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Україна

МЗС Канади, Держдеп США виступили на підтримку Сенцова

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Ми закликаємо Росію звільнити Сенцова та інших українських в'язнів з міркувань гуманності
Держдеп США

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд закликала Росію звільнити українського політичного в'язня Олега Сенцова. Про це вона заявила на своїй сторінці у Twitter.

"Український режисер Олег Сенцов голодує вже 100 днів, виступаючи за звільнення усіх українських політв'язнів. Канада надзвичайно занепокоєна його станом. Ми закликаємо Росію звільнити його. ", - відзначила Фріланд.

Водночас на підтримку Сенцова виступило посольство США у Росії.

"Український режисер Олег Сенцов тримає голодування вже 100 днів. Його стан продовжує погіршуватись. Ми закликаємо Росію звільнити Сенцова та інших українських в'язнів з міркувань гуманності #FreeSentsov ", - заявили в дипломатичному представництві США через Twitter.

З аналогічним повідомленням виступило і посольство США в Україні. Як деталізує "Українська правда", 13 липня, у 42-й день народження Сенцова, мати Олега звернулася до президента РФ Володимира Путіна з проханням про помилування сина. 14 серпня в Росії відповіли, що для початку процедури помилування Сенцову потрібно самостійно звернутися до Путіна з відповідним проханням.

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