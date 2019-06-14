Борчиня проти рабства у США не з'явиться на 20-доларовій банкноті у запланований раніше термін - ЗМІ

У п'ятницю сенаторка-демократ Джин Шагін на своїй сторінці у Twitter закликала користувачів цієї соцмережі виступити проти буцімто блокування президентом США Дональдом Трампом запровадження нового дизайну 20-доларової купюри.

"Немає жодного виправдання для Адміністрації Трампа у питанні непотрібних затримок зміни дизайну 2--доларової купюри, яка вшановує Гаррієт Табмен", - заявила сенаторка.

На оновленій купюрі має бути зображена борчиня проти рабства Гаррієт Табмен. Нині на 20-доларовій банкноті можна бачити 7-го президента США Ендрю Джексона, який сам був рабовласником.

Напередодні видання The New York Times повідомило, що Мінфін США відсунув раніше заплановану дату запровадження купюри у обіг. Як повідомило видання, Мінфін США вже певний час має дизайн (завершений у 2016-му році), який міг би дозволити представити оновлену банкноту у 2020-му році, як було заплановано під час президентства Барака Обами. При цьому міністр фінансів США Стів Мнучин нещодавно заявив, що нова купюра не буде запроваджена до 2028-го року, а питання її вигляду не буде остаточно вирішено до 2026-го року.

Видання пише, з посиленням на джерела у міністерстві, що міністр фінансів США Мнучин зумисне вирішив відсунути дату запровадження банкноти, щоб уникнути ризику того, що Трамп скасує його взагалі.

У коментарі The New York Times міністр відкинув закиди, що запровадження банкноти уповільнюється зумисне, і пов'язав зміну дат із роботою над захистом її від підробки.

З вимогою пояснити затримку запровадження нової купюри до Мінфіну вже звернулась конгресвумен Аянна Пресслі.

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