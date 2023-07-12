"Група семи" схвалила Декларацію про безпекову підтримку України. Що вона включає

Країни “Групи семи” схвалили Декларацію щодо підтримки України. Про це заявив президент США Джо Байден в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.

За його словами, документ передбачає, що кожна країна G7 узгодить з Україною довготривалі двосторонні безпекові зобов’язання.

"Сьогодні члени G7 оприлюднюють спільну Декларацію про підтримку України, щоб прояснити: наша підтримка триватиме на довге майбутнє. Це розпочинає процес, за яким кожна з наших країн, і будь-яка інша країна, що бажає приєднатись, буде вести переговори з Україною про довгострокові, двосторонні безпекові зобов’язання перед Україною", - заявив президент США.

Байден також додав: "Ми допоможемо Україні побудувати потужну боєздатну оборону на суші, у повітрі та на морі, яка буде силою стабільності в регіоні та стримуватиме будь-які загрози".

Декларація G7

У тексті Декларації лідери "Групи семи" підтверджують, що "безпека України є невід’ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону".

"Ми вважаємо незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну загрозою міжнародному миру та безпеці, грубим порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН, і несумісним з інтересами нашої безпеки. Ми будемо підтримувати Україну, поки вона захищатиметься від російської агресії стільки, скільки буде необхідно", - мовиться у документі.

У документі країни G7 зобов'язуються узгодити з Україною двосторонні домовленості із таких напрямків:

a) Забезпечення стійких сил, здатних захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому. Це включає надання Україні військового обладнання, обмін розвідданими, навчання та тренування, ініціативу з кіберзахисту, протистояння гібридним загрозам.

б) Зміцнення економічної стабільності та стійкості України. Серед іншого, тут йдеться про реконструкцію та відновлення України, посилення енергетичної безпеки.

с) Надання технічної та фінансової підтримки для задоволення негайних потреб України, щоб підтримати її на шляху євроатлантичної спільноти.

Група семи також зобов'язується "покласти економічні та інші витрати на Росію", що скоєні під час війни.

"Ми залишаємося відданими підтримці України, притягнувши Росію до відповідальності", - заявили лідери G7 у Декларації з підтримки України. - "Не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства".

"Суверенні активи Росії в нашій юрисдикції залишатимуться знерухомленими, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні. Ми визнаємо необхідність створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією, і висловлюємо готовність вивчити варіанти розробки відповідних механізмів", - йдеться в документі.

Зобов'язання України

Президент України Володимир Зеленський подякував країнам “Групи семи” за “дуже практична та безпрецедентну” підтримку. Він назвав документ “важливим пакетом” “гарантій безпеки для України на шляху до НАТО”.

“З країнами Групи Семи ми координуємо механізм безпекових гарантій, які мають бути забезпечені через домовленості із нашими ключовими партнерами, двосторонні і багатосторонні угоди. Українська делегація повертається додому із суттєвою безпековою перемогою для України, нашої країни, для наших людей, дітей. Це відкриває для нас нові можливості у плані оборони. І я вдячний усім, хто зробив це можливим”, - заявив президент Зеленський.

У Декларації прописані зобов'язання, які бере на себе Україна перед лідерами "Групи семи". Зокрема, Київ обіцяє "прозорість і підзвітність" перед партнерами. А також:



a) Продовження правоохоронної та судової реформ, боротьби з корупцією, реформ корпоративного управління, економіки, безпекового сектору, держуправління

б) Просування оборонних реформ та модернізації. Цей пункт передбачає "зміцнення демократичного цивільного контролю над армією та підвищення ефективності та прозорості оборонних установ і промисловості України".

Документ діятиме, допоки Україна не приєднається до євроатлантичної спільноти. Інші країни, крім "Групи семи" можуть приєднатися до цієї ініціативи, сказано в Декларації.