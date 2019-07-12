Френсіс Фукуяма відповів на слова Путіна про смерть лібералізму

У недавньому інтерв'ю газеті Financial Times президент РФ Володимир Путін заявив, що західна ліберальна ідея «зжила себе остаточно» і «вступила у суперечність з інтересами переважної більшості населення». Путін також виступив за «традиційні цінності», які «стабільніше» і «важливіше для мільйонів людей», ніж ліберальні. Багато експертів і політичних діячів у відповідь зазначили, що ліберальні цінності - трохи ширше поняття, оскільки ґрунтуються на принципах демократії, верховенства право і індивідуальних свободах.

Російська служба «Голосу Америки» попросила прокоментувати ці оцінки Путіна Френсіса Фукуяму (Francis Fukuyama), професора Стенфордського університету. Фукуяма набув всесвітньої популярності у 1989-му році, коли опублікував есе «Кінець історії?», у якому він декларував, що конкурентів у ліберального громадського порядку не залишилося.

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Валерія Егісман: Чи правий президент Путін стверджуючи, що лібералізм себе зжив? Чи дійсно ліберальні ідеї суперечать інтересам більшості і «традиційним цінностям»?

Френсіс Фукуяма: Я думаю, що президент Путін фундаментально помиляється. У ліберальному суспільстві люди домовляються залишити осторонь глибоко вкорінені переконання, особливо релігійні, заради того, щоб жити спільно. Ліберальні суспільства виникли у Європі тому, що після початку Реформації протестанти і католики знищували один одного на протязі 150-ти років. Третина населення Німеччини загинула під час Тридцятилітньої війни - все тому, що люди вважали, що держава зобов'язана підтримувати єдину релігійну доктрину.

Сьогодні ми живемо в різноманітних суспільствах глобалізованого світу, але люди повинні пам'ятати, що зведення стін у довгостроковій перспективі не дозволяє утримувати людей на відстані. Якщо у вас немає суспільства, що допускає терпимість до різноманітності - релігійної, етнічної чи расової - ви створюєте передумови для нескінченного конфлікту. Саме подібні відкриті суспільства з'явилися в Західній Європі і Північній Америці.

У Східній Європі склалася інша ситуація. Комуністичні режими робили вигляд, що можливе існування відкритого суспільства, у якому релігія не має значення. Але, по суті, це просто було придушенням сподівань людей. Коли ці країни відкрилися для демократії після 1989 або 1991 року, у їх суспільствах не виникло визнання необхідності толерантності, яка необхідна для існування ліберального суспільства. Конфлікт через наплив біженців і іммігрантів в Східній Європі в більшій мірі заснований на почутті страху, а не на реальному досвіді взаємодії з іншими культурами.

Багато у чому Російська Федерація досить ліберальна. Путін не нав'язує православне християнство як релігію, якій повинні слідувати усі жителі Росії - багато хто з них є мусульманами, або сповідують інші релігії. Так що, навіть в його країні лібералізм має ключове значення. Якщо в Росії не буде подібної толерантності, то всередині країни виникне безліч конфліктів.

В.Е .: Ми спостерігаємо зростання націоналізму і популізму як в США, так і в Європі - в якій мірі це загрожує ліберальним демократіям? Наскільки націоналізм і лібералізм суперечать один одному, і чи обов'язково між ними треба робити вибір?

На мій погляд, критично важливо уникати зростання популярності екстремальних форм націоналізму

Ф.Ф .: Націоналізм часто приймає небезпечну форму, тому що виключає деяких людей всередині нації і часто призводить до конфліктів з іншими націями. Проте, національна ідентичність важлива і необхідна для існування демократії, тому що люди повинні мати загальний набір цінностей, щоб приймати легітимність наявних суспільних інститутів. Але, на мій погляд, критично важливо уникати зростання популярності екстремальних форм націоналізму.

Але саме це відбувається з багатьма популістськими лідерами. Наприклад, Віктор Орбан заявив, що угорська національна ідентичність заснована на угорській етнічної приналежності. Це створює проблему, оскільки не всі в Угорщині є етнічними угорцями, і багато угорців живуть в інших європейських країнах.

Так що, я думаю, нам потрібна форма демократичної, відкритої і толерантної національної ідентичності, яка буде заснована на спільних демократичних цінностях, а не на таких ознаках, як раса, релігія чи етнічна приналежність.

В.Е .: Чому відбувається зменшення популярності ліберальних ідей, і чи можна цю тенденцію повернути назад?

Ф.Ф .: Частково це обумовлено глобалізацією і характером супутніх економічних змін. У нашому глобалізованому світі люди, що живуть в космополітичних містах, мають безліч різних можливостей і багато з них досягли фінансового благополуччя. Інші люди, що живуть в інших місцях, не можуть похвалитися подібним.

Людям, які краще освічені і приймають глобалізацію, важливо розуміти, що не всі отримують вигоду від нового світу

Майже в кожній країні електорат, який голосує за популістів, як правило, належить до старшого покоління, менш освічений, живе за межами великих міст і столиць. І це створило, свого роду, соціальний конфлікт. Людям, які краще освічені і приймають глобалізацію, важливо розуміти, що не всі отримують вигоду від нового світу. І, мені здається, уряди зобов'язані брати це до уваги.

З іншого боку, виборці, які голосують за популістів, часто належать до частини суспільства, що скорочується - адже люди продовжують переїжджати до міст і отримувати кращу освіту. Зрештою, популізм не зможе залишатися домінуючою силою.

В.Е .: Чи згодні ви з тим, що суспільства, засновані на ліберальних цінностях, економічно більш успішні? Адже Китай не сприймається як ліберальне суспільство, але в економіці досяг дуже багато чого ...

Популіст приходить до влади в результаті виборів, але негайно починає атакувати правові основи держави або атакувати суддів, якщо закон йому невигідний

Ф.Ф .: Ліберальні цінності важливі для ринкової економіки, тому що ринкова економіка залежить від верховенства права. Вона залежить від правил, які не змінюються в результаті політичних ігор. І це не те, що відбувається в багатьох країнах, де посилилися популісти. Популіст приходить до влади в результаті виборів, але негайно починає атакувати правові основи держави або атакувати суддів, якщо закон йому невигідний. Це, безумовно, справедливо щодо Дональда Трампа, Віктора Орбана і багатьох інших популістських лідерів Європи. У кінцевому підсумку, я думаю, це рецепт для корупції - своєрідний клановий капіталізм, в якому все діють у різних умовах.

Зрештою, це негативно позначиться на економічному зростанні.Наприклад, здається, що економічно Угорщина цілком успішна. Але вона отримує п'ять відсотків ВВП у вигляді субсидій від Європейського союзу, і, я думаю, без цих субсидій картина буде виглядати значно гірше. І саме це повинні враховувати виборці, які збираються голосувати за популістського лідера.

В.Е .: Рада Європи, яка базує свою діяльність на ліберальних цінностях, недавно проголосувала за відновлення повноважень Росії в ПАРЄ. Деякі вважають, що це був неправильний крок, особливо у світлі дій Росії по підриву західних демократичних інститутів. Що ви думаєте про це?

Ф.Ф .: Росія намагається використовувати всі наявні у неї можливості для розширення свого впливу. Вона дуже вміло використовує соціальні мережі та Інтернет, щоб послабити довіру західної громадськості до самої себе. Росія намагається створювати союзи і з новими популістами. Я думаю, що рішення Ради Європи було великою помилкою, тому що сьогодні Росія не поділяє ліберальних цінностей, які необхідні для роботи цієї організації.

Рішення Ради Європи було великою помилкою, тому що сьогодні Росія не поділяє ліберальних цінностей, які необхідні для роботи цієї організації

В.Е .: В інтерв'ю Financial Times Володимир Путін також висловив думку, що після закінчення Холодної війни в сфері міжнародних відносин зникли правила. Ви згодні з цим?

Ф.Ф .: Існує безліч правил. Більшість з них стосуються сфери економіки. Саме з цією метою створені Світова організація торгівлі, ЄС і підписано багато міжнародних торговельних угод. Консенсусу немає з питань безпеки, тому що тут між США, Європою, Росією та Китаєм існують фундаментальні відмінності. У цьому сенсі ми повернулися до більш багатополярного світу, подібного існував в 19 столітті. Я не думаю, що це жахливо.

Якщо країни будуть дотримуватися певних норм поведінки, то цей світ може бути стабільним. Але я думаю, що Росія намагається підірвати цю стабільність, тому що відчуває, що є одним з найслабших гравців, і хоче використовувати всі наявні у її розпорядженні засоби для розширення свого впливу.

В.Е .: Хотіли б ви щось додати?

Ф.Ф .: Я б додав, що вибори - найбільш ефективний інструмент для стримування популістського лідера. У наступному році в Сполучених Штатах пройдуть дуже важливі вибори, в яких пан Трамп спробує бути обраним на другий термін. Люди повинні уважно поставитися до цих виборів. Вони також повинні зрозуміти, що в їхніх країнах вибори також дуже важливі. Якщо люди, що підтримують ліберальні цінності, які не заявлять про себе, не організовуються, що не мобілізуються і не проголосують, тоді популісти переможуть. Це те, про що ми всі повинні пам'ятати.

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