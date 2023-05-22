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Безпекові гарантії для України підпишуть на саміті НАТО в липні - WSJ
Нова міжнародна угода про безпекові гарантії для України базуватиметься на схожій системі, яку зараз має Ізраїль. Вона передбачатиме пріоритет постачанню зброї та передових технологій Києву. Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів у інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.
Після саміту НАТО у Вільнюсі, як очікується, угоду підпишуть офіційноджерела WSJ
За словами західних посадовців, які беруть участь в перемовинах, документ сприятиме майбутньому членству України в НАТО, але не робитиме Альянс стороною конфлікту з РФ.
Президент США Джо Байден, який відвідав Польщу в лютому 2023 року, також обговорював концепцію ізраїльської моделі, - розповів Дуда. Ця модель базується на Київському безпековому договорі та набирає популярності серед західних союзників. Як очікується, її обговорюватимуть лідери країн НАТО на саміті альянсу в липні, у столиці Литви. Очікується, що після саміту угода буде офіційно підписана, розповідають джерела WSJ. Особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі також планує й український глава держави Володимир Зеленський.
Окрім того, в рамках цього саміту Альянс планує створити новий орган, який називатиметься "Рада України та НАТО". Він стане вікном до майбутнього членства України, пояснюють європейські чиновники НАТО в коментарі WSJ. Також Україна матиме повноваження скликати засідання цієї ради та звертатись по допомогу, яку потім зможуть надати окремі країни-члени.
«Росія повинна зрозуміти, що Україна має ці гарантії безпеки і що вони не зникнуть із часом або внаслідок втоми Заходу»,Анджей Дуда, президент Польщі
В адміністрації Байдена розповідають, що ізраїльська безпекова модель може розв'язати основні оборонні проблеми України, допоки та не отримала членства в НАТО. Але загальні риси остаточної такої угоди ще залишаються нечіткими. «Ми все ще обговорюємо з Україною та з нашими союзниками й партнерами, як виглядатиме ця модель», – уточнює представник адміністрації США виданню WSJ.
Так, до прикладу, Ізраїль не є членом НАТО, і США не зобов’язані допомагати Єрусалиму. Але вже протягом кількох десятиліть ізраїльтяни мають особливі стосунки з американцями. Єрусалим є найстабільнішим партнером Вашингтона на Близькому Сході та найбільшим бенефіціаром зовнішньої допомоги США з часів Другої світової.
Нині допомога США для Ізраїлю визначена 10-річними угодами. В останній із них Вашингтон обіцяє надати Єрусалиму 38 мільярдів доларів військової допомоги в період з 2019 по 2028 рік.
Окремі європейські посадовці, зокрема, з Франції та Німеччини, також заявили, що загалом погоджуються з цим планом. Своєю чергою НАТО, Україна та інші офіційні особи очікують, що сторонами нової безпекової угоди будуть, серед інших, США, Велика Британія, Німеччина та Франція. Головним гарантом нової безпекової угоди мають стати США.
Така угода позбавить Путіна надії, що довготривала війна послабить політичну підтримку України західними партнерами. "Росія повинна зрозуміти, що Україна має ці гарантії безпеки, що вони не зникнуть із часом або внаслідок втоми Заходу", — заявив Дуда та наголосив, що ця угода не передбачатиме жодних мирних переговорів між Києвом і Москвою.
Напередодні під час саміту "Групи семи" президент України Володимир Зеленський закликав лідерів G7 визначитися щодо гарантій безпеки для України до саміту НАТО у Вільнюсі, що запланований на липень цього року.
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"Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції", – Держдеп США. Відео
В Держдепі США відмовились коментувати події в російському Бєлгороді. У відповідь на прохання коментувати можливе застосування американського обладнання в Бєлгороді, Міллер зазначив, що США не заохочують і не надають можливості для нападів поза територією України.
- Голос Америки
Ми не заохочуємо Україну до атак за межами кордонів, заявили в Держдепі у відповідь на питання щодо подій у Бєлгороді
В Держдепі США відмовились коментувати події в російському Бєлгороді.
"Я не маю нової інформації щодо дій на місцевості", - заявив речник Держдепу Меттью Міллер у відповідь на прохання прокоментувати події в Бєлгороді, де місцевий губернатор заявив про напади саботажників та розвідувальних підрозділів ЗСУ. Своєю чергою радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій в Бєлгороді, але з "цікавістю спостерігає".
У відповідь на прохання коментувати можливе застосування американського обладнання в Бєлгороді, Міллер зазначив, що США не заохочують і не надають можливості для нападів поза територією України.
"Ми чітко прояснили українцям, що ми не даємо можливостей і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну, Росія продовжує нападати на цивільних. Росія цілиться в школи та лікарні, школі та цивільну інфраструктуру. Україна вправі вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія".
Як повідомляв Голос Америки, 22 травня Російські добровольці з легіону “Свобода Росії” заявили про “повернення додому для боротьби за свободу”. В оприлюдненому відеозверненні вони повідомили, що “звільнили” кілька населених пунктів Бєлгородської області і закликали мешканців прикордонних російських регіонів залишатися вдома, не чинити опір і підіймати прапори вільної Росії.
“Ми – такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі. Сьогодні усім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля вже час покласти край,” — йдеться у відео.
Одночасно бійці Російського добровольчого корпусу оприлюднили відео з прикордонних населених пунктів на території Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ.
Обидві організації входять до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних сил України, у якій служать військові добровольці — громадяни інших країн.
- Голос Америки
Парламентська асамблея НАТО закликає прискорити поставки винищувачів Україні
Парламентська асамблея НАТО у понеділок, 22 травня, ухвалила декларацію, в якій закликала уряди та парламенти країн-членів Північноатлантичного альянсу прискорити надання військового обладнання, якого терміново потребує Україна, зокрема винищувачів. Про це йдеться в повідомленні на сайті асамблеї.
В оприлюдненому документі, ухваленому ПА НАТО, що об’єднує парламентарів усіх 31 країн-членів Альянсу, йдеться, що Асамблея закликає уряди та парламенти країн-членів Північноатлантичного альянсу "продовжувати нарощувати та прискорювати поставки членами Альянсу військового обладнання, якого терміново потребує Україна, включно з додатковими боєприпасами, сучасною артилерією, ракетами, танками та бронетехнікою, системами протиповітряної оборони, винищувачами та необхідними елементами забезпечення, щоб допомогти Україні у зміцненні її обороноздатності і потенціалу, включаючи сухопутний, морський і повітряний компоненти".
Також у декларації міститься заклик "однозначно визнати "Групу Вагнера" злочинною та терористичною організацією та рішуче засудити її дії в Україні та інших частинах світу". Крім того, парламентарі просять продовжувати підтримувати створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії та "підтримувати національні та міжнародні суди в документуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та потенційних актів геноциду".
В ухваленій декларації парламентарі закликали на саміті НАТО, запланованому на 11-12 липня у Вільнюсі, підтвердити для України "законне місце в НАТО" і те, що Україна стане членом Альянсу. Для цього, як ідеться в декларації, уряди та парламенти Альянсу мають "узгодити наступні важливі кроки на шляху до членства України в НАТО" та підкреслити "необхідність твердих майбутніх гарантій безпеки для України до набуття членства в НАТО".
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане запевнив, що під час зустрічі у Вільнюсі лідери Альянсу надішлють "рішуче повідомлення" щодо подальшої підтримки України. "Якщо Путін переможе, це стане величезною трагедією для героїчного народу України, але це також зробить Європу менш безпечною, і це дасть сигнал іншим авторитарним лідерам, що вони можуть досягти своїх цілей, використовуючи силу… це зробить весь світ більш вразливим. - Ми повинні продовжувати підтримувати Україну!, – сказав Джоане.
Виступаючи на засіданні за допомогою відеозв’язку, міністр оборони України Олексій Резніков назвав системи протиповітряної оборони та бронетехніку першочерговими потребами. "Підтримка України в цій війні на 100% відповідає інтересам ваших країн і громадян, яких ви представляєте… ми боремося за цивілізаційні цінності та європейські цінності", - зазначив Резніков.
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- Голос Америки
Події в Бєлгороді мають заплутати росіян перед контрнаступом України, припускає генерал США у відст. Марк Гертлінг
Події в російському місті Бєлгород — це продовження формувальних операцій України перед контрнаступом, припускає генерал США у відставці колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.
За його словами в майбутньому варто очікувати трьох поширених перед наступом маневрів: рейди — тобто раптові напади, які мають викликати паніку у ворожих військах; обманні маневри — створення “видимості атаки” або початку наступу до початку справжнього наступу; та демонстративні наступальні дії — тобто просування на полі бою з бажанням заплутати ворога, але не контактувати з ним.
“Те, що відбувається в Бєлгороді може бути частиною звичайних військових маневрів, які проводять перед реальними великими наступальними операціями, щоб заплутати ворога щодо того, де буде завдано головного удару,” — наголошує Гертлінг у серії твітів.
Відомий експерт і колишній конгресмен США від Республіканської партії Адам Кінзінґер поширив повідомлення про події у Бєлгороді і нагадав, що саме Росія вторглася на територію суверенної України. “Вибач, за те, що програєш війну, Росіє. Твої збройні сили виявилися досить поганими. Щасливого понеділка”, — затвітив він.
Кінзінґер додає: "Якщо навіть один росіянин, або поціновувач Росії висловить хоч трохи обурення, нагадайте їм, що їхня країна вторглась до суверенної та вільної країни".
Старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро жартівливо твітує: “Хай живе Бєлгородська Народна Республіка”.
22 травня Російські добровольці з легіону “Свобода Росії” заявили про “повернення додому для боротьби за свободу”. В оприлюдненому відеозверненні вони повідомили, що “звільнили” кілька населених пунктів Бєлгородської області і закликали мешканців прикордонних російських регіонів залишатися вдома, не чинити опір і підіймати прапори вільної Росії.
“Ми – такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі. Сьогодні усім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля вже час покласти край,” — йдеться у відео.
Одночасно бійці Російського добровольчого корпусу оприлюднили відео з прикордонних населених пунктів на території Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ.
Обидві організації входять до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних сил України, у якій служать військові добровольці — громадяни інших країн.
Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки сказав у коментарі “Суспільному”, що “Свобода Росії” та РДК розпочали операцію на території Росії з метою створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Він наголошує, що операцію проводять виключно громадяни Росії.
Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій в Бєлгороді, але з "цікавістю спостерігає".
Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив про запровадження режиму “контртерористичної операції”. Він уточнив, що в людей перевірятимуть документи, а в регіоні призупинять роботу небезпечних виробництв і організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини. Він також повідомив, що принаймні троє людей постраждали внаслідок “диверсійної” атаки.
Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив що російські спецслужби протистоять “українським диверсантам” у Бєлгородській області і наголосив, що мета цього проникнення — відвернути увагу від Бахмутського напрямку. Раніше Засновник ПВК “Група Вагнера” Євген Пригожин заявив про “повне захоплення” Бахмута. Натомість Україна заперечує це і стверджує, що все ще контролює частину міста.
Українська служба Голосу Америки звернулась за офіційним коментарем до Державного департаменту США, однак там наразі ситуацію не коментують.
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