Cаудівська Аравія приймає віртуальний саміт Великої двадцятки

Цими вихідними Саудівська Аравія проводить віртуальний саміт G-20 (Великої двадцятки). Це група, до якої входять 19 країн з найсильнішими економіками та Європейський Союз.

Через пандемію саміт відбувається в онлайн форматі - вперше в історії. Президент США Дональд Трамп також бере участь в події. Учасники планують обговорити, як COVID-19 вплинув на світову економіку, і переглянути шляхи її відновлення та стимулювання.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії опублікувало спільну фотографію лідерів країн, що беруть участь у саміті.

Деякі оглядачі звернули увагу на те, що віртуальний формат саміту може зіграти на руку Саудівській Аравії. На думку професорки Американського інституту підриємництва Карен Янг, лідери західних держав могли не захотіти особисто приїжджати в Ер-Ріяд через звинувачення уряду країни в порушенні прав людини і громадянських свобод. Натомість онлайн-саміт не вимагає фізичної присутності. Водночас, на думку професорки, він сприяє цілям Саудівської Аравії - зокрема залученню її в міжнародний діалог.

Попри це, деякі оглядачі кажуть, що протягом саміту дехто з світових лідерів все ж може підняти питання замовного вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашогджі, в якому звинувачують владу Саудівської Аравії.

До Великої двадцятки входять Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз.

Як вказано на сайті групи, ці країни представлють близько “80% світової економіки, дві третини світового населення і три четвертих міжнародної торгівлі”. Постійними учасниками самітів G-20 також МВФ, Європейський центральний банк і Світовий банк.

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