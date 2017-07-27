Деніел Фрід: США могли запровадити особисті санкції проти Путіна, але цього не зробили

Про те, коли можуть бути скасовані нові американські санкції, і чому США так і не ввели жорсткі заходи проти президента Росії Володимира Путіна, «Голосу Америки» розповів колишній координатор політики стосовно санкцій у Державному департаменті США, експерт аналітичного центру Atlantic Council, Деніел Фрід.



Голос Америки: Новий законопроект H.R.3364 «Протидіючи противникам Америки за допомогою санкцій» багато експертів вже назвали наймасштабнішим і найрадикальнішим документом, ухваленим Палатою представників з часу російської анексії Криму…

Деніел Фрід: Поки що ми не знаємо, якою буде остаточна версія цього документа, але вже ясно, що у законопроекті є велика підтримка, так що шанси на те, що його затвердять - дуже великі.



У цьому проекті є кілька важливих моментів. По-перше, він кодифікує, закріплює законом вже існуючі санкції. По-друге, він обмежує право адміністрації скасувати діючі санкції, безпосередньо пов'язуючи цей крок з виконанням «Мінських угод». По-третє, законопроект як у версії, розглянутої Палатою представників, так у версії Сенату, передбачає введення так званих «кібер-санкцій», які стануть відповіддю на спроби втручання в наші вибори, санкцій за порушення прав людини, і санкцій, пов'язаних з корупцією. Крім цього вводяться обмеження на продаж Росією зброї і посилюються заходи, пов'язані з комерційними трансакціями.



Але я не вважаю цей законопроект радикальним. Він не передбачає введення заходів, які могли б дестабілізувати світову фінансову систему. Більш того, я не поділяю думки, що прийняття цього закону перешкодить адміністрації скасовувати санкції. Документ обмежує можливості зробити це в односторонньому порядку, і допускає скасування санкцій тільки внаслідок виконання «Мінських угод», але це обмежує ймовірність того, що санкції будуть скасовані в односторонньому порядку.



Г.А.: Нещодавно Ви визнали, що під час роботи в Держдепартаменті, в перші дні після приходу в Білий дім адміністрації Трампа, на Вас чинився тиск з тим, щоб скасувати санкції.

Саме санкції створили умови для розробки «Мінських угод». В іншому випадку цих домовленостей не було б взагалі.

Д.Ф.:Не зовсім так. На мене не тиснули. Але я дійсно заявляв про те, що у мене склалося враження, що деякі представники адміністрації Трампа, представники Білого дому, шукали можливість скасування санкцій в односторонньому порядку, без причин, які я б вважав за переконливими. Але особисто на мене ніхто не чинив тиску.



Г.А.: Ви вважаєте, що спроби скасувати санкції з боку адміністрації все ще можливі? Наскільки в Білому домі дійсно хочуть змінити режим санкцій щодо Росії?



Д.Ф.: Ми всі хочемо пом'якшити санкції, але тільки при повному виконанні «Мінських угод». Ми б всі хотіли скасувати санкції, запроваджені через російське вторгнення в Україну. Але це можна зробити, тільки вирішивши проблему. У нового спеціального представника (щодо України – ГА) Курта Волкера є повноваження для того, щоб працювати разом з Німеччиною, Францією, Україною і Росією над вирішенням конфлікту, і він має намір це робити. Так що ми всі зацікавлені в створенні умов, які дозволили б скасувати санкції.



Крім України, в Сполучених Штатах є переконання, яке поділяють республіканці і демократи, що Росія повинна відповісти за свої спроби втрутитися в наші вибори. Це було нахабне і агресивне (вторгнення), і тут вважають, що Росія повинна заплатити за це. Цим і пояснюється введення додаткових санкцій.



Якщо Росії це не подобається, вона повинна переглянути свою поведінку. Я не знаю, чого очікувала Москва, приймаючи рішення втрутитися в наші вибори. Якщо вони очікували, що ми будемо пасивні, то це була велика помилка.

Ми всі хочемо пом'якшити санкції, але тільки при повному виконанні «Мінських угод»

Г.А.: Під час обговорення нового законопроекту, в Конгресі не раз говорили про необхідність обмежити права президента США в тому, що стосується можливості скасування санкцій. Ви вважаєте такі побоювання обґрунтованими?



Д.Т.: Я думаю, що в Конгресі дійсно серйозно побоювалися, що адміністрація може без вагомої причини піти на скасування санкцій. Причому зробивши це в односторонньому порядку, як подарунок Росії, який вона не заслужила. Розглядалася і можливість того, що адміністрація постарається, у крайньому випадку, послабити санкції. Всі ці сображенія були враховані (при підготовці законопроекту).



Але навіть з урахуванням всіх цих обставин, я не думаю, що Конгрес заблокує скасування санкцій, якщо таке рішення буде прийнято після виконання «Мінських угод». Якщо угода буде досягнута, якщо воно буде прийнятним для всіх учасників процесу, включно з Україною, то Конгрес не завадить адміністрації скасувати санкції, пов'язані з подіями в Україні.

Г.А.: Але існує і суто «технічна» сторона питання. Всі діючі сьогодні санкції були введені виконавчим указом президента Обами, так що у нинішнього глави адміністрації є можливість і право скасувати їх, підписавши власний виконавчий указ.



Д.Ф.: Саме ці міркування і стали основною причиною створення законопроекту. У президента дійсно є право негайно скасувати санкції, а у Конгресу, в свою чергу, не було впевненості в тому, що президент діятиме відповідно до декларованої нами політики, і санкції продовжать діяти до тих пір, поки не буде виконано угоду (щодо України).



Потрібно відзначити, правда, що і президент, і держсекретар Тіллерсон, і радник з національної безпеки генерал Макмастер і багато інших в адміністрації неодноразово і публічно заявляли, що санкції продовжать діяти, поки не буде виконано «Мінськ».



Г.А.: А Ви вважаєте діючі санкції ефективними?



Д.Ф.: І так і ні. Саме санкції, на мій погляд, запобігли ще більш масштабне втручання Росії в конфлікт в Україні. Безумовно, одним з ключових факторів був український опір, дуже важливою була позиція, зайнята європейськими країнам, але більшу роль зіграли саме жорсткі санкції.



І, по-друге, саме санкції створили умови для розробки «Мінських угод». В іншому випадку цих домовленостей не було б взагалі.



Так що з цих точок зору санкції були ефективними.



З іншого боку, вони не були ефективними, тому що так і не змусили Росію виконати «Мінські угоди». Я думаю, що зараз російська сторона намагається вирішити, чи варто серйозно поставитися до виконання угод, або можна продовжувати конфлікт нескінченно довго, щоб зберегти можливість впливу на ситуацію в Україні.



Я думаю, Росія прийме остаточне рішення, тільки коли зрозуміє, що українці продовжать опір, а Захід - США і Європа - продовжать політику протидії російській агресії.





Г.А.: Свого часу адміністрація Обами запровадила економічні санкції, що торкнулися деяких секторів російської економіки, і персональні, проти представників так званого «близького оточення» президента Путіна. Які з них виявилися більш ефективними?



Д.Ф. Я не впевнений, котрі з них виявилися більш дієвими, і саме тому ми пробували обидва варіанти. Ми чуємо різні оцінки від експертів щодо Росії. Деякі з них вважають, що персональні санкції проти олігархів з найближчого оточення Путіна були дуже ефективними. Інші - що куди більший ефект принесли загальноекономічні санкції. Мені складно це оцінити. Можу сказати тільки, що ми спробували застосувати і ті, і інші, і всі ці заходи спрацювали.

Росія прийме остаточне рішення (щодо виконання «Мінська» - ГА), тільки коли зрозуміє, що українці продовжать опір, а Захід - США і Європа - продовжать політику протидії російській агресії

Г.А.: А як саме відбиралися імена людей, проти яких були введені персональні санкції?



Д.Ф. Процес відбору полягав в тому, що ми йшли до експертів і з'ясовували у них, хто з фінансової точки зору найбільш близький до Путіна, хто саме допоміг йому стати багатим. Імена цих людей відомі, у відкритих джерелах вони називалися вже досить давно. Але в підготовці санкційних списків брали участь всі підрозділи американського уряду.



Г.А.: Кілька років тому представники Міністерства фінансів США говорили про те, що санкції можуть бути введені і особисто проти президента Путіна. Розглядалася така можливість, і наскільки взагалі можливо запровадити санкції проти глави держави?



Д.Ф.: Так, це можливо, і подібні прецеденти існували. Недавній - внесення Сполученими Штатами в санкційні списки диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина. Я б дуже уважно оцінив всі ризики, приймаючи таке рішення, і в більшості випадків ми намагаємося утримуватися від таких кроків.



Потрібно відзначити, що існуючі норми і правила дозволяють нам вводити санкції проти будь-якого представника уряду Росії, і в цей список, зрозуміло, входить і Володимир Путін.



Г.А.: Представники Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США заявляли свого часу, що мають інформацію про особисті статки Володимира Путіна. Такі дані дійсно існують?



Д.Ф.: Певна інформація існувала, але адміністрація Обами не розглядала можливості введення санкцій проти Путіна серйозно. Ми, зі свого боку, вважали, що існує достатньо інших об'єктів для санкцій, і ми можемо досягти поставлених цілей, вводячи жорсткі заходи проти цілого ряду інших людей, і не включаючи в санкційні списки ім'я Володимира Путіна.



Принаймні, саме такою була санкційна політика аж до останнього часу.



Г.А. Європейський Союз вже заявив, що не підтримає деякі елементи нового законопроекту про санкції. Ви не думаєте, що США можуть втратити підтримку ЄС у цьому питанні?



Д.Ф.: Ми дуже тісно взаємодіяли з Європою в тому, що стосувалося розробки і застосування санкцій. Більш того, ми обговорювали і торгувалися з Європою ще до того, як оголосили про них. Це був продуктивний процес, і я можу тільки вітати завзятість, яку проявляла Європа і лідери країн, з якими ми працювали.



Правда і те, що Європейський Союз висловлював свою стурбованість, і особливо це стосувалося сенатського законопроекту. Палата представників відповіла на ці побоювання, внісши в свій документ ряд змін, що, як мені здається, пішли на користь законопроекту.



Г.А.: Протягом багатьох років Ви відповідали в Держдепартаменті за застосування санкційної політики. А хто займається цією роботою тепер?



Д.Ф.: Мою позицію ніхто не зайняв, і ніхто офіційно не займається санкціями в Держдепартаменті. Наскільки мені відомо, заступник держсекретаря Кеті Ковалик, що відповідає за Росію, працювала разом з європейцями над питанням санкцій. Вона прекрасний і дуже досвідчений фахівець і дипломат.



Але на моє місце координатора санкцій поки що нікого не призначили.



Г.А.: Це пов'язано з політикою нової адміністрації?



Д.Ф.: Я не знаю. У Держдепартаменті зараз взагалі дуже багато вакансій, так що я навіть не уявляю, чим все це закінчиться.

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