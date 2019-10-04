"Потрібна справжня угода, виконання якої можна контролювати" – експерти США про формулу Штайнмаєра

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна узгодила текст формули Штайнмаєра, що, за його словами, було передумовою зустрічі Нормандської четвірки. Тим часом це рішення українського керівництва викликало різкий спротив в парламенті і в суспільстві. Це крок до миру чи капітуляція Кремлю? Ми зібрали для вас думки американських експертів з цього приводу.

Найбільша проблема формули Штайнмаєра – відсутність чіткої інформації щодо її складових, каже Директор Інституту Кеннана Вільям Померанц:

«Ми досі маємо чітко з'ясувати всі стадії формули Штайнмаєра, хто погоджується на що. Формула передбачає проведення виборів у східній Україні під наглядом ОБСЄ та відповідно до українського законодавства. Але досі лишається багато місця для інтерпретації. Здається, досі не зрозуміло, коли будуть виведені російські війська, коли Україна отримає повний доступ та можливість захистити свій східний кордон. Також нема ясності щодо того, на що Росія погодиться та які візьме на себе зобов'язання у наступних домовленостях».

Противники формули Штайнмаєра в українському парламенті наполягають: повне виведення військ і техніки, роззброєння бойовиків та повернення Україні контролю над кордонами - тільки після цього можна говорити про вибори. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер погоджується:

«Перше, що має статися: Росія та підтримувані Росією сили мусять залишити окуповані території Донбасу. Україна має отримати можливість відновити контроль над українсько-російським кордоном, і тільки тоді можуть відбутися місцеві вибори. Також, мені здається, погоджено, що півтора мільйона переміщених осіб, які поїхали з Донбасу в інші частини України, зможуть взяти участь у цих виборах».

Президент Зеленський обіцяє – жодних виборів під прицілом російської зброї. Втім, Вільям Померанц має сумніви щодо готовності Росії вивести війська:

«Це було б найкращою послідовністю кроків для України. Питання у тому, чи Росія погодилась на таку послідовність. І ми просто не маємо відповіді на це питання. І якщо Росія не погодилась, висока вірогідність того, що ці вибори будуть вкрадені чи просто не відбудуться».

Залучення міжнародних миротворчих сил безпеки, до яких можуть увійти війська країн-не членів НАТО можуть забезпечити проведення чесних прозорих виборів

Безпекову складову, яка чітко не прописана у формулі Штайнмаєра, мають забезпечити міжнародні миротворці, вважає колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу:

«На мою думку, не можна домовитись про шлях імплементації цієї формули без залучення міжнародних миротворчих сил. Ми не можемо розраховувати, що росіяни просто розвернуться та виведуть всі свої війська з Донбасу. Також ми не можемо розраховувати, що самопроголошені республіки роззброються без якогось міжнародного контролю та примусу. Залучення міжнародних миротворчих сил безпеки, до яких можуть увійти війська країн-не членів НАТО можуть забезпечити проведення чесних прозорих виборів».

Водночас, застерігають фахівці, навіть за умов визнання міжнародними спостерігачами виборів чесними та прозорими, до влади на тимчасово окупованих територіях можуть прийти люди, не зацікавлені в реінтеграції в Україну.

«Якщо вибори будуть проведені, а мирний процес зупиниться, це в результаті лише призведе до легітимізації обраних осіб, які можуть бути проти реінтеграції в України. Так що це ризик», - каже старший експерт Інституту Гудзона Річард Вайц.

Український уряд може зробити кроки, які б визначали особливий статус (Донбасу). Наприклад, передати певні повноваження місцевій владі та місцевій поліції, органам освіти, а Київ збереже контроль над міжнародною політикою, обороною, питаннями макроекономіки, фінансової політики

Непокоїть фахівців і те, яким може бути новий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій.

«Я хочу побачити, як буде визначений особливий статус. Я знаю, що сам термін «особливий статус» викликає неоднозначну реакцію українців. Мені здається, що український уряд може зробити кроки, які б визначали особливий статус. Наприклад, передати певні повноваження місцевій владі та місцевій поліції, органам освіти, а Київ збереже контроль над міжнародною політикою, обороною, питаннями макроекономіки, фінансової політики. Питання у тому – чи на це погодяться росіяни», - каже Стівен Пайфер.

Європейські лідери відразу привітали рішення українського керівництва запровадити формулу Штайнмаєра, втім, застерігає Александр Вершбоу, вони не мають поспішати з пом'якшенням санкцій проти Росії:

«Росіяни, цілком можливо, сподіваються, що цей розвиток підштовхне деяких лідерів почати скасовувати санкції ще перед тим, як відбудуться справжні зміни на окупованих територіях. Вони, можливо, розраховують, що зможуть продовжувати свої злочинні дії в Україні, але разом з тим позбутися санкцій. Я дуже сподіваюся, що такого сценарію не станеться. Західні лідери повинні бути дуже обережними, не закривати очі, і не приймати нічого меншого, ніж справжньої угоди, виконання якої можна контролювати».

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, оголосивши про чергову зустріч Нормандської четвірки у Парижі, назвала прогресом узгодження формули Штаймаєра. Водночас, вона заявила, що говорити про можливе зняття санкцій з Росії передчасно.

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