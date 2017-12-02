Як зробити вдале фото «супермісяця» з допомогою телефона

«Супермісяць», єдиний цього року, буде видний у повноті 3 грудня. Його називають «повним холодним місяцем», оскільки він є першим місяцем грудня та сигналізує про настання зими, пише Newsweek.

Причина, чому місяць настільки «супер», – це те, наскільки близько він підходить до Землі, подорожуючи по орбіті. Коли Місяць досягає точки перигею на своїй орбіті, це на 26 тисяч миль ближче до Землі, що робить його яскравішим і більшим, пояснює видання.

Newsweek дає рекомендації для тих, хто намагається вловити «супермісяць» на камеру смартфона. Автор статті закликає уникати функції зближення, натомість робити фотографії в момент сходу місяця, оскільки він найбільший тоді, коли перебуває найближче до горизонту. Крім того, краще вимкнути спалах – світло від телефона не досягне місяця.

Деякі фотографи рекомендують знімати місяць у місцях із меншим світловим забрудненням. Найкращий фотограф НАСА Білл Інґоллс розповів виданню Mashable, що він віддає перевагу міській місцевості. Міські ландшафти додають перспективи – наприклад, місцева визначна будівля на передньому плані місяця може поліпшити фотографію, йдеться в статті Newsweek.

Щоб уникнути розмитих фотографій, телефон варто закріпити на штативі. Якщо у вас немає штативу, можна опертися на стіну або твердий об'єкт, як вуличний ліхтар або дерево, що забезпечить стабільність і щоб руки не тряслися. Навіть найменші рухи можуть зробити ваше фото розмитим, особливо вночі, наголошує автор.

Фотографування вночі у чорно-білому кольорі допомагає зменшити небажані відливи світла, які можуть зруйнувати фотографію. Проте для цього «супермісяця» це не найкращий варіант, якщо ви хочете сфотографувати його помаранчеве світіння, відзначає видання.

14 грудня також відбудеться метеоритний дощ, а 2 і 31 січня будуть інші «супермісяці». Останній, 31 січня буде рідкісним, «синім» «супермісяцем», повідомляє Newsweek.

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