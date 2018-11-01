Правозахисники дорікнули Україні за обмеження доступу до Інтернет

Freedom House класифікує Україну як "частково вільну" за рівнем свободи інтернету.

Freedom House складає рейтинг свободи інтернету з трьох покажчиків - "обмеження доступу до інтернету", за яким країна може максимально набрати 25 балів, "обмеження контенту", де можливий максимум 35 балів, та "порушення прав користувачів" із кращим результатом в 40 балів. Загалом країна може набрати 100 (більше - краще), в України ж поки - 45 балів.

Найгірші показники Україна демонструє в "обмеженні доступу до інтернету" та "обмеженні контенту" – 9 з 25 та 16 з 35, відповідно. За останнім показником, "порушенням прав користувачів", в України дещо кращий результат - 20 із 40.

"Уряд блокує понад 200 веб-сайтів, також збільшується кількість законопроектів, що пропонують розширити перелік сайтів, що блокуються, обґрунтовуючи це національною безпекою", - відзначає Freedom House. У правозахисній організації акцентують на тому, що Служба безпеки України проводила обшуки у проросійськи налаштованих виданнях "Страна" та "Вести".

Втім, Freedom House відзначає, що, не зважаючи на обмеження, інтернет в Україні залишається досить різноманітним. "Хоча про-російські тролі активні он-лайн, українці відслідковують та викривають такі спроби маніпуляцій", - відзначає Freedom House.

Freedom House відзначає, що негативно на рівень свободи інтернету впливають арешти українською владою користувачів соціальних медіа. "Водночас сепаратисти, яких підтримує Росія, в Луганську утримують ув'язненим блогера, якому присудили 14 років в'язниці", - наголошує Freedom House.

На жаль, у випадку України, влада заблокувала доступ до всіх російських ресурсів та сервісів соціальних медіа та електронної пошти. Ми вважаємо це диспропорційною відповіддю

За словами дослідника Freedom House Адріана Шабаза, методи, якими українська влада бореться з російською пропагандою, є контпродуктивними.

"Деякі уряди застосовують російський підхід, перетворюючись на ворога, з яким вони намагаються боротися. На жаль, у випадку України, влада заблокувала доступ до всіх російських ресурсів та сервісів соціальних медіа та електронної пошти. Ми вважаємо це диспропорційною відповіддю", - розповів Директор з дослідження технології та демократії Freedom House Адріан Шабаз в інтерв'ю журналістці грузинської служби Голосу Америки.

На думку Шабаза, так вчиняє більш авторитарний уряд, тому що подібні заходи диспропорційно впливають на мільйони людей, які намагаються отримати доступ до цих послуг з метою, що не має жодного відношення до дезінформації.

"Країни, особливо, в Євразійському регіоні, мають бути обережні, аби не використовувати російську тактику проти Росії, починаючи обмежувати медіа, реєструючи користувачів соціальних медіа як користувачів традиційних ЗМІ, загалом блокуючи веб-сайти та платформи соціальних медіа, які, як вони вважають, використовуються як провідники російської пропаганди. Є інші методи відповісти на російську пропаганду", - вважає Адріан Шабаз.

У звіті Freedom House також згадуються минулорічні масові кібер-атаки проти України за допомогою вірусу "NotPetya". Вірус пошкодив системи IT, після чого поширився на весь світ. Сполучені Штати разом з Великобританією підтримали Україну у звинуваченні, що за атаку відповідальність несе Росія. Однак Росія не відповідає на звинувачення.

Позитивно ж на рейтинг вплинуло отримання ліцензій на 4G інтернет українськими операторами. "Очікується, що це сприятиме підвищенню якості мобільного інтернет-з'єднання по всій країні" – відзначає Freedom House.

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