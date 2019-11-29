Щоб протидіяти расизму у футболі, італійські клуби захотіли жорсткіших законів та правил

Усі 20 клубів італійської "Серії А" опублікували спільну заяву, у якій публічно визнають "серйозну проблему з расизмом" в італійському футболі.

Ми маємо діяти негайно, цілеспрямовано та разом, і ми закликаємо вас, фанатів, підтримати нас у цих життєво важливих зусиллях

Футбольна ліга затьмарена постійними епізодами расистських скандувань та дискримінаційної поведінки.

У заяві йдеться, що протягом років клуби не спромоглися "зробити достатньо" для протидії проблемі расизму у футболі. Для нас сором, що у цілому світі обговорюють те, що в італійському футболі гравці є жертвами расизму".

"Разом з іншими 19-ма командами "Серії А", ми оприлюднили відкритий лист, у якому просимо про допомогу у протидії разсиму. Ми публічно ставимо собі мету покращити ситуацію, і просимо про більш активну політику спрямовану проти расизму, та жорсткіші нові закони та правила", - твітує частину листа італійський футбольний клуб "Інтер".

"Ми маємо діяти негайно, цілеспрямовано та разом, і ми закликаємо вас, фанатів, підтримати нас у цих життєво важливих зусиллях", - також йдеться у листі

Нещодавно расистські вигуки були спрямовані на Ромелу Лукаку, Франка Кессі, Дальберта Енріке, Міралема П'яніча, Роналду Вієру, Каліду Кулібалі та Маріо Балотеллі. Усі гравці, які стали жертвами расизму - окрім П'яніча, який є боснійцем - чорношкірі.

Ніхто не повинен ставати жертвою расизму - у футболі, чи поза ним - і ми більше не можемо мовчати з цього приводу або чекати, коли проблема магічно зникне

Заява клубів твердить: "Ніхто не повинен ставати жертвою расизму - у футболі, чи поза ним - і ми більше не можемо мовчати з цього приводу або чекати, коли проблема магічно зникне".

Італійські команди додають, що в останні тижні мали місце "позитивні дискусії" з федерацією футболу Італії та міжнародними експертами "щодо вришіення та викорінення цієї проблеми з гри".

Генеральний директор "Серії А" Луїджі Де Сьєрво каже, що ліга "готова очолити цю кампанію".

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