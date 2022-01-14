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IEA вказує на роль Росії у створенні "штучної напруги" з газом в Європі

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Міжнародне енергетичне агентство (IEA) звинуватило Росію в створенні нестабільності на газовому ринку в Європі. "Ми бачимо потужні елементи "штучно створеної напруги" на європейських газових ринках, що, як видається, є результатом дій російського державного газопостачальника", - написав у Linkedin директор ІЕА Фатіх Біроль.

Незважаючи на надзвичйно високі ціни на газ, наголошує Біроль, Росія зменшила експорт до Європи на 25% у четвертому кварталі 2021 року, порівняно з попереднім роком.

Біроль відзначив, що скорочення поставок газу з Росії до Європи "співпало з геополітичною напругою навколо України", повідомляють ЗМІ.

Посадовець вважає - РФ може збільшити поставки газу до Європи щонайменше на третину. Це, поряд з поставками зрідженого газу, могло б полегшити газову кризу в Європі, переконаний він.

Наразі газосховища в Європі заповнені приблизно на 50%, що менше ніж 70% в середньому за останні 10 років на цей час, а поставки зрідженого газу вимагають значного часу, що обмежує можливість швидко подолати нестачу, зауважує Біроль.

Росія заявляє, що "Газпром" виконує контрактні зобов'язання із поставок газу до Європи.

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