"Закриваємо доступ Путіну до коштів на війну" - Британія більше не купує зріджений газ РФ

Президент Росії Володимир Путін цього року повинен постати перед судом в Україні за скоєні там воєнні злочини, в інтерв'ю BBC заявив британський суддя сер Джеффрі Найс, який очолював судове переслідування колишнього лідера Сербії Слободана Мілошевича.

Найс підкреслив, що Путін «винний» у нападах на цивільні об’єкти під час війни, і висловив здивування тим, що прокурори та політики не «висловлюють це набагато вільніше та відкрито». Найс описав дії Москви під час вторгнення як «злочини проти людяності», оскільки були атаковані цивільні цілі.

Зокрема, повторні атаки Росії на українську енергомережу взимку були названі воєнними злочинами через шкоду, завдану цивільному населенню. Крім того, від самого початку повномасштабного вторгнення, міжнародне співтовариство звинуватило російську армію в тисячах випадків злочинів проти цивільного населення.

Генпрокуратура Києва каже, що уже зафіксовано понад 62 тисячі воєнних злочинів, у тому числі загинуло понад 450 дітей.

Росія заперечує вчинення воєнних злочинів і наполягає, що вражає лише військові цілі.

Джеффрі Найс працював у Міжнародному кримінальному трибуналі для колишньої Югославії між 1998 і 2006 роками і вів справу проти колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, якого судили в Гаазі в 2002 році за воєнні злочини, скоєні в Хорватії, Боснії та Косово.

Коментуючи війну в Україні, він сказав, що справа проти Путіна «не може бути більш ясною», і «немає сумнівів» у тому, що ланцюг командування веде до людини в Кремлі. Це означає, що «найважливіше» - судити самого російського лідера, а не рядових солдатів, сказав він BBC.

Британський суддя вважає, що суд може відбутись в будь-який момент і проводитись українцями українською мовою. За його словами, самому Путіну не потрібно було б бути присутнім.

При цьому, Найс припустив, що російський лідер досі не зіткнувся з жорсткішими переслідуваннями проти нього, тому що його потенційно могли б звільнити від судового переслідування в межах мирної угоди. Але він сказав, що ідея будь-якого мирного врегулювання, яке завадить суду над паном Путіним, є «жахливою перспективою», яка означатиме «повну відмову в правосудді для народу України».

За його словами, Міжнародний кримінальний суд (МКС), який має юрисдикцію щодо України, «досі не висловився щодо відповідальності Путіна за цей злочин».

Днями в інтерв'ю агенції AP Карім Хан, головний прокурор МКС заявив, що «Україна є місцем злочину». «Ці злочини не є діями окремих підрозділів; скоріше, вони є частиною глибоко тривожної моделі зловживань, яка відповідає тому, що ми бачили під час попередніх військових дій Росії — у Чечні, Сирії та Грузії», — сказала Бет Ван Шаак, посолка США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя, виступаючи раніше в МКС.

Власне розслідування AP виявило, що лише в результаті бомбардування Росією Драмтеатру в Маріуполі загинуло понад 600 цивільних. А лише за перші 30 днів після початку повномаштабного вторгнення російські війська завдали ударів по 34 медичним закладам, що свідчить про задум та наміри.

Однак, як пише АР, попри масове документування українськими слідчими випадків воєнних злочинів з боку росіян, винних навряд чи найближчим часом притягнуть до відповідальності, зокрема через те що переважна більшість підозрюваних уникли арештів й перебувають у Росії.

У статті використано матеріали AP