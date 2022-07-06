Блінкен закличе G20 тиснути на Росію, щоб відкрити морські шляхи

Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня закликатиме членів «Групи 20» (G20) чинити тиск на Росію, щоб підтримати зусилля ООН щодо відкриття морських шляхів, заблокованих війною РФ проти України, і повторить попередження Китаю не підтримувати військові зусилля Москви.

Блінкен 6 липня летить до Азії на зустріч міністрів закордонних справ G20, що пройде на Балі 8 липня. Він має зустрітися зі своїм китайським колегою Ваном Ї, водночас зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим не очікують.

Рамін Толуї, помічник держсекретаря з питань економіки і бізнесу, повідомив, що питання енергетичної і продовольчої безпеки будуть серед основних тем майбутніх переговорів голів МЗС G20. «Країни G20 повинні притягнути Росію до відповідальності і наполягати на тому, щоб вона підтримувала зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна», – сказав він. – Незалежно від того, чи буде це на рівні G20, чи на рівні окремих країн G20, це важливий момент, який підкреслить міністр Блінкен».

Україна звинувачує Росію в крадіжці зерна під час повномасштабного вторгнення і блокуванні українських портів, що блокує вивезення зерна і сприяє глобальному дефіциту продовольства. Росія це заперечує.

Цього тижня Україна повідомила, що веде переговори з Туреччиною й ООН щодо гарантій експорту зерна. Раніше «Схеми» (проект «Радіо Свобода») показали масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій. За даними розслідувачів, упродовж травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих нею територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю понад два мільярди гривень.

Зокрема, у травні супутники Planet Labs неодноразово фіксували довгі колони зерновозів, що тяглися у бік окупованого Росією Криму. Далі зерно вантажать на судна у севастопольському у терміналі «Авліта».

Тільки за травень і початок червня за допомогою супутникових знімків Planet Labs «Схеми» нарахували прибуття до морського порту Севастополя щонайменше 12 вантажних суден.

Продукція, що вантажиться в порту Севастополя, належить Україні, наголошують у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Одне з суден, згідно з супутниковим знімком, після виходу із Севастополя було помічене у сирійському порту міста Латакія, де з нього розвантажували українське зерно.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.