Україна дуже мало зробила для покоління людей після 1991-го року - екс-координатор санкцій у Держдепі

Я вважаю, що, наприклад, Україна зробила достатньо мало для цілого покоління після 1991-го року, і це пов'язано із внутрішніми факторами

Україна разом з Вірменією та Грузією належить до країн колишнього СРСР, де демократична трансформація та вільний ринок мають найбільші шанси на успіх. Таку оцінку в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки" висловив колишній багаторічний американських дипломат Деніел Фрід, який, серед іншого, був координатором Державного департаменту з питань санкційної політики. Фрід також працював послом США у Варшаві та Белграді, послом з особливих доручень в адміністраціях Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами.

Водночас Фрід заявив, що країни Центральної Азії "більш схильні до авторитаризму" і мають "значно меншний демократичний імпульс". Білорусь екс-дипломат назвав країною, яка "лишається доволі авторитарною", але також заявив про "велики сподівання" щодо цієї країни.

Фрід наголосив, що США не несуть відповідальність як за успіх окремих країн, так і за їхні невдачі.

"Ці країни досягають успіху, або зазнають невдачі завдяки власним здобуткам або проблемам. Я вважаю, що наприклад Україн зробила достатньо мало для цілого покоління після 1991-го року, і це пов'язано із внутрішніми факторами. Вони намагаються змінити це зараз, і ми, звісно, повинні їм допомогти", - сказав Фрід.

За його словами, питання членства у НАТО є для України "першочерговою річю".

"Так, ці двері мають бути відчинені, але Україна повинна проводити внутрішні реформи для поліпшення свого майбутнього", - сказав Фрід.

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