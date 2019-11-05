В Інтернет стає менше свободи - доповідь Freedom House

Уряди по всьому світу все частіше використовують соціальні мережі для маніпуляції на виборах, та щоб контролювати громадян. Низка країн продовжує займатися побудовою «цифрового авторитаризму». Глобальна свобода Інтернет знижується вже дев'ятий рік поспіль, згідно зі звітом про свободу Інтернет, який був опублікований на сайті неурядової організації Freedom House 5-го листопада.

«Головні авторитарні держави, такі як Росія і Китай, були замішані у кібератаках та інформаційній боротьбі, пов'язаних з виборами у демократичних державах», - йдеться в звіті.

У лютому 2019 року, за три місяці до федеральних виборів в Австралії, спецслужби повідомили про кібератаки на комп'ютерні системи парламенту та трьох головних політичних партій. Ці атаки приписали міністерству державної безпеки Китаю, йдеться в документі.

У першу п'ятірку країн з найбільшим вільним Інтернетом увійшли Ісландія, Естонія, Канада, Німеччина, Австралія. США знаходяться на сьомому місці

Центральна виборча комісія України напередодні президентських виборів зіткнулася з хвилею кібератак, які ймовірно походили з Росії, зазначає Freedom House.

Перед проміжними виборами до Конгресу США у листопаді 2018 року компанія Microsoft виявила, що підрозділ, пов'язаний з російською військовою розвідкою, створив сайти, які нагадують сайти Сенату і впливової аналітичної організації, пов'язаної з республіканцями, - щоб спробувати виманити у відвідувачів особисту інформацію та паролі.

Пов'язані з Росією групи також поширювали дезінформацію через Твіттер, Facebook і YouTube в ході виборів до Європарламенту в травні 2019 року.

«Подібне транскордонне втручання було націлене на посилення роз'єднаності, підтримку вигідних кандидатів і підрив демократії», - наголошується у звіті.

Автори доповіді відзначають, що серед 3,8 млрд мешканців планети, які мають доступ до Інтернету, 71% живе в країнах, де за публікацію поста можна потрапити за грати

Згідно доповіді Freedom House, після того як понад 50 опозиційних кандидатів не були допущені на вибори у думу Москви у вересні 2019 року, у різних регіонах Росії почалися акції протесту, які тривали близько двох місяців. Демонстранти використовували інноваційні цифрові інструменти комунікації для координації своїх дій, які включали медичну допомогу, юридичну допомогу затриманим, доставку харчування та іншої допомоги і передачу грошей на покриття адміністративних штрафів.

Звіт критикує ситуацію у Казахстані, де несподіваний відхід президента Нурсултана Назарбаєва і голосування, яке підтвердило повноваження обраного ним наступника, довели рівень внутрішнього невдоволення в країні до точки кипіння. Уряд тимчасово урізав доступ до Інтернет, блокував більше десятка місцевих і міжнародних новинних сайтів і обмежував доступ до соціальних мереж, намагаючись змусити активістів замовкнути і не допустити цифровий мобілізації, відзначає Freedom House.

Зниженню рівня свободи Інтернету у Казахстані також сприяли спроби уряду монополізувати ринок мобільного зв'язку і ввести електронне стеження у реальному часі.

Крім проблеми втручання іноземних режимів у вибори виникла нова загроза демократії - всередині ряду країн, коли лідери-популісти, спираючись на своїх прихильників у мережі, намагаються вплинути на внутрішню політику. Згідно зі звітом, дезінформація використовувалась начайстіше.

Уряди у деяких країнах блокували веб-сайти або закривали доступ до Інтернету з метою втримати владу

«Багато урядів вважають, що у соціальних мережах пропаганда працює краще, ніж цензура», - сказав Майк Абрамовіц, президент Freedom House. «Прихильники авторитарної влади і популісти по всьому світу використовують не тільки людей, а й комп'ютерні алгоритми, щоб перемогти на виборах, а також використовують грубу силу замість правил, які були створені для забезпечення вільних і чесних виборів».

Уряди у демократичних країнах стежать за своїми громадянами в Інтернеті, щоб виявити потенційні загрози, а у деяких випадках для придушення опозиції. Freedom House знайшов докази існування спеціальних програм з нагляду у соцмережах у 40 з 65 країн, які були предметом аналізу.

«Якщо раніше всі ці інструменти використовувалися найпотужнішими у світі розвідувальними агентствами, то зараз вони стали більш доступними, - сказав Адріан Шахбаз, директор з досліджень технологій Freedom House. - Досягнення в області штучного інтелекту сприяють розвитку ринку спостереження в соціальних мережах, який складно контролювати. Навіть з країн, де існують гарантії основних свобод, надходять повідомлення про зловживання».

У першу п'ятірку країн з найбільшим вільним Інтернетом увійшли Ісландія, Естонія, Канада, Німеччина, Австралія. США знаходяться на сьомому місці. При складанні рейтингу враховувалися три чинники: відсутність перешкод до інтернет-доступу, доступність контенту і дотримання прав користувачів.

Україна знаходиться на 32 місці в глобальному рейтингу з 65 країн, Білорусь - на 48, Казахстан - на 50, за ним йде Росія. Найкраща ситуація зі свободою інтернету - у Вірменії та Грузії. Найгірше - в Узбекистані.

«У Вірменії продовжилися позитивні зміни, пов'язані з" Оксамитової революцією "2018 року. Налаштований на реформи прем'єр-міністр Нікол Пашинян ініціював скорочення обмежень на контент і порушень прав користувачів », - наголошується в доповіді. Зокрема, знизилося число актів насильства щодо до інтернет-журналістів, а цифрові ЗМІ стали менш схильні до економічного та політичного тиску.

Автори доповіді відзначають, що серед 3,8 млрд мешканців планети, які мають доступ до Інтернету, 71% живе в країнах, де за публікацію поста можна потрапити за грати, 65% - у країнах, де інтернет-користувачі піддавалися нападками або були вбиті за свою діяльність в мережі. 46% користувачів живуть в країнах, де доступ до соцмереж обмежений в тій чи іншій мірі.