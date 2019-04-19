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Добре, що українці хочуть справжніх змін, - Фукуяма про українські вибори

  • Голос Америки
Френсіс Фукуяма

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Зеленський об'єднав протестний електорат, переконаний професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

"Не думаю, що ті, хто голосує за Зеленського, голосують саме за нього, адже ніхто не знає, якою є його позиція. Я гадаю, що це - протестне голосування", - сказав Фукуяма відповідаючи на питання "Голосу Америки" після події в Вашингтоні, присвяченій новим українським лідерам.

Тенденція підтримувати тих, хто виступає проти "істеблішменту" – притаманна багатьом іншим країнам, стверджує професор. Це - небезпечна ситуація, бо, можливо, він добре впорається, а, можливо, в багатьох аспектах відішле країну назад.

Ви знаєте, що у нього вірні інстинкти і тому, можливо, все спрацює
Фукуяма про Зеленського

Якщо Зеленського буде обрано, Фукуяма вважає, що йому варто дати шанс. "Він – єдиний президент, якого Україна матиме. Тому, мусимо сподіватись, що все спрацює. У нього є певні радники, які є достатньо гарними, якщо він надасть їм повноваження. Ви знаєте, що у нього вірні інстинкти і тому, можливо, все спрацює. Гадаю, якщо він піде в напрямку популізму, проти істеблішменту, це відштовхне Україну до табору, де популізм поєднується з олігархатом і справді працює проти інтересів звичайних людей. Весь регіон зараз рухається в цьому напрямку".

Людям не подобається корупція, з якою пов'язаний Порошенко. Вони хочуть справжніх змін, наголошує дослідник.

Як і в інших країнах, Росія намагається зашкодити демократичним виборам в Україні, вважає Фукуяма.

"Стосовно Росії, не думаю, що у них є власний кандидат, однак вони точно хочуть, щоб Україна не досягла успіху, - говорить дослідник, - і вони не хочуть, щоб результатом став прихід потужного лідера, або об'єднання держави. Тому, я вважаю, що вони це робити практично під час кожних демократичних виборів в Європі та в сполучених Штатах. Вони хочуть збільшити розділ всередині країни і таким чином, послабити демократичну модель, щоб підтримати себе в якості альтернативи".

Фукуяма переконаний, що майбутнє країни - в руках української молоді.

"Мене вразило, як багато представників української молоді, які справді хочуть бути європейцями і приєднатись до Заходу, не мати корумпованої адміністрації та суспільства.

Я вважаю, що це станеться. Це багато в чому, питання часу. Потрібна зміна поколінь. Це станеться швидко", - говорить він.

Фукуяма відзначив важливість міжнародної допомоги в просуванні українських реформ та боротьби з корупцією. Він виступив за подальшу міжнародну підтримку судової реформи і зміцнення верховенства права. Але, зрештою, це залежатиме від молодих українців.

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