Правозахисники побачили у Росії наступ на академічну свободу, та самоізоляцію країни

Російська влада не пустила до країни відому французьку дослідницю Карін Клеман і відправила її назад до Франції. Це сталося за два дні до її виступу на конференції у Москві, присвяченому порівняльному аналізу протестних настроїв в Росії і у Франції. Про це Клеман заявила в четвер.

Тема протестів є дуже чутливою в Росії, де правозахисники звинувачують владу в тому, що вона силою розганяє вуличні акції і використовує інші жорсткі методи, щоб стримувати антиурядовий рух. Москва заперечує використання надмірної сили.

Це черговий жорсткий прояв посиленного наступу на академічну свободу, та самоізоляції Росії

Карін Клеман, експерт по громадським рухам, жилаув Росії більше 20 років, а її донька має російське громадянство. У п'ятницю Клеман повинна була виступити з доповіддю про протести «жовтих жилетів», які загострили ситуацію у Франції.

«Я у Франції, мене негайно відправили назад, - написала Клеман в Facebook. - Зрозуміло одне, влада (у Росії) втратила голову».

Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) повідомила соціолога Клеман, що їй заборонений в'їзд у Росію на 10 років, бо вона становить загрозу національній безпеці. Про це соціолог заявила в коментарі російській газеті «Коммерсант».

У серпні президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва не допустить, щоб у Росії спалахнули такі ж протести, як рух «жовтих жилетів» у Франції

У ФСБ відразу не відповіли на запит про коментар.

«Російська влада повинна пояснити це рішення ...» - заявили у МЗС Франції.

Рішення російської влади засудили у міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch.

"Це черговий жорсткий прояв посиленного наступу на академічну свободу, та самоізоляції Росії", - відзначила Таня Локшина, керівник організації у Європі та Центральній Азії.

У липні у Москві пройшли масові політичні демонстрації опозиції. Вони стали найбільшими у російській столиці за останні роки, але зараз протестна хвиля вщухла.

Кілька учасників московських вуличних акцій були притягнуті до кримінальної відповідальності за насильницькі дії у ході протестів.

У серпні президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва не допустить, щоб у Росії спалахнули такі ж протести, як рух «жовтих жилетів» у Франції.

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