Правозахисники дорікнули Україні за обмеження доступу до Інтернет

Freedom House класифікує Україну як "частково вільну" за рівнем свободи інтернету.
Freedom House складає рейтинг свободи інтернету з трьох покажчиків - "обмеження доступу до інтернету", за яким країна може максимально набрати 25 балів, "обмеження контенту", де можливий максимум 35 балів, та "порушення прав користувачів" із кращим результатом в 40 балів. Загалом країна може набрати 100 (більше - краще), в України ж поки - 45 балів.
Найгірші показники Україна демонструє в "обмеженні доступу до інтернету" та "обмеженні контенту" – 9 з 25 та 16 з 35, відповідно. За останнім показником, "порушенням прав користувачів", в України дещо кращий результат - 20 із 40.
"Уряд блокує понад 200 веб-сайтів, також збільшується кількість законопроектів, що пропонують розширити перелік сайтів, що блокуються, обґрунтовуючи це національною безпекою", - відзначає Freedom House. У правозахисній організації акцентують на тому, що Служба безпеки України проводила обшуки у проросійськи налаштованих виданнях "Страна" та "Вести".
Втім, Freedom House відзначає, що, не зважаючи на обмеження, інтернет в Україні залишається досить різноманітним. "Хоча про-російські тролі активні он-лайн, українці відслідковують та викривають такі спроби маніпуляцій", - відзначає Freedom House.
Freedom House відзначає, що негативно на рівень свободи інтернету впливають арешти українською владою користувачів соціальних медіа. "Водночас сепаратисти, яких підтримує Росія, в Луганську утримують ув'язненим блогера, якому присудили 14 років в'язниці", - наголошує Freedom House.
На жаль, у випадку України, влада заблокувала доступ до всіх російських ресурсів та сервісів соціальних медіа та електронної пошти. Ми вважаємо це диспропорційною відповіддюДиректор з дослідження технології та демократії Freedom House Адріан Шабаз
За словами дослідника Freedom House Адріана Шабаза, методи, якими українська влада бореться з російською пропагандою, є контпродуктивними.
"Деякі уряди застосовують російський підхід, перетворюючись на ворога, з яким вони намагаються боротися. На жаль, у випадку України, влада заблокувала доступ до всіх російських ресурсів та сервісів соціальних медіа та електронної пошти. Ми вважаємо це диспропорційною відповіддю", - розповів Директор з дослідження технології та демократії Freedom House Адріан Шабаз в інтерв'ю журналістці грузинської служби Голосу Америки.
На думку Шабаза, так вчиняє більш авторитарний уряд, тому що подібні заходи диспропорційно впливають на мільйони людей, які намагаються отримати доступ до цих послуг з метою, що не має жодного відношення до дезінформації.
"Країни, особливо, в Євразійському регіоні, мають бути обережні, аби не використовувати російську тактику проти Росії, починаючи обмежувати медіа, реєструючи користувачів соціальних медіа як користувачів традиційних ЗМІ, загалом блокуючи веб-сайти та платформи соціальних медіа, які, як вони вважають, використовуються як провідники російської пропаганди. Є інші методи відповісти на російську пропаганду", - вважає Адріан Шабаз.
У звіті Freedom House також згадуються минулорічні масові кібер-атаки проти України за допомогою вірусу "NotPetya". Вірус пошкодив системи IT, після чого поширився на весь світ. Сполучені Штати разом з Великобританією підтримали Україну у звинуваченні, що за атаку відповідальність несе Росія. Однак Росія не відповідає на звинувачення.
Позитивно ж на рейтинг вплинуло отримання ліцензій на 4G інтернет українськими операторами. "Очікується, що це сприятиме підвищенню якості мобільного інтернет-з'єднання по всій країні" – відзначає Freedom House.
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