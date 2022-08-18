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Колишній юрист Трампа Джуліані дає свідчення в Джорджії
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані дав свідчення в середу на суді в Атланті, штат Джорджія, в справі, яка розслідує спроби колишнього президента США Дональда Трампа скасувати результати президентських виборів у штаті 2020 року.
Джорджія - один із шести штатів, де Трамп програв супернику від Демократичної партії Джо Байдену, а потім заявляв, що переміг, оскаржував результати виборів в суді і вимагав від місцевих чиновників скасувати офіційні результати.
Головний прокурор округу Фултон, до якого входить місто Атланта, розслідує, чи було незаконне втручання у вибори в Джорджії з боку Трампа і його соратників.
Білл Томас, адвокат Джуліані, відмовився коментувати шестигодинні свідчення Джуліані за закритими дверима.
«Я можу вам сказати, що нам наказали бути тут, ми з’явилися і зробили те, що повинні, — сказав Томас журналістам біля будівлі суду округу Фултон. - Процес великого журі присяжних - закритий, і ми це поважаємо».
Перед свідченнями, інший адвокат Джуліані заявив, що Джуліані відмовиться відповідати на запитання про розмови з Трампом, вказуючи на захист стосунків “адвокат-клієнт”. Джуліані також міг використати своє конституційне право не свідчити проти себе.
Минулого місяця суддя наказав колишньому особистому адвокату Трампа виступити свідком перед великим журі присяжних, але нещодавно йому повідомили, що тепер він є об’єктом слідства, сказав адвокат у понеділок.
Зміна статусу Джуліані не означає, що давньому другові Трампа буде висунуто звинувачення, але це підвищує ймовірність його кримінальної відповідальності, що робить його найближчою людиною до колишнього президента, яку звинувачують у спробах зірвати вибори, кажуть правники.
Якщо особу назвали об’єктом розслідування, це свідчить, що «прокурор вважає, що є вагомі докази того, що особа вчинила злочин», — сказала Кімберлі Веле, колишній федеральний прокурор, а зараз професорка права в Балтиморському університеті.
Джуліані — не єдиний довірена особа Трампа, якій вказано свідчити на суді Джорджії. Кількох інших адвокатів, пов’язаних із діями Трампа в Джорджії, також попросили дати свідчення.
Іншим впливовим соратником Трампа, якого викликали в суд, є сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Прокурори хочуть допитати його про дві телефонні розмови з держсекретарем Джорджії Бредом Раффенспергером у листопаді 2020 року, коли він, буцімто, намагався дізнатись, чи можна викинути бюлетені, надіслані поштою.
Грем, який каже, що він дзвонив в рамках своєї законодавчої діяльності, попросив суддю заблокувати його свідчення, заплановані на наступний тиждень.
Крім того, окружний прокурор округу Фултон Фані Вілліс минулого місяця повідомила 16 особам, які неправдиво заявили, що є в колегії виборців від Трампа після того, як штат визнав Джо Байдена переможцем, що вони є об’єктами розслідування.
Усе це підвищило юридичні ставки для Трампа, який нещодавно залучив місцеву юридичну фірму, представляти його інтереси у зв’язку з розслідуванням.
Хоча Вілліс публічно не назвала колишнього президента об’єктом свого розслідування, Трамп, схоже, є головною ціллю, сказав Джон Малкольм, колишній федеральний прокурор Джорджії, який зараз є віце-президентом Інституту конституційного правління в консервативній Heritage Foundation.
«Очевидно, ключовою особою в цьому розслідуванні є Дональд Трамп, а не Руді Джуліані, [колишній адвокат Трампа] Клета Мітчелл або альтернативні виборці», — сказав Малькольм.
Дрю Фіндлінг, один із адвокатів, які представляють Трампа в Джорджії, не відповів на запит про коментар.
Давній друг Трампа з Нью-Йорка, Джуліані, активно захищав Трампа після президентських виборів у листопаді 2020 року, коли Трамп намагався оскаржити результати виборів у ключових штатах, які привели Байдена до перемоги.
Одним із таких штатів була Джорджія, де Байден переміг із перевагою в 11 779 голосів.
У грудні 2020 року Джуліані приїхав до штату, щоб повідомити законодавцям Джорджії, що вибори в штаті проходили з масштабними фальсифікаціями, і закликав їх призначити альтернативний список президентських виборців для Трампа. Він показав депутатам відео, на якому нібито видно підозрілі валізи з бюлетенями в центрі підрахунку голосів.
Заяви Джуліані рішуче заперечили державні та федеральні чиновники. Але це не завадило Трампу на початку січня 2021 року зателефонувати Раффенспергеру, високопоставленому чиновнику з виборів штату, і попросити його «знайти» йому 11 780 голосів — на один голос більше, ніж кількість голосів на користь Байдена.
Вілліс, прокурор Джорджії, здебільшого не комендувала справу, але в минулорічному листі до офіційних осіб штату вона повідомила, що розслідує кілька можливих порушень закону Джорджії: підбурювання до фальсифікації виборів, неправдиві заяви місцевим чиновникам, змова, порушення присяги та причетність до насильства чи погроз насильством.
Кларк Каннінгем, професор права в Університеті штату Джорджія, сказав, що ймовірно неправдиві заяви Джуліані законодавчому органу Джорджії будуть однією з причин для перевірки його поведінки.
«Він зробив багато заяв про фальсифікації виборів, і якщо він знав, що ці заяви були неправдиві, то він вчинив кримінальний злочин згідно із законодавством Джорджії», — сказав Каннінгем в інтерв’ю.
Крім того, Джуліані можуть висунути звинувачення згідно зі статутом Джорджії про рекет і корупційні організації (RICO) за його роль у просуванні схеми фальшивих виборців, сказав Каннінгем.
Нещодавні документи прокуратури свідчать про те, що прокурори вважають, що «Джуліані брав безпосередню участь у заохоченні цієї так званої схеми фальшивих виборців тут, у Джорджії», — сказав Каннінгем.
Спеціальне велике журі присяжних не має повноважень виносити обвинувальний висновок, але воно може рекомендувати видати кримінальні звинувачення.
Коли Вілліс отримає звіт спеціального великого журі, вона може звернутися до звичайного великого журі для висунення обвинувачення.
Якщо Вілліс вирішить висунути звинувачення RICO, то це може зачепити і Трампа, сказала Веле.
"Трамп зателефонував Раффенспергеру з проханням знайти 11 780 голосів, то він задіяний в цому так чи інакше", — сказала Веле.
Але Малькольм із Heritage Foundation скептично поставився до загрози звинувачень проти Трампа в рамках RICO.
Це не дони мафії та консільєри, — сказав Малькольм. «Це президент Сполучених Штатів і адвокати. Тепер Руді Джуліані — і Джон Істман, і Сідні Пауелл — можливо, давали президенту жахливо погані поради, але це все одно порада».
Трамп заперечив будь-які протиправні дії у розмові з Раффенспергером. У заяві на сайті Law & Crime, Фіндлінг назвав розслідування спеціального великого журі Джорджії «оманливим і роздутим».
Офіс окружного прокурора округу Фултон викликав до суду практично всіх основних гравців, причетних до ймовірної спроби кампанії Трампа скасувати результати виборів у Джорджії, сказав Каннінгем.
"Це свідчить про те, що тут, в Атланті, проводиться дуже широке й енергійне розслідування", — сказав Каннінгем.
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"Ми не підтримуємо це, але вдячні цим людям, які зменшують здатність нашого ворога нападати на Україну", - додав Жора про волонтерів, які проводять кібернапади проти Росії.
Жора закликав Європу до солідарності у протистоянні російській гібридній війні, і, зокрема кібернападам.
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"Вчора Естонія стала об'єктом наймасштабнішої кібератаки з 2007 року, - твітує Луукас Ілвс, заступник міністра цифрової трансформації країни. - З деякими нетривалиси і невеликими виключеннями, повний доступ до вебсайтів залишався весь день. Напад залишився практично непомітним в Естонії".
Російська група Killnet взяла на ебе відповідальність за напад, який відбувся після того, як в країні усунули радянські пам'ятники.
В заяві групи в Telegram Killnet вказала, що обмежила доступ до більш ніж 200 державних та приватних установ Естонії, пише Reuters.
В статті використано матеріали Reuters.
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«Я наголосив на нагальності місії, щоб дати раду загрозам створеним російськими бойовими діями», - підкреслив український міністр.
Тим часом у Москві досі заявляли, що візити міжнародних делегацій неможливі.
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Він також застеріг, що у разі аварії на станції радіоактивні викиди можуть досягти Німеччини, Польщі й Словаччини.
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У Москві заперечують, що розмістили на території ЗАЕС російські важкі озброєння.
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