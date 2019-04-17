Розвідка Росії використовує Угорщину, як логістичну базу - колишній високопосадовець розвідки країни

Угорщина використовується Росією, як база для розвідувальної діяльності спрямованої на країни Заходу. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів Ференц Катреін (Ferenc Katrein), колишній посадовець Служби захисту конституції Угорщини, розвідслужби цієї країни.
"Угорщина використовується у якості логістичної бази для запуску операцій в інших країна ЄС. Вони можуть організовувати операції та місії в Угорщині без значних турбот", - розповів Катреін.
За словами екс-посадовця, чимало угорських розвідників у світлі такої ситуації вимушені задаватись питанням, хто насправді є партнером Угорщини, як країни-члена НАТО, власне Альянс, чи Росія?
За словами Катреіна, російська шпигунська діяльність становить загрозу для Європи.
"Їх не можна недооцінювати", - розповів екс-чиновник.
Катреін також висловив занепокоєння з приводу того, що перенесення до Угорщини ООО "Міжнародний інвестиційний банк" (дану установу підозрюють у зв'язках з російською розвідкою) сприятиме діяльності російської розвідки в Європі.
"Росіяни використають банк, так само, як вони використовують закордонні відділення державних компаній та організацій - для роботи розвідки", - сказав Катреін.
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