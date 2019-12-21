США очікують, що Північна Корея запустить ракети під час Різдвяних свят

Північна Корея, ймовірно, збирається відновити випробування ракет великої дальності. КНДР заявила, що наприкінці року спливе термін, коли Америка може піти на поступки щодо своєї ядерної програми.

В інакшому разі, за словами Північної Кореї, вони підготують для США “різдвяний подарунок”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде розчарований таким рішенням. “Я б розчарувався, якби вони щось таке розробляли, але якщо так - ми з цим розберемося. Ми за цим уважно слідкуємо”, - сказав американський президент.

Раніше Дональд Трамп проводив переговори із північнокорейським лідером Кім Чен Ином щодо згортання ядерної програми КНДР.

Протягом деякого періоду Північна Корея демонструвала готовність відмовитись від випробувань, проте якщо згоди не буде досягнуто, незабаром вони можуть відновитися.

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