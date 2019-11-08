Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Україна дуже мало зробила для покоління людей після 1991-го року - екс-координатор санкцій у Держдепі

Фото 2016-го року. Деніел Фрід, тодішній координатор санкційної політики у Державному департаменті США

Показати коментарі

Я вважаю, що, наприклад, Україна зробила достатньо мало для цілого покоління після 1991-го року, і це пов'язано із внутрішніми факторами

Україна разом з Вірменією та Грузією належить до країн колишнього СРСР, де демократична трансформація та вільний ринок мають найбільші шанси на успіх. Таку оцінку в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки" висловив колишній багаторічний американських дипломат Деніел Фрід, який, серед іншого, був координатором Державного департаменту з питань санкційної політики. Фрід також працював послом США у Варшаві та Белграді, послом з особливих доручень в адміністраціях Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами.

Водночас Фрід заявив, що країни Центральної Азії "більш схильні до авторитаризму" і мають "значно меншний демократичний імпульс". Білорусь екс-дипломат назвав країною, яка "лишається доволі авторитарною", але також заявив про "велики сподівання" щодо цієї країни.

Фрід наголосив, що США не несуть відповідальність як за успіх окремих країн, так і за їхні невдачі.

"Ці країни досягають успіху, або зазнають невдачі завдяки власним здобуткам або проблемам. Я вважаю, що наприклад Україн зробила достатньо мало для цілого покоління після 1991-го року, і це пов'язано із внутрішніми факторами. Вони намагаються змінити це зараз, і ми, звісно, повинні їм допомогти", - сказав Фрід.

За його словами, питання членства у НАТО є для України "першочерговою річю".

"Так, ці двері мають бути відчинені, але Україна повинна проводити внутрішні реформи для поліпшення свого майбутнього", - сказав Фрід.

Дивіться також: Державний секретар Адміністрації Рейгана про згадує падіння Берлінської стіни

Державний секретар Адміністрації Рейгана згадує падіння Берлінської стіни. Відео
Embed
Державний секретар Адміністрації Рейгана згадує падіння Берлінської стіни. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:30 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG