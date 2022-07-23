Актуально
ЄС хоче замінити російський газ нігерійським
23 липня (Reuters) - Європейський Союз хоче залучити додаткові поставки газу з Нігерії, оскільки блок готується до потенційного скорочення поставок з Росії, заявив у суботу Метью Болдуін, заступник генерального директора департаменту енергетики Європейської комісії.
Болдуін виступав у Нігерії, де цього тижня він провів зустрічі з офіційними особами найбільшого виробника нафти в Африці.
Йому сказали, що Нігерія покращує безпеку в дельті Нігеру та планує знову відкрити Транснігерський трубопровід після серпня, що дасть змогу збільшити експорт газу до Європи.
ЄС імпортує 14% загальних поставок зрідженого припродного газу з Нігерії, і існує можливість подвоїти їх, сказав Болдуін Reuters телефоном.
Видобутку нафти та газу в Нігерії заважають крадіжки та вандалізм на трубопроводах, через що термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.
«Якщо ми зможемо перевищити 80%, на той момент може бути додатковий СПГ, який може бути доступним для спотових вантажів, які надходять до Європи», — сказав Болдуін.
"Вони (нігерійські чиновники) сказали нам: "Приходьте і поговоріть з нами знову наприкінці серпня, тому що ми вважаємо, що можемо досягти реального прогресу в цьому".
Nigeria NLG належить державній нафтовій компанії NNPC Ltd, Shell, TotalEnergies і Eni.
Європейська комісія заявила в середу, що країни-члени ЄС повинні скоротити споживання газу на 15% із серпня по березень. Ціль спочатку буде добровільною, але стане обов’язковою, якщо Комісія оголосить надзвичайний стан.
Минулого року Нігерія експортувала 23 мільярди кубометрів (млрд) газу до ЄС, але ця цифра з роками зменшується. У 2018 році блок купив 36 млрд кубометрів зрідженого газу у Нігерії, сказав Болдуін.
Всі новини дня
- Голос Америки
Білий дім: зброя надходить до України "з блискавчиною швидкістю", але про поставки далекобійних ракет не йдеться
В Білому домі відкинули критику про буцімто недостатні поставки зброї зі США Україні.
"Я не думаю, що ми недопоставили зброю. Я переконаний - швидкість, масштаб та обсяг поставок зі США Україні - потужне свідчення на користь логістичної потужності війська США, а також, як не диво, політичної здатності Конгресу США об'єднатись і забезпечити для цього ресурси", - заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван у виступі на безпековому форумі в Аспені, штат Колорадо, у п'ятницю.
Він [Байден] переконаний, що хоча ключова мета США - зробити все можливе, щоб захистити і підтримати Україну, ще одна ключова мета - забезпечити, що ми не опинимось на шляху до Третьої світової війни
Посадовець з розумінням поставився до запитів України надати більше зброї, однак відзначив, що Україна отримала зброї на мільярди доларів від США з "блискавичною швидкістю".
А от щодо надання далекобійних ракет ATACMs, дальність пострілу яких досягає 300 км, Салліван озвучив позицію президента США Джо Байдена, який виступає проти таких поставок.
"Він переконаний, що хоча ключова мета США - зробити все можливе, щоб захистити і підтримати Україну, ще одна ключова мета - забезпечити, що ми не опинимось на шляху до Третьої світової війни", - сказав Салліван.
"Президент сказав: "Я готовий надати вам складні самонавідні боєприпаси для HIMARS, які вони використовують з високою ефективністю, але я не готовий надати вам далекобійні ракети", - передав слова Байдена посадовець.
З кожним місяцем розрив між цілями і спроможностями Путіна збільшуєтьсяДжейк Салліван
З кожним місяцем розрив між цілями і спроможностями Путіна збільшується, вважає посадовець.
"Це завдяки хоробрості і вмінню українського війська, стійкості українського народу, провідної ролі українського президента та його оточення, які мобілізують світову підтримку, а також завдяки тому, що ми надали адзвичайно велику кількість складної зброї та навчили оперувати цією зброєю", - додав він.
Серед успіхів України у війні Салліван перелічив те, що українці виграли битву за Київ, відбили росіян від Харкова, зупинили здатність Росії провести швидкий наступ на Одесу і не дають Росії просунутись далі за територію на півдні та сході країни.
Російське військо не змогло досягнути основних стратегічних цілей, поставлених президентом Путіним, заявив посадовець. Він вказав, що провали РФ не відповідали оцінкам розвідки США до війни. Розвідка США вважала, що Росія "буде значно більш спроможною" і "значно більш успішною в завоюванні території, адже оцінки вказували, що їхня військова потуга розвинулась до першокласної світової сили", вказує Салліван.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Байден підписав указ про надання Україні 16-го пакету військової допомоги в рамках президентських повноважень. Про це під час спілкування з журналістами телефоном повідомив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки, у п’ятницю, 22 липня.
- Голос Америки
ООН, США засудили удар РФ по порту Одеси
"Кремль продовжує використовувати їжу як зброю", - заявила посол США в Україні Бріджит Брінк. У заяві розміщеній у Twitter, Брінк назвала "неприпустимим" удар по порту міста Одеси, проведений менш ніж через добу "після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції".
"Росія має бути притягнута до відповідальності", - додала дипломат.
Генеральний секретар ООН "однозначно засудив удар по українському порту Одеси, про який повідомили сьогодні".
"Вчора всі країни взяли на себе чітке зобов'язання на світовій сцені забезпечити безпеку перевезення українського зерна та пов'язаних товарів на світові ринки, - йдеться в заяві виданій речником генсека ООН. - Ці товари назвичайно потрібні, щоб вирішити світову продовольчу кризу і полегшити страждання мільйонів нужденних по всьому світові". Речник ООН наголосив на необхідності виконання домовленості з боку Росії, України та Туреччини.
В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетним ударом "по території порту міста Одеса" РФ поставила під сумнів "домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі".
Про це написав в соцмережах речник МЗС Олег Ніколенко.
"Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", - додав він.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море.
"Маяком надії" назвав домовленість генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
"Це безпрецедентна угода між двома сторонами кровопролитного конфлікту, але цей конфлікт триває і люди гинуть щодня і щодня тривають бої. - заявив Гутерріш на церемонії підписання. - Сьогодні яскраво сяє маяк надії над Чорним морем, завдяки спільним зусиллям багатьох. В цей час випробувань, нехай цей маяк веде до зменшення людських страждань і досягнення миру".
США та Британія заявили, що слідкуватимуть за виконанням Росією підписаних в Стамбулі домовленостей.
"Цю угоду потрібно втілити, - йдеться в заяві міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. - Ми будемо наглядати, щоб забезпечити, що дії Росії відповідають її словам".
"Щоб забезпечити стійке повернення світової безпеки та економічної стабільності, Путін має припинити війну і вивести війська з України", - додала британська посадовиця. Вона привітала Туреччину та генерального секретаря ООН із досягненням такої угоди.
Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода" привітала угоду щодо зерна і запевнила, що США разом із іншими країнами будуть стежити за виконанням Росією цих домовленостей.
Про те, що Сполучені Штати працюватимуть над забезпеченням відповідальності Росії за втілення угоди, заявила і посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Reuters.
Київ може перейти в наступ. Про які небезпеки попереджають експерти?
Постачання зброї в Україну напряму пов’язано з вірою Заходу в можливість української перемоги – на цьому наголошували численні західні оглядачі ще з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Українці заявляють, що не збираються складати зброю та мають намір звільнити всю територію країни від російської окупації.
З іншого боку, українська перемога пов’язана з тим, чи матиме українська армія достатньо ресурсів, щоб перейти у наступ. Яким може бути цей наступ? Про які небезпеки попереджають західні експерти?
Українські офіційні особи повідомляють, що за допомогою високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які вже надійшли в Україну, вдалося знищити російський склад боєприпасів у місті Нова Каховка, а перед тим серйозно пошкодити Антонівський міст поблизу Херсона, який є критично важливим для російських поставок.
Збройні сили України атакували понад 200 цілей на півдні, що на думку аналітиків, з якими говорив кореспондент New York Times, є передвістям початку контрнаступу на півдні, метою якого є відвоювання Херсонської області.
Як пише на своїй сторінці у Twitter 21 липня голова спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння Рустем Умеров:«ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів. Ще 2621 досі перебувають під контролем загарбників. Ми повернемо всі окуповані території. Завдяки підтримці наших партнерів наші передові позиції зміцнюються. І ще #HIMARS надходять…», – твітить український депутат, обраний від Криму.
Звільнення території на стратегічно важливому півдні, є також підгоотовкою для наступу, бо готує для нього плацдарм, каже Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
«Це важливо, особливо, якщо розглядати відвойовану на даний момент територію з точки зору скорочення матеріально-технічного забезпечення Росії та створення точок запуску для наступних атак», – твітує військовий експерт.
На думку експерта, Київ поспішає – він хоче завадити планам анексії цих територій з боку Росії. Те, що такі плани існують, нещодавно повідомляв представник Білого дому, який посилався на розвідувальні дані та дані з відкритих джерел.
Напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США надали Україні 12 установок реактивного залпового вогню HIMARS і планують надати ще 4 такі установки, за результатами засідання Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні.
«Наша допомога приносить реальні зміни на місцях. Росія думає, що може протягнути довше, ніж Україна і довше, ніж ми. Але це лише останній з низки російських прорахунків», – сказав Остін на зборах, представників оборони Заходу, що дістали назву «Рамштайн-4».
Яким може бути український наступ?
У низці твітів Мік Раян описує, яким він бачить український наступ. Спершу, як він вважає, українські сили націляться на об’єкти «російського матеріально-технічного забезпечення, протиповітряної оборони, резерви, засоби захисту від безпілотників, командні пункти та шляхи постачання з Криму».
Це – підготовчий етап, який передує виступу бойових підрозділів, механізованої та моторизованої піхоти, танків, інженерних та артилерійських військ.
Друга ознака, за якою можна буде впізнати підготовку українського наступу, це – інформаційна кампанія, спрямована на деморалізацію противника, вважає військовий експерт.
«Іншим аспектом глибокої битви є націлювання на уми росіян. Російське командування стане мішенню для операцій з обдурювання. Російські солдати та підрозділи будуть об’єктами психологічних операцій з метою (подальшого) погіршення їхнього бойового духу та згуртованості», – каже генерал у відставці.
Коли ці цілі будуть досягнуті, каже експерт, почнеться ближній бій, який і проявить волю українців до перемоги.
«Вони повинні пройти через численні російські оборонні рубежі, витримати артилерійський обстріл, знищити ворожу бойову техніку та артилерію – і вбити якомога більше російських солдатів», – каже Раян, і попереджає, що тут на українське військо чекатимуть значні втрати, адже наступальні операції набагато складніші за оборонні.
За його словами, «майбутній наступ на півдні буде кривавою справою – росіяни дуже чітко заявили про свій намір утримати територію, яку вони окупували». Але, «завдяки належній підтримці Заходу, розумному плануванню і керівництву, тренуванню різних сценаріїв, адаптації до обставин, які змінюються протягом кампанії, вони цілком здатні повернути свої землі на півдні», каже колишній австралійський генерал.
До HIMARS потрібна і відповідна підготовка, каже полковник, який тренує українських бійців
Але не бракує і скептиків, які вказують на те, що Київ діє в надзвичайних бойових умовах, тож йому дуже не вистачає часу на підготовку, і тактичну і стратегічну.
Як пише New York Times, західні офіційні особи побоюються, що, підбадьорений новою вогневою потужністю, Київ може почати контрнаступ занадто швидко. Аналітики вказують на ознаки того, що Україна не може освоїти зброю так швидко, як вона заявляє.
Сполучені Штати та європейці, за словами газети, побоюються надсилати забагато обладнання до того, як українські солдати зможуть навчитися ним користуватися.
Полковник морської піхоти Ендрю Мілберн, колишній заступник командувача Центральним командуванням спеціальних операцій, який побував нещодавно в Україні, каже, що більшість солдатів відправляють на передову з низькою підготовкою.
В одному такому підрозділі, який він приїзав тренувати як виконавчий директор компанії «Моцарт Груп», що навчає та споряджає українські підрозділи на передовій, за його оцінками, лише 20 відсотків колись стріляли зі зброї перед тим, як вирушити до бою.
У статті, яку публікує Інститут сучасної війни у Вест-Пойнті, час - не на боці Києва. Після багатьох місяців виснажливих боїв, українська армія відчуває нестачу живої сили. Високоточна зброя, на яку розраховують українці та їхні партнери, також, через брак належної підготовки персоналу не буде настільки ж ефективною, якою вона мала б бути, через проблеми з організацією завдань, каже полковник Мілберн.
«У тактичних підрозділах, які ми навчали, не вистачало передових спостерігачів, особового складу, навченого визначати локалізувати та повідомляти про цілі таким чином, щоб цю інформацію можна було швидко перетворити на дані про ведення вогню», – каже військовий експерт і додає, що надзвичайно централізоване ведення артилерійського вогню в українській армії, є не достатньо гнучке для потреб підрозділів на передовій.
Експерти, з якими говрив кореспондент New York Times, кажуть, що Київ опинився у складному становищі, бо підтримка Заходу залежить від ознак того, чи може Україна звільнити окуповані території. «Їм недостатньо стримувати росіян», – каже в інтерв'ю виданню Евелін Фаркас, директор Інституту Маккейна та колишній заступник помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії.
«Якщо українці не зможуть продемонструвати успіх на полі бою, і чим драматичніше, тим краще, то підтримка США та Європи військових зусиль ослабне», – вважає дослідниця, яку цитує ньюйоркське видання.
Експерти прогнозують, що Київ перейде у наступ протягом наступних кількох тижнів.
Чи може Конгрес США визнати РФ спонсоркою тероризму? І чи потрібно це Україні? Думки експертів.
Видання Politico, посилаючись на власні джерела повідомило, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря США Ентоні Блінкена із закликом визнати РФ державою, яка спонсорує тероризм. Як стверджує видання,
“Якщо Конгрес проголосує за це, а Білий дім не підпише, – то жодного результату не буде. Це буде заява, моральна позиція, але вона не матиме законодавчої сили”.Стівен Бланк, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики
демократка зазначила: “Якщо Держсекретар не скористається повноваженнями, делегованими йому Конгресом для такого визнання, це зроблять самі законодавці”.
Голос Америки поспілкувався із політичними експертами та авторами резолюції в американському Сенаті і спробував дізнатись чи має Конгрес достатньо повноважень щоб самостійно визнати Росію спонсоркою тероризму.
Документ про визнання Росії державою-спонсором тероризму наразі існує у формі резолюції, яка закликає Держдеп зробити відповідне визначення. Однак формат резолюції не має жодної дії окрім формального оголошення позиції Конгресу, пояснює Голосу Америки старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, Стівен Бланк.
За словами Бланка навіть, якщо Конгрес вирішить переоформити цю резолюцію в законопроект і проголосує за нього обома палатами, щоб він набув чинності його має підписати президен США. Останнє слово завжди залишатиметься за адміністрацією американського президента, наголошує експерт.
“Конгрес може натиснути на Державний департамент, щоб останній почав діяти. Конгрес може сказати Держдепу: у вас є 30, 60, абощо, - днів, щоб це зробити, а якщо ви цього не зробите, то ми скличемо слухання, і будемо ставити вам різні питання, які вам не сподобаються”.Мелінда Герінг, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради
Конгрес - це законодавча гілка, а адміністрація президента - це виконавча гілка влади. Відтак Конгрес не може перебрати на себе зобов’язання іншої гілки влади, підсумовує Бланк.
“Якщо виконавча гілка влади, окремою частиною якої є Державний департамент, заявить, що Росія є терористичною державою згідно із законодавством США і тому ми робимо наступні кроки, як зазначено в законі - тоді це потягне за собою санкції та інші покарання. А от якщо Конгрес проголосує за це, а Білий дім не підпише – то жодного результату не буде. Це буде заява, моральна позиція, але вона не матиме законодавчої сили”, - пояснив Стівен Бланк у коментарі для Голосу Америки.
Водночас, за словами Мелінди Герінг із Атлантичної ради, дослідницького центру у Вашингтоні, Конгрес хоч і не може одноосібно імплементувати законодавчі ініціативи, - він може чинити тиск на Держдепартамент. Зокрема оформити законопроект в якому буде вказано конкретні терміни, протягом яких Держдеп має визнати РФ державою-спонсором тероризму.
“Якщо Державний департамент не зробить те, що Конгрес вважає за потрібне, тоді Конгрес може натиснути на Державний департамент, щоб останній почав діяти. Конгрес може сказати Держдепу: у вас є 30, 60, абощо, - днів, щоб це зробити, а якщо ви цього не зробите, то ми скличемо слухання, і будемо ставити вам різні питання, які вам не сподобаються”, - пояснює в коментарі для Голосу Америки, Мелінда Герінг, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради.
Однак, навіть за умови визнання Вашингтоном Росії державою, яка спонсорує тероризм - це може мати негативний наслідки для України. Зокрема, це може ускладнити спрямування на користь України російських активів арештованих США.
“Визнання Росії державою-спонсором тероризму має і негативну сторону. Це ускладнить арешт російських активів. Це трохи складна юридична схема, - але це визнання позбавить Росію суверенного імунітету для її державних активів, які знаходяться в Сполучених Штатах. Тоді будь-хто зможе судитись за російські активи. А це ускладнює для України можливість напряму забирати російські активи. Тому що інші держави, інші компанії та підприємства також матимуть змогу втрутитись і вимагати ці активи для себе ”, - стверджує Мелінда Герінг.
Нагадаємо, що резолюція про визнанння РФ державою, яка спонсорує тероризм була представлена як в Палаті представників Конгресу так і в Сенаті США. В останньому, Комітет із міжнародних відносин вже погодив докумен, що дозволяє винести його на голосування. Авторами резолюції в Сенаті виступили демократ Річард Блюменталь та республіканець, Ліндсі Грем. Грем в коментарі для української служби Голосу Америки назвав визнання РФ спонсоркою тероризму приорітетом, який Вашингтон має закрити до кінця поточного року.
“Я вважаю, що є два найважливіші пункти, які ми маємо закрити до кінця 2022-го року, які стосуються України. По-перше, Сполучені Штати Америки мають визанати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Кілька місяців тому, ми з моїм колегою із демократичної партії вже презентували відповідну резолюцію. Вона була одноголосно погоджена в комітеті із міжнародних відносин Сенату. Ми домагаємося фінального погодження. Наразі, є одна людина, яка знаходиться в опозиції до цієї резолюції, але я думаю, що це не стане проблемою”, - заявив республіканський Сенатор від штату Південна Кароліна спілкуючись із журналісткою Голосу Америки.
Раніше, в понеділок 18-го липня, перша леді України Олена Зеленська, під час візиту до Держдепартаменту, закликала очільника цього відомства Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.
Дивіться також: У Конгресі лунають заклики до Держдепу США визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum