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«Дивно, що Україна не перекрила енерготранзит раніше». Реакції експертів на призупинку транзиту газу
11 травня оператор газотранспортної системи України заявив про форс-мажор через перекриття поставок газу на окупованій території . "Був зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу “Союз” в газопроводи на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей. Фактично мова йде про крадіжку газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів. Внаслідок фактів прямого втручання окупантів у режими роботи української ГТС ОГТСУ був змушений оголосити форс-мажор по точці “Сохранівка”, - йдеться в повідомленні Оператора ГТС України.
Вперше з вторгнення Росії до України, війна в Україні торкнулась транзиту газу до Європи, твітує оглядач Bloomberg Хав'єр Блас.
CNBC цитує британського аналітика Тімоті Еша, який дивується, що Україна не перекрила енерготранзит раніше, після того як "сама Росія вдарила по резервуарам палива та поставкам".
Теперішня зупинка стосується третини транзиту газу через Україну, вказують в "Нафтогазі". Більшість газу може бути переспрямовано через інші газопроводи, наводить АР слова аналітика Rystad Energy Жонкян Луо. Хоча наразі призупинка газотранзиту не має значного впливу, але це може бути сигналом майбутніх ускладнень, вважає Луо.
"Газпром" заперечив можливість переспрямування потоків газу з "Сохранівки" до "Суджи". В Операторі ГТСУ все ж, заявили, що таке переспямування можливе і вже відбувалось.
У статті виокристано матеріали CNBC, AP.
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Про що Олена Зеленська попросила Джил Байден. Перша леді США поділилася своїми враженнями від поїздки в Румунію, Словаччину та Україну
«Скорбота як вуаль закриває обличчя. Наче туман. Сльози матерів назавжди залишаються в кутках очей, наче вони ледь стримують смуток. Вони хапаються за руки своїх дітей або торкаються їх волосся, наче вони не зможуть витримати втрати фізичного зв’язку. У них сміливі обличчя, але їхні емоції зображені в нахилі плечей, нервозності їх тіл», - такими словами у своїй статті для CNN, опублікованій в середу, 11 травня, перша леді Джилл Байден розповіла про свої враження від зустрічей та розмов із українками.
Минулими вихідними, 7-8 травня, Джилл Байден відвідала Румунію, Словаччину та Україну. У День матері вона зустрілася із жінками, які були змушені залишити свої домівки через вторгнення Росії та перебувають у Словаччині, а також - із першою леді України Оленою Зеленською в Ужгороді.
Байден написала, що поспілкувалася із матерями- українками в Румунії, Словаччині та Україні, які розповіли про свою важку та небезпечну подорож на захід та чому, вони були змушені залишити свій дім.
«Молода мати, яку я зустріла в Ужгороді, Україна, розповіла мені, що коли вона та її родина вирушили на пошуки їжі, російські солдати стріляли в черги людей, які чекали на шматок хліба».
Байден вразило, що в усьому цьому спілкуванні було відсутне щось, що завжди є коли жінки спілкуються між собою, - сміх.
Зустрілася вона й з прикордонниками, які розповіли їй історії тисяч людей, що перетнули україно-словацький кордон із невеликою кількістю речей – «відчайдушне море людства, чиє життя назавжди змінилося 24 лютого».
«У лютий холод багато хто приходив без взуття, йдучи милі за милями. Вони тікали в страху, несучи із собою одне бажання - повернутися додому. Один 11-річний хлопець прийшов сам з номером телефону, щоб зв’язатися з родиною, написаним на його руці. А потім з ними подорожували їхні домашні улюбленці. «Ми були не готові до цього», — сказали мені охоронці», - написала перші леді США у своїй колонці для CNN.
Описуючи свою зустріч із першою леді України, Джилл Байден написала про те, що Зеленська попросила її допомогти для народу України не їжею, одягом чи зброєю.
«Вона попросила мене допомогти отримати психологічну допомогу для всіх, хто потерпає від наслідків безглуздої та жорстокої війни Володимира Путіна. Вона розповіла мені про зґвалтування жінок і дітей, і багато дітей, які бачили, як людей розстрілювали та вбивали, як палили їхні будинки», - написала Байден.
Наприкінці допису Перша леді США звернулася напряму до Володимира Путіна
«Пане Путін, будь ласка, припиніть цю безглузду і жорстоку війну», - написала вона.
Під час своєї подорожі Східною Європою Джилл Байден також зустрілась із першою леді Румунії Кармен Йоганніс, президенткою Словаччини Зузаною Капутовою, працівниками посольства США в Братиславі.
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В Європі обговорюють питання продовольчої безпеки, на тлі війни РФ проти України
Представники майже 50 країн Європи та Середньої Азії зібрались в Польщі на засіданні Продовольчої організації ООН (FAO) в регіоні. Серед питань, які обговорюють учасники - перебої в постачанні продуктів харчування. Серед викликів, які постали перед світом, Генеральний директор FAO Ку Донджу назвав зростання цін на продукти харчування, перебої з експортом зерна, кормів, палива та добрив з України та Росії.
З початку повномасштабного вторгнення Росії до України, експорт зерна з українських портів було заблоковано. Майже 25 мільйонів тонн зерна, згідно з оцінками FAO, наразі перебувають в українських зерносховищах.
Розблокувати порт Одеси і дозволити експорт зерна закликав Росію голова Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі. "400 мільйонів - кількість людей в світі, яких годували українські фермери до війни. Нуль - кількість людей, яких годують українські фермери сьогодні, якщо негайно не відкрити порти Одеси", - написав Бізлі у Twitter.
Очікується, що в середу ЄС оголосить нові заходи з полегшення аграрного експорту з України в обхід портів, залізницею та автомобільними шляхами, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані поінформованих осіб.
"Війна Путіна руйнує харчову промисловість; Україна є 4-м у світі експортером кукурудзи та 5-м - пшениці", - написала директорка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.
USAID допомагає українським фермерам отримати фінансування для цьогорічного врожаю та пом’якшення негативного впливу на глобальну продовольчу безпеку, повідомили в установі.
"Українське сільське господарство виявило стійкість перед лицем російської агресії, - йдеться в повідомленні USAID, - а фермери країни долають воєнні умови і вирощують продукти харчування для співгромадян та світового ринку. Виробництво продуктів харчування залишиться основним пріоритетом у повоєнній відбудові України".
«Путін розширює НАТО» кажуть у Фінляндії та Швеції
У Фінляндії та Швеції наголошують, що саме агресивна політика Росії впроваджувана Володимиром Путіним і зокрема натяки Москви на готовність застосувати атомну зброю підштовхують рішення Гельсінкі й Стокгольма про вступ в НАТО.
«Я не думаю, що Фінляндія та Швеція вступали б в НАТО, якби Путін не напав на Україну... Якщо він хотів не допустити членства Фінляндії та Швеції в НАТО, то він зазнав провалу», - стверджує колишній прем’єр-міністр Фінляндії Алекс Стубб.
Дев’яте з часу заснування 1949 р. розширення НАТО стане розширенням Володимира Путіна. Без нападу Росії на Україну його не було б.
З фінським колегою погоджується колишній шведський прем’єр-міністр Карл Більдт, який наголошує, що Швеція та Фінляндія рухаються разом і фактично поспішають через реалії, створені Москвою тепер, а також під тиском кривавих уроків історії.
«Пан Путін почав цю війну так само і з такою ж метою, як Гітлер 1939 року напав на Польщу. Гітлер не хотів бачити існування Польщі, а Путін хоче позбутися України», - сказав Більдт під час дискусії Київського безпекового форуму 8 травня.
Тої ж осені 1939 року, коли нацистська Німеччина 1 вересня напала на Польщу, Йосип Сталін трьома місяцями згодом 30 листопада віддав наказ про вторгнення Радянського Союзу у Фінляндію.
Хоча велетенська армія СРСР не змогла перемогти Фінляндію у так званій «Зимовій війні» 1939-1940, результатом були і людські, і матеріальні втрати, а також радянська анексія фінських територій.
«Якщо Путін може масово вбивати своїх слов’янських братів і сестер в Україні, то ніщо не зупинить його від таких самих дій деінде», - вказує Алекс Стубб у дописі в газеті Financial Times опублікованому за день до очікуваного оголошення президента Фінляндії Саулі Нііністо про наміри країни щодо НАТО.
Стубб стверджує, що впродовж Холодної війни нейтральність і позаблоковість Фінляндії була вимушеною, в той час як «традиція нейтралітету Швеції більш тривала й більш ідеологічна».
«Але коли змінюються реалії, то обидві країни адаптуються. Зрештою, безпека - це питання реалій, а не ідеології», - пише Алекс Стубб, підкреслюючи, що громадська думка тепер різко схилилась на користь вступу в НАТО.
Гарантії на перехідний період
На тлі очікування заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ сказав, що ті дві країни можуть розраховувати на швидку процедуру вступу.
Тим часом США та інші західні держави дали зрозуміти про готовність гарантувати безпеку кандидатам на перехідний період.
Сполучені Штати «готові надати різні запевнення щодо безпеки» обидвом країнам заявила прем’єр-міністерка Швеції Анн Лінде після переговорів у Вашингтоні на початку травня.
Британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що «неможливо собі уявити, щоб Британія не прийшла на допомогу Фінляндії та Швеції у разі нападу на них».
Прем’єр-міністр Борис Джонсон розпочав 11 травня дводенний візит до Стокгольма і Гельсінки, який розглядають як підтвердження обіцянок Лондона.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Швеція та Фінляндія «в будь-якому випадку можуть розраховувати на німецьку підтримку, незалежно від членства в НАТО, а також упродовж періоду, поки воно буде вирішене всередині НАТО».
Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала 4 травня журналістам у Копенгагені, що найкращим способом гарантування безпеки на перехідний період було б зробити так, «щоб процес ратифікації був якомога коротшим».
Палата представників США підтримала пакет допомоги Україні обсягом майже 40 млрд дол
Палата представників Конгресу США у вівторок підтримала надання допомоги Україні обсягом майже 40 млрд. дол. "За" проголосували 368 конгресменів, 57 проголосували "проти".
Очікується, що Сенат США швидко затвердить цей законопроект.
Білий дім подякував конгресменам за підтримку ініціативи Байдена. "Наша допомога, разом із внесками наших союзників та партнерів, є критичною, допомагаючи українцям перемогти у битві за Киів та захистити свободи, - зауважила речниця Білого дому Джен Псакі. - Додаткові ресурси, включно з передбаченими в цьому законі, дозволять нам надіслати Україні більше зброї, включаючи артилерію, броньовані машини та боєприпаси. Також вона допомагає нам поновити запаси і підтримати військо США на території НАТО".
Пакет включає оборонну допомогу за програмою Ініціативи безпекової допомоги Україні обсягом 6 млрд дол, 8,7 млрд дол - на поновлення запасів США, які скоротились після пересилки устаткування до України, 4 млрд дол - на програму Іноземного військового фінансування, а також 3,9 млрд дол - на діяльність європейського командування, пише Reuters.
Видання зауважує, що Конгрес надав президентові повноваження передавати із запасів США допомогу обсягом 11 млрд дол, в той час, як Байден просив 5 млрд дол.
Гуманітарна допомога передбачена в законопроекті складає 5 млрд дол, а 9 млрд дол піде на економічну підтримку України.
"Світ має бачити, що ми єдині у підтримці України, - заявила перед голосуванням конгресвумен від Демократичної партії, голова Комітету асигнувань Палати представників США Роза ДеЛайро. - Потрібно притягнути до відповідальності Володимира Путіна та його підручних".
АР наводить слова конгресвумен-республіканки Кей Грерджер: "Китай, Іран та Північна Корея слідкують за нашою відповіддю і ми повинні показати світові, що Америка рішуче підтримує союзників і зробить необхідне для захисту наших інтересів за кордоном".
Конгресвумен від Республіканської партії Мерджорі Тейлор-Грін пояснила своє голосування "проти" недостатньою увагою адміністрації США до внутрішніх проблем.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
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