають банк, так само, як вони використовують закордонні відділення державних компаній та організацій - для роботи розвідки", - сказав Катреін.

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