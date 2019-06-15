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Світ

Міністри енергетики G20 домовилися про дії щодо стабілізації ринку нафти

Учасники зустрічі міністрів енергетики і навколишнього середовища G20, Каруїдзава, Японія, 15 червня 2019 року

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Представники «Великої двадцятки» стурбовані нападами на танкери на Близькому Сході

Міністри енергетики країн «Великої двадцятки» (G20) поділяють стурбованість щодо атак на танкери у регіоні Перської затоки і будуть спільно працювати для стабілізації світового ринку нафти. Про це в суботу заявив міністр промисловості Японії Хіросіге Секо.

У минулий четвер в Ормузькій протоці нападу піддалися два танкери. Один з них належить японській судноплавній компанії. США звинуватили Іран у причетності до атак.

«Найважливіше, що ми (міністри енергетики) погодилися, що нам потрібно спільно працювати, щоб впоратися з недавніми інцидентами з точки зору енергетики», - сказав Секо у розмові з журналістами на зустрічі міністрів енергетики і навколишнього середовища G20, яка проходить в японському місті Каруїдзава.

Найважливіше, що ми (міністри енергетики) погодилися, що нам потрібно спільно працювати, щоб впоратися з недавніми інцидентами з точки зору енергетики

«Те саме відбулося під час наших двосторонніх зустрічей», - додав міністр, маючи на увазі свої переговори з міністрами з декількох країн, включаючи США і Саудівську Аравію.

Саудівський міністр енергетики Халід Аль-Фаліх заявив під час переговорів з Секо, що Ер-Ріяд «дуже серйозно» сприйняв недавні події, включно з атакою на чотири танкера біля берегів ОАЕ 12 травня.

За його словами, ці напади похитнули впевненість ринку в забезпеченні безпеки поставок палива.

«Королівство зацікавлене в стабільності на світових ринках нафти», - додав міністр.

Заступник міністра енергетики США Ден Бруіллетт також засудив атаки.
«Ми рішуче підтримуємо Японію та будь-кого іншого», - сказав він на прес-конференції в кулуарах міністерської зустрічі.

Саміт лідерів «Великої двадцятки» пройде в Осаці з 28 по 29 червня.

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