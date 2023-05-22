Безпекові гарантії для України підпишуть на саміті НАТО в липні - WSJ

Нова міжнародна угода про безпекові гарантії для України базуватиметься на схожій системі, яку зараз має Ізраїль. Вона передбачатиме пріоритет постачанню зброї та передових технологій Києву. Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів у інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.

Після саміту НАТО у Вільнюсі, як очікується, угоду підпишуть офіційно

За словами західних посадовців, які беруть участь в перемовинах, документ сприятиме майбутньому членству України в НАТО, але не робитиме Альянс стороною конфлікту з РФ.

Президент США Джо Байден, який відвідав Польщу в лютому 2023 року, також обговорював концепцію ізраїльської моделі, - розповів Дуда. Ця модель базується на Київському безпековому договорі та набирає популярності серед західних союзників. Як очікується, її обговорюватимуть лідери країн НАТО на саміті альянсу в липні, у столиці Литви. Очікується, що після саміту угода буде офіційно підписана, розповідають джерела WSJ. Особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі також планує й український глава держави Володимир Зеленський.

Окрім того, в рамках цього саміту Альянс планує створити новий орган, який називатиметься "Рада України та НАТО". Він стане вікном до майбутнього членства України, пояснюють європейські чиновники НАТО в коментарі WSJ. Також Україна матиме повноваження скликати засідання цієї ради та звертатись по допомогу, яку потім зможуть надати окремі країни-члени.

«Росія повинна зрозуміти, що Україна має ці гарантії безпеки і що вони не зникнуть із часом або внаслідок втоми Заходу»,

В адміністрації Байдена розповідають, що ізраїльська безпекова модель може розв'язати основні оборонні проблеми України, допоки та не отримала членства в НАТО. Але загальні риси остаточної такої угоди ще залишаються нечіткими. «Ми все ще обговорюємо з Україною та з нашими союзниками й партнерами, як виглядатиме ця модель», – уточнює представник адміністрації США виданню WSJ.

Так, до прикладу, Ізраїль не є членом НАТО, і США не зобов’язані допомагати Єрусалиму. Але вже протягом кількох десятиліть ізраїльтяни мають особливі стосунки з американцями. Єрусалим є найстабільнішим партнером Вашингтона на Близькому Сході та найбільшим бенефіціаром зовнішньої допомоги США з часів Другої світової.

Нині допомога США для Ізраїлю визначена 10-річними угодами. В останній із них Вашингтон обіцяє надати Єрусалиму 38 мільярдів доларів військової допомоги в період з 2019 по 2028 рік.

Окремі європейські посадовці, зокрема, з Франції та Німеччини, також заявили, що загалом погоджуються з цим планом. Своєю чергою НАТО, Україна та інші офіційні особи очікують, що сторонами нової безпекової угоди будуть, серед інших, США, Велика Британія, Німеччина та Франція. Головним гарантом нової безпекової угоди мають стати США.

Така угода позбавить Путіна надії, що довготривала війна послабить політичну підтримку України західними партнерами. "Росія повинна зрозуміти, що Україна має ці гарантії безпеки, що вони не зникнуть із часом або внаслідок втоми Заходу", — заявив Дуда та наголосив, що ця угода не передбачатиме жодних мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Напередодні під час саміту "Групи семи" президент України Володимир Зеленський закликав лідерів G7 визначитися щодо гарантій безпеки для України до саміту НАТО у Вільнюсі, що запланований на липень цього року.