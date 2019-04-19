Добре, що українці хочуть справжніх змін, - Фукуяма про українські вибори

Зеленський об'єднав протестний електорат, переконаний професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

"Не думаю, що ті, хто голосує за Зеленського, голосують саме за нього, адже ніхто не знає, якою є його позиція. Я гадаю, що це - протестне голосування", - сказав Фукуяма відповідаючи на питання "Голосу Америки" після події в Вашингтоні, присвяченій новим українським лідерам.

Тенденція підтримувати тих, хто виступає проти "істеблішменту" – притаманна багатьом іншим країнам, стверджує професор. Це - небезпечна ситуація, бо, можливо, він добре впорається, а, можливо, в багатьох аспектах відішле країну назад.

Ви знаєте, що у нього вірні інстинкти і тому, можливо, все спрацює

Якщо Зеленського буде обрано, Фукуяма вважає, що йому варто дати шанс. "Він – єдиний президент, якого Україна матиме. Тому, мусимо сподіватись, що все спрацює. У нього є певні радники, які є достатньо гарними, якщо він надасть їм повноваження. Ви знаєте, що у нього вірні інстинкти і тому, можливо, все спрацює. Гадаю, якщо він піде в напрямку популізму, проти істеблішменту, це відштовхне Україну до табору, де популізм поєднується з олігархатом і справді працює проти інтересів звичайних людей. Весь регіон зараз рухається в цьому напрямку".

Людям не подобається корупція, з якою пов'язаний Порошенко. Вони хочуть справжніх змін, наголошує дослідник.

Як і в інших країнах, Росія намагається зашкодити демократичним виборам в Україні, вважає Фукуяма.

"Стосовно Росії, не думаю, що у них є власний кандидат, однак вони точно хочуть, щоб Україна не досягла успіху, - говорить дослідник, - і вони не хочуть, щоб результатом став прихід потужного лідера, або об'єднання держави. Тому, я вважаю, що вони це робити практично під час кожних демократичних виборів в Європі та в сполучених Штатах. Вони хочуть збільшити розділ всередині країни і таким чином, послабити демократичну модель, щоб підтримати себе в якості альтернативи".

Фукуяма переконаний, що майбутнє країни - в руках української молоді.

"Мене вразило, як багато представників української молоді, які справді хочуть бути європейцями і приєднатись до Заходу, не мати корумпованої адміністрації та суспільства.

Я вважаю, що це станеться. Це багато в чому, питання часу. Потрібна зміна поколінь. Це станеться швидко", - говорить він.

Фукуяма відзначив важливість міжнародної допомоги в просуванні українських реформ та боротьби з корупцією. Він виступив за подальшу міжнародну підтримку судової реформи і зміцнення верховенства права. Але, зрештою, це залежатиме від молодих українців.

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