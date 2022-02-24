G7 засудили російське вторгнення до України і висловили "непохитну підтримку" та "солідарність" із Києвом

Президент США Джо Байден вранці у четвер взяв участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 - "Групи семи", скликаної, як повідомили у Білому домі, щоб обговорити суворі заходи провідних західних держав у відповідь на військовий напад Росії на Україну, який американський президент назвав "невиправданим та неспровокованим".

У нараді брали участь держсекретар та міністерка фінансів США.

Країни G7 у спільній заяві засудили російське вторгнення до України і висловили "непохитну підтримку" й "солідарність" із Києвом, повідомляє Reuters. "Ця криза - серйозна загроза міжнародному порядку, базованому на системі правил, із відгалуженнями, що сягають далеко за межі Європи", - йдеться у спільній заяві, повідомляє Reuters.

Лідери країн семи провідних економік світу зазначили, що Путін "став на не ту сторону історії" й заявили, що підтримують послідовне й конструктивне залучення й координацію між провідними виробниками енергоносіїв та споживачів на випадок потенційних перебоїв.

У середу ввечері президент Джо Байден поговорив телефоном з українським лідером Володимиром Зеленським, а зранку в четвер провів засідання Ради національної безпеки адміністрації президента США, присвячене розвитку подій в Україні.

"Президент Путін обрав [шлях] заздалегідь продуманої війни, яка спричинить катастрофічні людські страждання та втрати людських життів", – сказано у заяві президента Байдена.

Раніше у четвер керівництво НАТО наказало військовому командуванню блоку посилити підготовку до захисту території держав-союзників після вторгнення Росії до України.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що призначив на п'ятницю віртуальний екстрений саміт 30 країн альянсу, в якому візьме участь президент Джо Байден, а також лідери Швеції, Фінляндії та Євросоюзу.

"Ми рішуче засуджуємо жахливий напад Росії на Україну, абсолютно невиправданий і нічим не спровокований. Наші думки – з усіма загиблими та пораненими, з народом України. Ми також засуджуємо Білорусь за те, що вона допустила цю атаку", – йдеться в заяві НАТО, опублікованій у четвер.

Як повідомляє "Интерфакс", у четвер президент Росії Володимир Путін заявив, що дії РФ в Україні "вимушений захід" і Москві "просто не лишили жодних шансів вчинити інакше".

У статті використано матеріали російськомовної служби "Голосу Америки", Reuters, "Интерфакс"