Фріда Кало та математик НАСА – нова колекція "Барбі" до 8 березня

На честь Міжнародного дня жінок, компанія Mattel оголосила про випуск колекції з 17 ляльок, зроблених за прототипами видатних жінок з історії та сучасності.

Хвиля захисту прав жінок повільно трансформувала одну з найбільш відомих американських іграшок, наголошують в USAToday.

Нова колекція включає ляльку відомого пілота Емілії Ергарт, відомої художниці Фріди Кало, математика NASA Кетрін Джонсон, та інших.

Серед жінок сучасності, моделями для нової колекції "Барбі" стали олімпійська чемпіонка Клої Кім, боксерка Нікола Адамс та режисерка фільму "Диво-жінка" Петі Дженкінс.

"Для мене справжня честь бути частиною сім'ї "Барбі", що відзначає Міжнародний день жінок. Цей день надихає нас подумати про роль жінок у формуванні нашого світу. Це - особливе визнання для жінок та дівчат, які проводять зміни", - сказала в Twitter австралійська захисниця тварин Бінді Ірвін, яка стала прототипом для однієї з ляльок колекції.

«Ми знаємо, що неможливо стати кимось, кого не можна побачити». Так прокоментувала віце-президент компанії Ліза Макнайт рішення випустити колекцію.

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