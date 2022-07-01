Вперше в історії Європа придбала більше зрідженого газу у США, ніж трубопровідного з Росії -IEA 

Вперше в історії імпорт зрідженого газу зі США до Європи перевищив імпорт газу трубопроводами з Росії, заявив директор Міжнародної енергетичної агенції (IEA) Фатіх Бірол.

Він вказав на нещодавні обмеження Росії на поставки газу, як на причину того, що "у цей місяць вперше в історії ЄС імпортував більше зрідженого газу зі США, ніж газу трубопроводами з Росії".

В соцмедійному дописі Бірол закликав Європу зменшувати споживання газу і "готуватись до жорсткої зими".

В Bloomberg вказують - загалом імпорт газу з Росії до Європи може все ще перевищувати імпорт газу зі США, адже Росія була серед найбільших постачальників зрідженого газу до Європи, а не лише трубопровідного.

Раніше цього тижня Бірол, який виступав перед учасниками саміту "Групи семи" заявляв, що "в теперішньому контексті" не виключена повна зупинка поставок газу з Росії, але в такому випадку виникає загроза недостатнього заповнення європейських газосховищ перед зимою.

В червні Росія різко скоротила поставки газу до Європи через "Північний потік-1". В Німеччині заявили про загрозу зупинки деяких промислових підприємств через нестачу газу. Путін поклав провину за це на санкції, через які Росія, буцімто, не може повернути турбіни, що проходять ремонт в Канаді. Питання доставки турбіни Siemens з Канади серед іншого обговорили канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту "Групи семи" цього тижня, повідомив речник міністра природних ресурсів Канади Кінан Нембхард. "Уряд Канади веде активні перемовини з Німеччиною щодо цих турбін і ми працюємо над рішенням", - сказав Нембхард.

Наскільки жорсткою буде зима для Європи і чи буде далі Росія обмежувати поставки, стане очевидним, після того, як "Північний потік-1", трубопровід, що постачає газ з Росії до Німеччини, знову запрацює після десятиденного ремонту в липні, пише аналітична агенція Barron's.

В пошуках альтернативних джерел газу, Європа звернулась до світових поставок зрідженого газу. "В той час, як Росія припинила поставки газу до деклькох країн-членів ЄС, Сполучені Штати та інші виробники збільшили поставки", - йдеться в спільній заяві президента США Джо Байдена та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Лєяєн з питань енергетичної безпеки, виданій цього тижня. З березня світовий експорт зрідженого газу до Європи зріс на 75%, порівняно до 2021 року, а експорт зрідженого газу зі США до Європи зріс майже втричі, заявили лідери Європи та США.

Однак, конкуренція за зріджений газ в світі може зрости, адже цього тижня Росія заявила про зміну власності російського пакету акцій в "Сахаліні-2" - проекті газовидобутку, який в основному постачає газ до Японії. Японія вже заявила про намір збільшити поставки зрідженого газу зі США та Австралії, щоб зменшити залежність від Росії, пише в Bloomberg.