"Формула Штайнмаєра" фактично легітимізує проросійських терористів і знімає відповідальність із Росії, - експерт

Так звана "формула Штайнмаєра" несе загрозу Україні, - вважає колишній високопосадовець Пентагону і старший дослідник інституту Байдена Майкл Карпентер. На його думку, вона робить контрольованих Росією терористів стороною, з якою Київ повинен вести переговори. І це дозволяє Росії зняти з себе відповідальність за свої дії на Донбасі.

"Головне те, що вона вириває два елементи із контексту Мінських угод лютого 2015 року і просуває ці два пункти без будь-якого контексту, інших передумов, ключових для виконання угод, до прикладу, припинення вогню, відведення важкого озброєння, відведення російських бойовиків. Нічого з цього не входить до "формули Штайнмаєра" - лише вільні вибори і особливий статус. Це небезпечно, адже це знімає з Росії відповідальність. Як провести вільні вибори на окупованих територіях? Аби це зробити, необхідно отримати доступ від бойовиків так званих ДНР та ЛНР, а це означає, що Україна повинна обговорювати умови проведення виборів напряму із терористами ДНР та ЛНР, замість Росії. Тож Росія більше не несе відповідальності за свої дії та продовження військової окупації України".

Інша небезпека – як переконатись, що вибори вільні й прозорі, каже Карпентер. "Щойно вони відбудуться, Росія скаже: вибори відбулись, тепер ви повинні мати справу із демократично обраними людьми, хто б вони не були. Але, звісно, за нашими стандартами вибори будуть не демократичні. Інше питання – чи відводити війська до виборів? Звісно, це необхідно робити, і надати туди доступ центральним виборчим органам України. Але "формула Штайнмаєра" дуже розпливчаста. Було б добре, якби була формула припинення війни. Але існує дуже багато небезпек, і фактично Франція, Німеччина і Росія – всі кажуть, що цілковито підтримують "формулу Штайнмаєра", але ніхто до кінця не знає, що це. І, звісно, якщо Україна не погодиться на неї, маючи цілковито розумні підстави, тоді Україну можуть звинувачувати у тому, що вона не сприяє консенсусу у вирішенні конфлікту". Карпентер радить учасникам Нормандського формату насамперед поставити умови безпосередньо Росії, і лише потім продовжувати переговори. Він також додає, що давно виступає за те, аби США стали повноцінним учасником "Нормандського формату". Однак Карпентер вважає, що Америку мали б представляти там віце-президент США Майк Пенс або спецпредставник Держдепу Курт Волкер. Адже, на його думку, президент США Дональд Трамп аж надто зацікавлений у тому, аби "закрити українську тему" і мати продуктивні відносини з Росією за будь-яку ціну, і це не вигідно Україні. А от оглядачка аналітичного центру Атлантична Рада Мелінда Герінг вказує на іншу небезпеку. Вона щойно повернулась з України, і ще два тижні тому дуже оптимістично оцінювала процеси, що відбувались в Україні після виборів. Тепер її оцінки змінились. Зокрема через те, що в одних руках опиняються всі гілки влади – законодавча, виконавча і судова.

Мелінда Герінг, оглядачка аналітичного центру Атлантична Рада: "Я занепокоєна тим, що Зеленський зосереджує владу у своїх руках. Він розпустив ЦВК, звільнює людей, які не лояльні до нього. Мене не тішить судова реформа. А також повернення Коломойського, напади на Валерію Гонтареву. Ситуація в Україні змінюється дуже швидко, і чимало людей думають, що це навмисно. Мовляв, у Зеленського є лише шість місяців перед тим, як його підтримка почне падати. Тож Раду називають «шаленим принтером», вони намагаються провести якомога більше законів, поки мають високу підтримку. Я б радила їм зменшити темп і просувати лише ті закони, які допоможуть поступу України".

Герінг каже, що український бізнес дуже оптимістичний через заяви уряду, зокрема, щодо просування реформ, про які вже говорять роками. Однак, вона закликає американських посадовців пильно стежити за розвитком подій і діями олігархів, зокрема Ігоря Коломойського, а також радить залишити Приватбанк у власності держави, і потрібно стежити за тим, хто ним керує. Захід, на думку Герінг, повинен стежити за реформою Вищої ради правосуддя, а Зеленському вона радить приділяти більше уваги громадянському суспільству та не ховатись від критичних запитань журналістів.

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