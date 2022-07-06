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Блінкен закличе G20 тиснути на Росію, щоб відкрити морські шляхи
Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня закликатиме членів «Групи 20» (G20) чинити тиск на Росію, щоб підтримати зусилля ООН щодо відкриття морських шляхів, заблокованих війною РФ проти України, і повторить попередження Китаю не підтримувати військові зусилля Москви.
Блінкен 6 липня летить до Азії на зустріч міністрів закордонних справ G20, що пройде на Балі 8 липня. Він має зустрітися зі своїм китайським колегою Ваном Ї, водночас зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим не очікують.
Рамін Толуї, помічник держсекретаря з питань економіки і бізнесу, повідомив, що питання енергетичної і продовольчої безпеки будуть серед основних тем майбутніх переговорів голів МЗС G20. «Країни G20 повинні притягнути Росію до відповідальності і наполягати на тому, щоб вона підтримувала зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна», – сказав він. – Незалежно від того, чи буде це на рівні G20, чи на рівні окремих країн G20, це важливий момент, який підкреслить міністр Блінкен».
Україна звинувачує Росію в крадіжці зерна під час повномасштабного вторгнення і блокуванні українських портів, що блокує вивезення зерна і сприяє глобальному дефіциту продовольства. Росія це заперечує.
Цього тижня Україна повідомила, що веде переговори з Туреччиною й ООН щодо гарантій експорту зерна. Раніше «Схеми» (проект «Радіо Свобода») показали масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій. За даними розслідувачів, упродовж травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих нею територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю понад два мільярди гривень.
Зокрема, у травні супутники Planet Labs неодноразово фіксували довгі колони зерновозів, що тяглися у бік окупованого Росією Криму. Далі зерно вантажать на судна у севастопольському у терміналі «Авліта».
Тільки за травень і початок червня за допомогою супутникових знімків Planet Labs «Схеми» нарахували прибуття до морського порту Севастополя щонайменше 12 вантажних суден.
Продукція, що вантажиться в порту Севастополя, належить Україні, наголошують у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Одне з суден, згідно з супутниковим знімком, після виходу із Севастополя було помічене у сирійському порту міста Латакія, де з нього розвантажували українське зерно.
Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.
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ООН підтвердила загибель 17 журналістів у війні РФ проти України
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ООН встановила загибель 17 журналістів і поранення ще 14 внаслідок бойових дій, повідомила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, виступаючи на Раді з прав людини ООН.
На засіданні обговорили доповідь моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
За даними ООН, серед загиблих та поранених журналістів – щонайменше п’ятеро жінок. Серед них – співробітниця Української служби Радіо Свобода Віра Гирич.
Крім того, моніторингова місія ООН зафіксувала сім випадків викрадення працівників ЗМІ на територіях, окупованих російськими військами. На початку березня на Херсонщині російські військові затримали журналіста, він провів в ув’язненні вісім днів, його близьким не повідомляли, де він перебуває, – пізніше його звільнили.
Також ООН підтвердила, що російська армія щонайменше двічі цілеспрямовано розстріляла автомобіль із журналістами. Журналісти намагалися виїхати з Ірпеня під Києвом на машині з білим прапором та написом PRESS.
Від початку повномасштабної війни станом на 4 липня ООН задокументувала загибель 4889 мирних українців, у тому числі 335 дітей. Свої будинки залишили вісім мільйонів жителів України. В ООН зазначають, що фактичні цифри можуть бути набагато вищими – робота з документації жертв російської агресії триває.
Наприкінці червня Україна подала позов до ЄСПЛ зі звинуваченням Росії у військовому вторгненні й нападі на мирне населення.
Кремль заперечує, що російські військові чинять злочини проти мирних жителів України, попри наявність численних доказів протилежного.
- Голос Америки
Саміт G20 буде можливістю сказати Росії, до чого призвело її «катастрофічне» вторгнення в Україну – Держдеп
Саміт країн «Групи 20», до якої входить Росія, буде можливістю сказати Росії, до яких наслідків призвело її «катастрофічне» вторгнення не лише в Україні, але і у світі, сказав речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс.
Реагуючи під час брифінгу у вівторок, 5 липня, на запитання про запрошення на зустріч міністрів закордонних справ G20 в Індонезії голови російської дипломатії Сергія Лаврова, речник Державного департаменту сказав, що це справа Індонезії, як країни, що приймає у себе цей міжнародний форум, запрошувати учасників, які є членами групи. Але це буде нагода сказати Росії, що «справи не можуть іти як завжди».
«Проведення зустрічі в рамках G20 буде можливістю для нас, для міжнародної спільноти, обговорити, що Росія та її вторгнення в Україну зробило – що воно зробило в сфері цін на енергетику та товари, що воно зробило з доступом до продуктів харчування. Я думаю, що протягом кількох днів цих зустрічей ви почуєте чимало членів «Групи 20», які висловлять своє засудження дій Російської Федерації», – сказав речник речник Держдепу.
Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні напередодні зустріч міністрів закордонних справ G20, що розпочнеться 7 і 8 липня на Балі, представник Державного департаменту сказав, що саміт G20 є важливим форумом, на якому обговорюються важливі міжнародні проблеми, «багато з яких виникли через дії Росії».
І зустріч міністрів, у якій «активну участь» планує брати державний секретар США Ентоні Блінкен, буде нагодою показати залучення міжнародної спільноти та її єдність – «потужний міжнародний консенсус у засудженні дій Російської Федерації та підтримці України», наголосив речник Держдепу.
Саміт «Групи 20», найбільш впливових економік світу, метою якого є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку, планується на листопад 2022 року в Індонезії.
Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт «Групи двадцяти» і висловив сподівання, що захід відбудеться без участі Росії.
Водночас президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що президент Росії Володимир Путін також погодився відвідати подію. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту ще не відомий остаточно.
Формат участі Путіна у саміті теж не визначений. Помічник Путіна Юрій Ушаков 27 червня повідомив, що попередньо, російського президента запросили взяти участь особисто.
Президент Індонезії Джоко Відодо, який нещодавно побував в Україні, запропонував передати послання від президента України Володимира Зеленського російському лідеру Путіну. Мирні переговори між Москвою та Києвом заморожені.
До російського вторгнення Україна була одним із найбільших постачальників пшениці в Індонезію, але російська морська блокада зупинила експорт українських зернових через Чорне море, загрожуючи глобальною продовольчою кризою.
Президент Індонезії заявив, що він відданий боротьбі зі зростанням цін на продукти харчування та енергоносії після вторгнення Росії.
Чому прем'єрство Бориса Джонсона під загрозою?
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон опинився під новою хвилею тиску після того, як кілька провідних членів його кабінету демонстративно пішли у відставку, розкритикувавши керівника уряду.
Джонсон здобув широку прихильність багатьох українців після того, як Британія разом зі США почала однією з перших постачати зброю Україні для захисту від вторгнення Росії.
Допомога Україні має широку підтримку в Британії, і за це виступають усі парламентські партії та провідні політичні лідери.
Тому внутрішньополітичні зміни не призведуть до перегляду політики Лондона щодо Києва.
Борис Джонсон привернув багато уваги, відвідавши Київ вже двічі з часу відкритого російського вторгнення.
Але вдома він постійно зазнає гострої критики за те, що його опоненти називають схильністю ігнорувати, або порушувати правила і нечесно виправдовуватися за проступки.
Великим скандалом стало те, що Джонсон ухилявся від відповідальності за так звані вечірки працівників в урядовій будівлі на Давнінґ стріт 10 у розпал пандемії КОВІДу, коли оголошені урядом правила суворо забороняли будь-які зібрання.
Джонсон та багато урядовців були оштрафовані поліцією, і він сам був вимушений попросити пробачення.
Тепер новий скандал пов’язаний з тим, що Борис Джонсон призначив на важливу посаду особу, знаючи, що проти тої особи були висунуті серйозні звинувачення у негідних і можливо незаконних діях.
Урядовці, які подали у відставку 5 липня, зокрема міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров’я Саджід Джавід, заявили, що на їхню думку Джонсон не відповідає посаді.
У відставку пішли також кілька британських посадовців нижчого рангу.
Щораз більше голосів в урядовій Консервативній партії закликають до зміни керівника.
Тим часом опозиційна Лейбористська партія на тлі скандальних звинувачень закликає до проведення нових парламентських виборів, сподіваючись завдати поразки консерваторам і перебрати від них право формувати уряд.
Борис Джонсон, колишній журналіст, а згодом мер Лондона і міністр закордонних справ, 2019 року привів Консервативну партію до перемоги на виборах під гаслами втілення Брекзиту - виходу країни з Європейського Союзу.
Багатьом британцям подобалися його програмні гасла і стиль спілкування, який був переконливий навіть для тих виборців, які раніше зазвичай голосували за лівішу Лейбористську партію.
Але критики називали стиль його керівництва хаотичним.
Борису Джонсону доводиться відповідати на звинувачення у непослідовності і навіть в обманюванні та порушеннях на тлі погіршення стану економіки і зростання вартості життя для британців.
Останні опитування агентства YouGov виявило, що 69% британців висловлюються за його відставку.
Чи достатньо нині озброєння, щоб українські військові змогли витіснити росіян до позицій 23 лютого? Відео
а словами Пентагону, новітнє озброєння допоможе українцям здійснити якісний вплив на полі бою. А Борис Джонсон, прем’єр-міністр Великої Британії, ще однієї країни, яка надає Україні потужну військову підтримку, під час телефонної розмови із президентом Зеленським, заявив...
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